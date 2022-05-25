İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tazmanya canavarına benzetti: Eğlenerek izlioyruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eski Osmanlı padişahı Abdülhamid Han'la ilgili yaşadığı polemiğe değinen Akşener, şunları söyledi:

"Kaybedeceğini anlayan Erdoğan'ın çaresiz çırpınışlarını eğlenerek izliyoruz. Tazmanya canavarı edasıyla attığı hamasi tiratlarını gülerek izliyoruz çünkü biz biliyoruz ki çok az kaldı."

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ERDOĞAN ELİNE TUTUŞTURULAN NOTLARDAN ÖTESİNİ GÖRMÜYOR"

Geçen hafta sonundan beri Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını Abdülhamid Han üzerinden yaygara tufanı almış gidiyor. Hakaretlerin, nefret şovlarının biri bin para. Şanlı tarihimize sahip çıkmanın da, tarihimizden ilham alarak yol yürümenin de tarihe atıf yaparak siyaset dersi vermenin de yolu tarihi öğrenmekten geçer. Tarih, keşke Yunan galip gelseydi diyen meczupların hezeyanlarından, yalan yanlış danışman notlarından, dizi sahnelerinden öğrenilmez. Tarih okuyarak öğrenilir. Sayın Erdoğan bu yüzden bir türlü tarihi öğrenemiyor, çünkü kendisi okumayı hiç sevmiyor. Eline tutuşturulan notlardan ötesini görmüyor.

"ARKADAŞ EN AZINDAN KENDİSİNİN FARKINDA"

Sayın Erdoğan, istibdat dönemi ile günümüz arasındaki benzerlikleri dile getirmemden rahatsız oldu. Abdulhamit Han'ı kendisine benzetmemi hakaret olarak algıladı. İstibdat bir olgudur, tarihsel bir hakikattir. Sayın Erdoğan için istibdatın kendisi değil, kimin maruz kaldığı, kimin uyguladığı daha önemli. Kabileci zihniyet böyledir, kendi uyguladığı istibdatı umursamaz, kendi maruz kalınca avaz avaz bağırır. Ya karşısındır ya yanındasındır. İstibdata karşıysan söz Abdulhamit Han'a gelir. 1912'deki sopalı seçimlere de, 46'daki sandık baskısına da askeri vesayete de karşı olursun 27 Mayıs darbesine de. 12 Mart'a da 12 Eylül'e de...1909'daki darbe teşebbüsüne de karşı durursun, 15 Temmuz'dakine de.

Yassıada mahkemelerindeki adaletsizliğe da isyan edersin, tweet atan gençlerin Silivri'ye yollanmasına da. 28 Şubat ile de, Sayın Erdoğan'ın partili istibdat rejimi ile de mücadele edersin. Hadi Atatürk'e zaten yabancısın, bizatihi edilen hakaretleri; anasına edilen iftira ve hakaretleri ve onları sarayda ağırlayan bir iradeyi yok saydık, hiç üzerinde konuşulmadı ama en azından Namık Kemal'i, Ziya Gökalp'i bilmen gerekir. Mehmet Akif'i, Kazım Karabekir'i, Fevzi Çakmak'ı hatırlaman gerekir... Sayın Erdoğan için tarihimizin, ecdadımızın kendi iktidarını korumaya hizmet ettiği sürece önemli olduğunu biliyoruz.

"MİLLETİN TOKADINI KİM YİYECEKMİŞ GÖRECEĞİZ"

Kaybedeceğini anlayan Erdoğan'ın Tazmanya canavarı edasıyla attığı hamasi tiratlarını gülerek izliyoruz çünkü biz biliyoruz ki çok az kaldı. Haddi kim bilecekmiş, hududu kim görecekmiş, milletin tokadını kim yiyecekmiş göreceğiz, çok az kaldı. Bu saatten sonra 'Milletim beni affetsin' tutmaz, 'Ortağım beni kandırdı' demek de olmaz. Sandıkta hazin sonu görmek için çok az kaldı.

Demokrasi, özgürlük diye diye geldin. 1909'un peşine düştün. Kalkınma dedin 21. yüzyılın Duyunu Umumiyesi oldun. Bizler istibdada dur demeye devam edeceğiz, yeter, söz milletin demeye devam edeceğiz.

TARIM POLİTİKASINA ELEŞTİRİ

Bana AK Parti iktidarının en büyük başarısızlıklarını sorsanız, ilk üçe tarımı koyarım. Aylardır aynı şeyi söylüyoruz, tarım milli güvenlik sorunu diyoruz. Arkadaşlar bizi duymazdan gelmeye başlıyor. Her şeyi kulağını tıkayan, saraydan dışarı adım atamayanlar kesime giden inekleri, düvelerin arkasından ağlayanları duymazdan, bilmezden geldiler.

24 milyar lirayı Haririlerin cebine koydular. 24 milyar yerine çiftçimizin nisan ayında atması gereken gübresinin attırılması sağlansaydı nasıl bir Türkiye ile karşı karşıya kalırdık. Çiftçi için suyu elektriği kullanamaz hale getirdiler.

"BÖYLE BECERİKSİZLİK OLMAZ"

Kur Korumalı Mevduat sistemi de çare değil, dolar aldı başını gidiyor. Döviz sattırdılar. 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçladığınız ülkelerin ayağına gittiniz. Rezervler eridikçe ülkenin risk primi artıyor, sonra dolar artıyor. Dolar arttıkça Kur Korumalı Mevduat riski artıyor. Bu iş bilmezlik, böyle beceriksizlik olmaz.

Ecdadının vizyonundan bihaber olanların, hamasi nutuklarına şahit oluyoruz. Beceriksizliğini kabullenemeyen bir tek adamın, lafügüzaflarını dinliyoruz. Devletimizin itibarını, yapısını ve kurumlarını hiç eden, bir ucube sistemin içinde yaşıyoruz. İşte Bay Kriz ve arkadaşlarının, Türk Milleti'ne yaşattığı büyük ironi budur.

"UMUTSUZ HİÇ DEĞİLİZ; ÇÖZÜM SANDIKTA"

"Kadim devlet geleneğimiz, ve şanlı ecdadımızın mirasından, zerre nasiplenememiş bir yönetim anlayışı… Ama buna mahkûm değiliz! Çaresiz değiliz! Umutsuz hiç değiliz! Çözüm nerede biliyor musunuz? Çözüm sandıkta! O sandık gelecek, bu çirkin ironi bitecek. O sandık gelecek, bu ucube sistem gidecek.

Hiç merak etmeyin; Millet İttifakı'nın adayı, Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak, o azim bizde var. Hiç merak etmeyin; İYİ Parti, Türkiye'nin birinci partisi çıkacak. Pazarlıksız, şartsız, koşulsuz, bu ülkenin, hak edilmiş iktidarı olacağız, o güç bizde var. Hiç merak etmeyin. Biz milletimizin gerçeklerini konuştukça, Milletimiz de, tıpkı bugün olduğu gibi, arkamızda oldukça; Engeller karşısında dimdik duracak, Duvarları korkusuzca yıkacak, İftiraları delip geçeceğiz! Türkiye'nin güçlü, mutlu ve zengin geleceğini, Milletimizle el ele, omuz omuza, hep birlikte inşa edeceğiz. Hazır olun, çok az kaldı."