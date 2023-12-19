 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İYİ Parti Milletvekilleri, Sığınmacılar ve Gayrimenkul Satışı Konusunda Uyarıda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti Milletvekilleri, Sığınmacılar ve Gayrimenkul Satışı Konusunda Uyarıda Bulundu

İYİ Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda yaptıkları konuşmalarda, Suriyeli sığınmacılar ve yabancılara yapılan gayrimenkul satışlarının ulusal bir sorun haline geldiğini vurguladı. Ayrıca gençlerin ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğu, konut kiralarının arttığı, çevre kirliliğinin arttığı ve su kaynaklarının korunması konusunda iktidarın yetersiz kaldığı ifade edildi.

İYİ Parti Milletvekilleri, Sığınmacılar ve Gayrimenkul Satışı Konusunda Uyarıda Bulundu
19.12.2023 - 17:41,
Abone Ol

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, "Suriyeli sığınmacılar konusu nasıl bir beka sorununa dönüşmüş ise yabancılara gayrimenkul satışları da ulusal bir soruna dönüşmüştür." dedi.

TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti milletvekilleri, Gençlik ve Spor ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, bazı araştırma verilerine göre gençlerin yüzde 61,3'ünün ekonomik nedenlerle eğitimlerini sürdürmekte zorlandığını belirtti.

Gençlerin yaklaşık yüzde 51,4'ünün internet ve iletişim giderlerini, yüzde 55,4'ünün beslenme giderlerini karşılayamadığını ifade eden Hamşıoğlu, "Ayrıca gençlerin yüzde 86,2'si ekonomik durum, 88,7'si gelir dağılımı eşitsizliği, 81,2'si adalet, 91,8'i sığınmacı uygulamalarından rahatsızlık duyuyor. Gençlerin yüzde 90,1'i sığınmacıların nüfus yapımızı bozduğunu, 80,8'i ise gelecek için tehdit oluşturduğunu düşünüyor." diye konuştu.

Gençlerin kendilerini gerçekleştirmelerinin önünü açacak politikalara ihtiyaç olduğunu dile getiren Hamşıoğlu, "O politikaları oluşturması beklenenler henüz fizyolojik ihtiyaçları karşılayabilme safhasına geçebilmiş değiller." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Kahramanmaraş merkezli depremleri anımsatarak, bu süreçte konut kiralarında artış olduğunu, yüzde 25 artış sınırının çözüm olmadığını, kiracıların zor durumda kaldığını söyledi.

"İnsanlarımızın enflasyon, faiz ve döviz sarmalından kurtulması için daha ne kadar fakirleşmesi lazım?" diye soran Aydın, "Kriz artık sokakta, pazarda değil bizzat vatandaşın tenceresine girmiştir. Biz sürekli uyarıyoruz ama iktidar görmezden geliyor." ifadesini kullandı.

Doğu Karadeniz'de çevre kirliliğinin her geçen gün arttığını dile getiren Aydın, bölgede çevreyi kirleten ve vatandaşların sağlığını tehlikeye atan bazı tesislerin olduğunu, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti.

Yabancılara gayrimenkul satışı

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, yabancılara konut satışına değinerek, "Suriyeli sığınmacılar konusu nasıl bir beka sorununa dönüşmüş ise yabancılara satılan gayrimenkul satışları da ulusal bir soruna dönüşmüştür." dedi.

Yüksek enflasyon ve Türk lirasındaki değer kaybının en çok yabancı yatırımcıya yaradığını ifade eden Kocamaz, Türk vatandaşlarının alamadıkları konutları yabancıların almaya başladığını savundu.

Yabancılara satılan konut sayısına ilişkin TÜİK verilerini paylaşan Kocamaz, "Yabancılara yönelik yapılan konut satışları, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15,2 artarak 67 bin 490 olmuştur. Türkiye'de yabancılara 2020 yılında 40 bin 812, 2021 yılında da 58 bin 576 konut satılmıştır." diye konuştu.

Kocamaz, Türkiye'den en fazla konut alan yabancıların Rusya, İran, Irak, Almanya ve Ukrayna'dan olduğunu kaydetti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, iklim değişikliği karşısında su kaynaklarının öneminin her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Su kaynaklarının gelecek dönemde savaşların temel gerekçesi olacağını söyleyen Özdemir, iktidarın su kaynaklarının korunması konusunda kayıtsız kaldığını ileri sürdü.

Dünyada "iklim göçü" kavramının tartışıldığına işaret eden Özdemir, "İklim değişikliği nedeniyle meydana gelecek düzensiz göç dalgasından ülkemizi korumaya yönelik tedbirler şimdiden alınmalıdır. Sığınmacılar ve kontrolsüz göç sorunu her anlamda kaynakların aşırı kullanımına sebep olmaktadır. Cumhuriyet'imizin en büyük beka problemi tam da budur. Bu tablo muhakkak tersine çevrilmeli ve tekrar yaşanmaması için sert önlemler alınmalıdır." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İYİ Parti, Rusya, Döviz, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Milletvekilleri, Sığınmacılar ve Gayrimenkul Satışı Konusunda Uyarıda Bulundu - Son Dakika


17:37
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:17
İsrail 'Gazze'de yeni bir insani araya hazırız' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi İsrail "Gazze'de yeni bir insani araya hazırız" dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03
Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36
Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi
16:35
Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı
16:14
Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
16:03
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
16:02
Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor

Son Dakika
17:37 AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:17 İsrail "Gazze'de yeni bir insani araya hazırız" dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03 Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36 Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi
16:35 Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı
16:14 Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
16:02 Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor
16:03 DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
15:58 RTÜK, şiddeti özendiren futbol programları için kararını verdi
15:57 Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 17:45:55. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti Milletvekilleri, Sığınmacılar ve Gayrimenkul Satışı Konusunda Uyarıda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement