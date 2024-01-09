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Karabük, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'ya petrol arama ruhsatı verildi - Son Dakika
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Karabük, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'ya petrol arama ruhsatı verildi

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, verilen petrol arama ruhsatının Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Karabük, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'ya önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kararıyla toplam 18 sahada TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi. Keskinkılıç, petrol arama faaliyetlerinin bölgenin kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Karabük, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu\'ya petrol arama ruhsatı verildi
09.01.2024 - 12:10,
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AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, verilen petrol arama ruhsatının özellikle Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Karabük, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'ya ayrı bir katkı sağlayacağını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu karara göre Gaziantep, Antalya, Çanakkale, Şanlıurfa, Zonguldak, Diyarbakır, Hakkari, Bartın, Karabük, Kastamonu, Elazığ, Edirne, Kahramanmaraş ve Kilis'te bulunan toplam 18 saha için TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, "Bölgemizde bulunan Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu illerine verilen petrol arama ruhsatının sevincini yaşıyoruz. Taş kömürü ve doğal gaz gibi kaynakların yanında petrolünde eklenecek olması illerimize önemli bir kalkınma sağlayacağını düşünüyoruz. Öncelikle Karabükümüz olmak üzere 18 ilde yapılacak olan petrol arama faaliyetlerinin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Batı Karadeniz, Kastamonu, Karabük, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'ya petrol arama ruhsatı verildi - Son Dakika
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