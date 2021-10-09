Karamollaoğlu'ndan "AK Parti ile kesinlikle ittifak olmaz mı?" sorusa yanıt: Seçim dönemi geldiğinde bakılır - Son Dakika

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağının sıklıkla tartışıldığı bugünlerde Saadet Partisi cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Önceki seçimlerde Millet İttifakı'yla hareket eden ancak şu anda herhangi bir ittifaka mensup olmadığını ısrarla yineleyen Saadet Partisi'nin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. SP lideri Karamollaoğlu da partisinin izleyeceği yola ilişkin önemli ipuçları verdi.

İTTİFAK SORULARINI YANITLADI

Karamollaoğlu, Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Erken seçim ihtimaline dair görüşlerini paylaşan Karamollaoğlu, Saadet Partisi olarak hangi ittifak içerisinde yer alacakları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"AK PARTİ DE POLİTİKA DEĞİŞTİREBİLİR"

Karamollaoğlu, AK Parti ile ittifak konusunda kapıları kapatmazken, "Seçim sath-ı mailine girmeden konuşulmamalı kanaatindeyiz. Çünkü her şey değişebilir, AK Parti de bütün politikalarını değiştirebilir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da değiştirebilir" dedi.

"HERKESİ AĞIR KELİMELERLE ELEŞTİRİRSEK BİZE NİYE GELSİNLER?"

Temel Karamollaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bir kutuplaşma var, kimseye fayda sağlamıyor hele de siyasette. Siyasetteki bize ilgi nasıl artacak davetçi bir üsluba sahip olmazsak? Bize karşı olan herkesi en ağır kelimelerle rencide etmeye kalkarsak niye bize gelsinler ki? Çoğunluk sizde olunca, bir partide. Onlar kutuplaştırmayı kendi taraftarlarını yanında tutmak için olmazsa olmaz gibi görüyor.

"AK PARTİ İLK DÖNEMLERDE BU KADAR DESTEKLENMİYORDU"

Yani bugün AK Parti mesela. Uzun zamandır iktidarda. Evet eskiden bu kadar fazla taraftarı yoktu ilk seçimlerde yüzde 34, 35'ler civarında oy aldı ama öyle bir denk geldi ki anayasayı değiştirecek çoğunluğu kazandı. Meclis'te yüzde 10 barajından dolayı iki parti baraj altı kaldı. Ondan sonra herkese açıldı, gelin Türkiye'yi beraber kalkındıralım diye ancak ne olursa olsun giderek ilk başlarda oyları yükseldiyse de yaptığı hatalar ve yanlışlardan dolayı da destek azalmaya başladı.

"AK PARTİ NE YAPACAĞINI TAM BİLEMİYOR"

Yaptığı hatalara sahip çıkmaya başladı birden. Siz hem kutuplaştırır hem yanlışınıza sahip çıkmaya başlarsanız artık siyasette sonunuzu yaklaştırıyorsunuz demektir. Artık AK Parti böyle bir çıkmazın içinde, ne yapacağını tam olarak bilemiyor. "

"SEÇİME KADAR POLİTİKALAR DEĞİŞEBİLİR"

Metan'ın söylediklerinizden 2023 dahil olmak üzere Saadet Partisi, AK Parti ile bir ittifak içerisinde olmayacak demesi üzerine, Karamollaoğlu:

"Biz şunu şöyle söyledik ittifaklar seçim sath-ı mailine girmeden konuşulmamalı kanaatindeyiz. Çünkü her şey değişebilir, AK Parti de bütün politikalarını değiştirebilir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da değiştirebilir...

"SEÇİM DÖNEMİNE GELDİĞİNDE KONUŞMALIYIZ"

Bundan dolayı ben ısrarla ittifakların seçim sath-ı mailine girmeden konuşulmaması gerektiği kanaatindeyim. Konuşulursa ne oluyor? Kutuplaşma erken başlıyor. Sadece seçime yönelik değil, bu sefer insanlar birbirlerine hitap etmemeye başlıyorlar kendi doğru bildiklerini tekrar ediyorlar. "