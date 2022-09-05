Sosyal medya ikiye bölündü! Akşener'in seçim şarkısının Kürtçe bir şarkıya ait olduğu iddia edildi

Türkiye, yavaş yavaş 2023 seçimlerine giderken partilerin miting programları ve seçim şarkıları da gündeme gelmeye başladı. İYİ Parti lideri Akşener'in danışmanı Murat İde tarafından yazılan ve 2018 yılında kullanılmaya başlanılan ''Gözleri Yıldız Gibi Kaşları Hilal'' şarkısı yeniden İYİ Parti'nin programlarında kullanılmaya başlandı. Ancak bu şarkıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

ASLI KÜRTÇE İDDİASI

"Gözleri Yıldız Gibi, Kaşları Hilal" şarkısının orijinalinin Hozan Dino adlı bir şarkıcıya ait olduğu ve parçanın gerçek adının Kürtçe "Em Zarokên bê navin" olduğu iddia edildi. Şarkıyla ilgili İYİ Parti cephesinden ya da şarkıcı cephesinden henüz net bir açıklama gelmemesine rağmen sosyal medya ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar şarkının çalıntı olduğunu savunurken, bazıları da orijinal olduğunu dile getirdi.

KONGREDE DE KULLANILDI

Çıktığı günden itibaren İYİ Partililer tarafından sevilen ve sahiplenen şarkı, partinin olağan ve olağanüstü kongrelerinde de Akşener'in kürsüye çıktığı sırada kullanıldı.