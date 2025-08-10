Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var

Milyonların merakla beklediği Kabine toplantısı yarın gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son nokta masaya yatırılacak.

SDG'NİN HASEDE'Kİ KONFERANSI DEĞERLENDİRİLECEK

Silah bırakma sürecinde son durum, istihbarat raporları ışığında ele alınacak. Omurgasını terör örgütü PKK/ YPG'nin oluşturduğu SDG'nin Suriye Haseke'de düzenlediği konferans da Ankara'nın yakın takibinde.

Suriye yönetimi o konferansı "Ulusal birliğe aykırı" ve "10 Mart Mutabakatı'nın ihlali" olarak nitelendirip, SDG ile Fransa'da yapılması planlanan toplantılara katılmayacağını duyurmuştu. Suriye'de yaşanan bu gerilim, kabinenin gündeminde olacak.

AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN'IN BARIŞ ANLAŞMASI

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşması da gündemde olacak. Ankara, barış yolunda sağlanan ilerlemeden memnun. Kalıcı barış ve istikrar İçin neler yapılabileceği toplantıda masaya yatırılacak.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL PLANI

Gazze'deki son durum da kabinede ele alınacak başlıklar arasında. İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'yi işgal planını onaylamasına Ankara tepkili. İsrail'in o kararına karşı atılabilecek adımlar kabinede görüşülecek.

ORMAN YANGINLARI DA GÜNDEMDE

Ve orman yangınları... Kabine toplantısında, ülke genelinde orman yangınlarıyla mücadele, tahribat ve oluşan zarar da konuşulacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçip, kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.