İYİ Parti Milletvekilleri, Sığınmacılar ve Gayrimenkul Satışı Konusunda Uyarıda Bulundu

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, "Suriyeli sığınmacılar konusu nasıl bir beka sorununa dönüşmüş ise yabancılara gayrimenkul satışları da ulusal bir soruna dönüşmüştür." dedi.

TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti milletvekilleri, Gençlik ve Spor ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, bazı araştırma verilerine göre gençlerin yüzde 61,3'ünün ekonomik nedenlerle eğitimlerini sürdürmekte zorlandığını belirtti.

Gençlerin yaklaşık yüzde 51,4'ünün internet ve iletişim giderlerini, yüzde 55,4'ünün beslenme giderlerini karşılayamadığını ifade eden Hamşıoğlu, "Ayrıca gençlerin yüzde 86,2'si ekonomik durum, 88,7'si gelir dağılımı eşitsizliği, 81,2'si adalet, 91,8'i sığınmacı uygulamalarından rahatsızlık duyuyor. Gençlerin yüzde 90,1'i sığınmacıların nüfus yapımızı bozduğunu, 80,8'i ise gelecek için tehdit oluşturduğunu düşünüyor." diye konuştu.

Gençlerin kendilerini gerçekleştirmelerinin önünü açacak politikalara ihtiyaç olduğunu dile getiren Hamşıoğlu, "O politikaları oluşturması beklenenler henüz fizyolojik ihtiyaçları karşılayabilme safhasına geçebilmiş değiller." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Kahramanmaraş merkezli depremleri anımsatarak, bu süreçte konut kiralarında artış olduğunu, yüzde 25 artış sınırının çözüm olmadığını, kiracıların zor durumda kaldığını söyledi.

"İnsanlarımızın enflasyon, faiz ve döviz sarmalından kurtulması için daha ne kadar fakirleşmesi lazım?" diye soran Aydın, "Kriz artık sokakta, pazarda değil bizzat vatandaşın tenceresine girmiştir. Biz sürekli uyarıyoruz ama iktidar görmezden geliyor." ifadesini kullandı.

Doğu Karadeniz'de çevre kirliliğinin her geçen gün arttığını dile getiren Aydın, bölgede çevreyi kirleten ve vatandaşların sağlığını tehlikeye atan bazı tesislerin olduğunu, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti.

Yabancılara gayrimenkul satışı

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, yabancılara konut satışına değinerek, "Suriyeli sığınmacılar konusu nasıl bir beka sorununa dönüşmüş ise yabancılara satılan gayrimenkul satışları da ulusal bir soruna dönüşmüştür." dedi.

Yüksek enflasyon ve Türk lirasındaki değer kaybının en çok yabancı yatırımcıya yaradığını ifade eden Kocamaz, Türk vatandaşlarının alamadıkları konutları yabancıların almaya başladığını savundu.

Yabancılara satılan konut sayısına ilişkin TÜİK verilerini paylaşan Kocamaz, "Yabancılara yönelik yapılan konut satışları, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15,2 artarak 67 bin 490 olmuştur. Türkiye'de yabancılara 2020 yılında 40 bin 812, 2021 yılında da 58 bin 576 konut satılmıştır." diye konuştu.

Kocamaz, Türkiye'den en fazla konut alan yabancıların Rusya, İran, Irak, Almanya ve Ukrayna'dan olduğunu kaydetti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, iklim değişikliği karşısında su kaynaklarının öneminin her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Su kaynaklarının gelecek dönemde savaşların temel gerekçesi olacağını söyleyen Özdemir, iktidarın su kaynaklarının korunması konusunda kayıtsız kaldığını ileri sürdü.

Dünyada "iklim göçü" kavramının tartışıldığına işaret eden Özdemir, "İklim değişikliği nedeniyle meydana gelecek düzensiz göç dalgasından ülkemizi korumaya yönelik tedbirler şimdiden alınmalıdır. Sığınmacılar ve kontrolsüz göç sorunu her anlamda kaynakların aşırı kullanımına sebep olmaktadır. Cumhuriyet'imizin en büyük beka problemi tam da budur. Bu tablo muhakkak tersine çevrilmeli ve tekrar yaşanmaması için sert önlemler alınmalıdır." dedi.