Karadeniz'de Yeni Sondajlar Başlıyor
Karadeniz'de Yeni Sondajlar Başlıyor

Karadeniz\'de Yeni Sondajlar Başlıyor
12.03.2026 10:04
Bakan Bayraktar, Nisan'da Karadeniz'de iki yeni sondaja başlayacaklarını açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar, "Önümüzdeki ay nisan içerisinde Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz. Yani yeni rezerv amaçlı, keşif amaçlı sondaja başlayacağız, Fatih gemimiz ve Abdülhamit gemimizle. İnşallah bu çalışmalardan sonra rezervimizi artırmaya ve yeni sahaları keşfetmeye bakıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün Zonguldak ziyaretinin ardından Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanına geçti. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu ile birlikte geldiği limanda, Bakan Bayraktar Yıldırım sondaj gemisinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, "Yıldırım sondaj gemimiz biliyorsunuz filomuzun 6'ncı üyesi, en yeni üyelerinden bir tanesi. Bu geminin ikizini birkaç hafta önce Somali'ye uğurladık. Şimdi Yıldırım sondaj gemimiz de sondaj hazırlıklarını yapıyor. İnşallah nisan ayı içerisinde Karadeniz'deki ilk görevine onu uğurlayacağız. Yine açıkta belki çekme fırsatı olur, Kanuni gemimiz son hazırlıklarını yaptı. O da yarın yeni görevine gidecek. Gerek bu ay içerisinde Ramazan Bayramı ile beraber ve önümüzdeki ay, nisan içerisinde Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz. Yani yeni rezerve amaçlı, keşif amaçlı sondaja başlayacağız, Fatih gemimizle ve Abdülhamit gemimizle. İnşallah bu çalışmalardan sonra rezervimizi artırmaya ve yeni sahaları keşfetmeye bakıyoruz. Yine arkamızda Osmangazi gemi yüzer üretim platformunun hazırlık çalışmaları devam ediyor. İnşallah bu sene içerisinde üretimimizi iki katına çıkarmış olacağız" dedi.

'HEDEFİMİZ ÜLKEMİZİ ENERJİDE BAĞIMSIZ KILMAYI SAĞLAMAK'

"Sakarya Gaz Sahasında ve 8 milyon haneye doğal gazı inşallah buradan vermiş olacağız" diyen Bayraktar şunları söyledi:

"Bölgemiz çok büyük bir savaş içerisinde. Tabii ümit ediyoruz ve beklentimiz odur ki bu en kısa zamanda duracak. Ama bu bize şunu bir kere daha gösteriyor ki Türkiye'nin kendi enerjisini üretmeye ihtiyacı çok daha fazla var ve aslında özellikle milli enerji ve maden politikamızla ortaya koyduğumuz vizyonda Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirme hedefi var. Kendi petrolünü arayan işte Gabar'da üretimimiz artıyor. Yeni sahalara bakıyoruz. Kendi gazını arayan bulan bir Türkiye. Sakarya Gaz Sahası bizim için çok bu anlamda ehemmiyetli. Bir an önce devreye girmesi ve bu 2'nci fazı, inşallah 3'üncü fazı da 2028'de hedeflemiş durumdayız. Bunları devreye almak suretiyle bu alandaki dışa bağımlımızı bitirmemiz, dediğim gibi böyle bir ortamda, böyle bir jeopolitik süreçte her zamankinden daha önemli, bunun yanı sıra tabii yurt dışındaki aramalarımıza da yine devam ediyoruz. Somali'de Çağrıbey gemimiz şu anda yolda, oraya gidiyor. Pakistan'da tabii o bölge şu anda çok hassasiyet arz eden bir bölge ama Pakistan'da sismik çalışma için Oruç Reis gemimizi hazırlıyoruz. İnşallah herhangi bir güvenlikle alakalı bir sıkıntı olmaz. Ona da nisan ayı içerisinde başlamayı hedefliyoruz. Yani bütün bu çalışmalarla hedefimiz ülkemizi enerjide bağımsız kılmayı sağlamak. Ümit ediyorum burada çalışan binlerce insan, binlerce çalışma arkadaşımla beraber ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda çalışmaya devam ediyoruz."

Bakan Bayraktar daha sonra Yıldırım sondaj gemisinde personel ile sahur yaptı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Karadeniz'de Yeni Sondajlar Başlıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Karadeniz'de Yeni Sondajlar Başlıyor - Son Dakika
