Üye Girişi
Karamollaoğlu'ndan "AK Parti ile kesinlikle ittifak olmaz mı?" sorusa yanıt: Seçim dönemi geldiğinde bakılır - Son Dakika

Karamollaoğlu'ndan "AK Parti ile kesinlikle ittifak olmaz mı?" sorusa yanıt: Seçim dönemi geldiğinde bakılır

09.10.2021 09:08

Oğuzhan Asiltürk'ün yaşamını yitirmesi sonrası tüm dengelerin değişim yaşadığı Saadet Partisi'nde kritik günler yaşanıyor. Partinin seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, "AK Parti ile ittifak kesinlikle olmaz mı" sorusuna, "Seçim dönemi geldiğinde bakılır. AK Parti de Recep Tayyip Erdoğan da politikalarını tamamen değiştirebilir" yanıtını verdi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağının sıklıkla tartışıldığı bugünlerde Saadet Partisi cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Önceki seçimlerde Millet İttifakı'yla hareket eden ancak şu anda herhangi bir ittifaka mensup olmadığını ısrarla yineleyen Saadet Partisi'nin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. SP lideri Karamollaoğlu da partisinin izleyeceği yola ilişkin önemli ipuçları verdi.

İTTİFAK SORULARINI YANITLADI

Karamollaoğlu, Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Erken seçim ihtimaline dair görüşlerini paylaşan Karamollaoğlu, Saadet Partisi olarak hangi ittifak içerisinde yer alacakları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"AK PARTİ DE POLİTİKA DEĞİŞTİREBİLİR"

Karamollaoğlu, AK Parti ile ittifak konusunda kapıları kapatmazken, "Seçim sath-ı mailine girmeden konuşulmamalı kanaatindeyiz. Çünkü her şey değişebilir, AK Parti de bütün politikalarını değiştirebilir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da değiştirebilir" dedi.

"HERKESİ AĞIR KELİMELERLE ELEŞTİRİRSEK BİZE NİYE GELSİNLER?"

Temel Karamollaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bir kutuplaşma var, kimseye fayda sağlamıyor hele de siyasette. Siyasetteki bize ilgi nasıl artacak davetçi bir üsluba sahip olmazsak? Bize karşı olan herkesi en ağır kelimelerle rencide etmeye kalkarsak niye bize gelsinler ki? Çoğunluk sizde olunca, bir partide. Onlar kutuplaştırmayı kendi taraftarlarını yanında tutmak için olmazsa olmaz gibi görüyor.

"AK PARTİ İLK DÖNEMLERDE BU KADAR DESTEKLENMİYORDU"

Yani bugün AK Parti mesela. Uzun zamandır iktidarda. Evet eskiden bu kadar fazla taraftarı yoktu ilk seçimlerde yüzde 34, 35'ler civarında oy aldı ama öyle bir denk geldi ki anayasayı değiştirecek çoğunluğu kazandı. Meclis'te yüzde 10 barajından dolayı iki parti baraj altı kaldı. Ondan sonra herkese açıldı, gelin Türkiye'yi beraber kalkındıralım diye ancak ne olursa olsun giderek ilk başlarda oyları yükseldiyse de yaptığı hatalar ve yanlışlardan dolayı da destek azalmaya başladı.

"AK PARTİ NE YAPACAĞINI TAM BİLEMİYOR"

Yaptığı hatalara sahip çıkmaya başladı birden. Siz hem kutuplaştırır hem yanlışınıza sahip çıkmaya başlarsanız artık siyasette sonunuzu yaklaştırıyorsunuz demektir. Artık AK Parti böyle bir çıkmazın içinde, ne yapacağını tam olarak bilemiyor. "

"SEÇİME KADAR POLİTİKALAR DEĞİŞEBİLİR"

Metan'ın söylediklerinizden 2023 dahil olmak üzere Saadet Partisi, AK Parti ile bir ittifak içerisinde olmayacak demesi üzerine, Karamollaoğlu:

"Biz şunu şöyle söyledik ittifaklar seçim sath-ı mailine girmeden konuşulmamalı kanaatindeyiz. Çünkü her şey değişebilir, AK Parti de bütün politikalarını değiştirebilir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da değiştirebilir...

"SEÇİM DÖNEMİNE GELDİĞİNDE KONUŞMALIYIZ"

Bundan dolayı ben ısrarla ittifakların seçim sath-ı mailine girmeden konuşulmaması gerektiği kanaatindeyim. Konuşulursa ne oluyor? Kutuplaşma erken başlıyor. Sadece seçime yönelik değil, bu sefer insanlar birbirlerine hitap etmemeye başlıyorlar kendi doğru bildiklerini tekrar ediyorlar. "

Karamollaoğlu'ndan AK Parti ile kesinlikle ittifak olmaz mı? sorusa yanıt: Seçim dönemi geldiğinde bakılır

Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu, AK Parti, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Karamollaoğlu'ndan 'AK Parti ile kesinlikle ittifak olmaz mı?' sorusa yanıt: Seçim dönemi geldiğinde bakılır - Son Dakika


Son Dakika

5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu 18:04 5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar 17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı 17:20 Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı
Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı 17:05 Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı İlk maaşını annesine vermeyi planlayan 19 yaşındaki genç kız, kaza sonucu hayatını kaybetti 16:03 İlk maaşını annesine vermeyi planlayan 19 yaşındaki genç kız, kaza sonucu hayatını kaybetti Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu 15:16 Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu
Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı 14:30 Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı 14:02 Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı

Son Dakika Haberleri
18:03 5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu
17:55 Beşiktaş, takımın bel kemiği Josef'i kaybetmemek için harekete geçti
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar
17:45 Yağmur sonrası toprak altından 3 gözlü, hem erkek hem de kadın canlılar çıktı
17:44 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son 24 saatte yaşanan olaylar
17:20 Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda
17:11 İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi
17:08 Uzmanların yaptığı araştırmaya göre, zihinsel engellilerin koronavirüsten ölme ihtimali 30 kat daha yüksek
17:04 Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin üye sayısını verdi: Tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin üye sayısını verdi: Tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık         
18:19
Thomalla, kendisini aldatan Karius'tan intikamını dudak dudağa fotoğrafla aldı Thomalla, kendisini aldatan Karius'tan intikamını dudak dudağa fotoğrafla aldı         
17:55
Genç kadına sokak ortasında baltayla saldıran kişi sevgilisi çıktı Genç kadına sokak ortasında baltayla saldıran kişi sevgilisi çıktı         
17:37
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı         
16:05
11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti         
15:42
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme         
15:12
Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor         
14:29
Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı         
12:07
Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber         
11:52
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım         
09:57
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 19:06:08. #1.12#
SON DAKİKA: Karamollaoğlu'ndan "AK Parti ile kesinlikle ittifak olmaz mı?" sorusa yanıt: Seçim dönemi geldiğinde bakılır - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement