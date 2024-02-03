Kayseri\'de Cumhur İttifakı adayları tanıtıldı

Politika

Kayseri'de Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Yerel Seçimleri'ne girecek olan belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.

Düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, ilçe belediye başkan adayları, protokol üyeleri ve partililer katıldı.

Kayseri'ye Cumhur İttifakı mührü vuracaklarını söyleyen AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, "Bir sevdamız var bizim. Bir davamız, bir kaygımız ve bir hayalimiz var; Kayseri ve ondan sonra Türkiye. Cumhur İttifakı 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası dünya lideri sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bilge lider sayın Devlet Bahçeli tarafından hiçbir hesap güdülmeksizin tek hesabı ülkenin bekası, ülkenin geleceği olarak kurulmuş ve bugünlere hamdolsun gelinmiştir. Bu birliktelik ve Cumhur İttifakı bu ülkenin mihenk taşıdır. Kayseri de Cumhur İttifakı'nın mihenk taşıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri'den sonra Hatay'a seyahat ederken, otobüste sayın Devlet Bahçeli'yi aramış ve Kayseri ile gurur duyduğunu, Cumhur İttifakı'nın gerçekten Kayseri'de teşkil ettiğini bizzat söylemiştir. Bu bizim için gurur kaynağıdır. Tarihin en büyük mitingini 14-28 Mayıs tarihlerinde Kayseri sokaklarında yaşadık ama hep birlikte. Cumhur ittifakı olarak, 180 bin kişiyle. 14-28 Mayıs seçimlerini atlattık. Başarıyla el ele kol kola omuz omuza. Şimdi önümüzde bir yerel seçim var. Allah'ın izniyle bu birliktelikle onları da atlatırız. Başarıyla atlatırız, en güzel şekilde atlatırız. Bugünün yıldızları belediye başkanlarımız. Hepsi birbirinden pırıl pırıl. Cumhur İttifakı'nın adayı Kayseri'de tektir. 16 ilçe belediye başkan adayımız ve büyükşehir belediye başkan adayımız salonda. Sonuna kadar, hiçbir şekilde dur durak bilmeden yanlarındayız, birlikteyiz. Zafere kadar el ele kol kolayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın ağabeyliğinde nasıl ki bundan önce hizmetler ayrım yapılmaksızın herkese ve can siperane yapıldıysa bundan sonra da Allah'ın izniyle yapılacaktır. Hacılar da bizim İncesu da bizim var mıyız? Özvatan'da bizim Pınarbaşı da var mıyız? Sarıoğlan da bizim Sarız da bizim var mıyız? Talas da bizim Tomarza da bizim var mıyız? Yahyalı da bizim Yeşilhisar da bizim var mıyız? 31 Mart'ta Kayseri'nin tüm ilçelerine Cumhur İttifakı mührü vurmaya var mıyız?" dedi.

MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen de 31 Mart'ta Kayseri'den Ankara'ya güç göndereceklerini söyleyerek, "15 Temmuz hain darbe girişimi ile devletimize, milletimize ve demokrasimize kasıt edenlere karşı ismini koymuş olduğumuz Cumhur İttifakı oluşmuştur. Bu ismi de sayın Devlet Bahçeli koymuştur. Devamında milletin iradesi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi yönetim biçimi olarak kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanımız olarak sayın Recep Tayyip Erdoğan seçilmiştir. İttifakımız ülkemiz ve milletimizin birlik ve beraberliğine kasıt eden iç ve dış mihraklara karşı bir ve beraber olup hainlerin başına balyoz gibi inmiştir. Bizler 31 Mart akşamı 17-0 yapıp Ankara'ya güç vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayserinin Cumhur İttifakı'nın kalesi olduğunu söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Sizler bizim için üzerine titrenmesi gereken birer çiçeksiniz. Sizleri soldurmayacağız, sizleri geleceğe taşıyacağız. Sizlerin hizmetkarı olacağız. İnşallah dijitalizasyonla, akıllı şehir projemizle sizleri geleceğe taşıyacağız. Bu güne kadar bizlere vermiş olduğunuz desteğe, sizlerin güvenine hem teşekkür ediyor hem de layık olma yönünde irade gösterdiğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Çok şükür başınızı yere eğdirmedim, alnımız ak, yüzümüz ak. Allah sizlerin sevgisine bizleri layık kılsın. Sorumluluğumuzun farkındayım. 16 ilçe belediye başkanı kardeşimi bağrıma basarak, onların şahsında hem Kayserimizin merkezinde hem taşramızda el ele gönül gönüle vererek kimseyi ayrıştırmadan, kimseyi ötekileştirmeden örnek davranışlar sergileyerek sizlere layık olmaya çalışmaya gayret ettik. Bu bir sevdadır, öyle kolay olmaz. Aşkla çalışan yorulmaz. İşini severek yapan yorulmaz. İşini aşkla yapan karşıdakine eziyet etmez ona hizmet eder. Allah'a şükürler olsun Kayserimizi seviyoruz. Kayserimiz Cumhurbaşkanımızı seviyor, Kayseri sayın Bahçeli'yi seviyor. Cumhur'un kalesidir Kayseri. Bunu burada iddia ediyoruz. Bunu da inşallah 31 Mart akşamı tekrar ispat edeceğiz Allah'ın izniyle" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da 31 Mart'ta 17-0 yaparak Türkiye'ye mesaj göndereceklerini söyleyerek, "Cumhur İttifakı salonlara sığmaz. Biz bunu Cumhuriyet Meydanı'nda da yapsaydık oraya da sığmazdık. Dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak Allah nasip ederse biz Kayseri'de 17-0 yapacağız ve kıymetli başkanımızın söylediği gibi Ankara ve Türkiye'ye bir mesaj vereceğiz. Diyeceğiz ki Kayseri bizim kalemizdir. Biz kalemizi sağlam tutuyoruz diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Kayseri'nin her sokağında izi olduğunu söyleyen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Tecrübesi, bilgisi, yetenekleri, yaptıklarıyla Genel Başkan Vekilimiz burada bizlerle beraber. Buradaki resmi gördükten sonra herhalde söyleyecekler. Kayseri bitmiş, Kayseri tamam. Burada bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Allah selamet versin. İnşallah sefer başladı, Allah'ın izniyle zafer yakındır. AK Parti'nin Kayseri'nin bütün sokaklarında izi kaldı. Sadece sokaklarında değil, havaalanında da izi var. Dolayısıyla çoğu gitti azı kaldı. 31 Mart yakın. Gerçekten sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı gece gündüz demeden bakanlarıyla, milletvekilleriyle, çalışanlarıyla büyük bir gayret gösteriyor. Çünkü gerçekten bizim büyük ve güçlü olmaktan başka çaremiz yok. Eğer bu şekilde kalırsak bizi çiğnerler. Bacaklarımızdan, ceketlerimizden çekiyorlar bizi engellemek için. Bir taraftan covidle uğraştık, ciddi enerji kaybettik. Diğer taraftan Allah vermesin ama verdi tarihin en büyük depremiyle karşılaştık. Binlerce insanımızı kaybettik. Yaraları sarmakla uğraşıyoruz. Allah hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. Diğer taraftan da PKK'lı YPG'lilerle bizi durdurmaya çalışıyorlar. Arkalarında kim olursa olsun durduramayacaklar. Peşlerinde kim olursa olsun, durduramayacaklar. Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz. Bunlar nerede olursa olsunlar Mehmetçik her zaman bunların peşinde."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş ise seçimlerde Cumhur İttifakı kararlılığını göstereceklerini söyleyerek, "31 Mart seçimlerinde bundan önce olduğu gibi yine Cumhur İttifakı olarak Kayseri'yi 17-0 yapacağız. Değerli belediye başkanımız biraz önce uzun yıllar, en uzun süre siyaseti birlikte yaptığımız arkadaşımız sayın Memduh Büyükkılıç. Kayseri'nin her bir santimetrekaresini her bir metrekaresini, mezralarını, beldelerini neresi varsa karış karış gezdik. Buradaki heyecanı gördükten sonra birlikte mesai yaptığı arkadaşları duvardaki resimleri gördükten sonra Cumhurbaşkanımız bana dedi ki "Git, Kayseri'deki belediye başkanlarını açıkla, aday tanıtım programına katıl" dedi. Büyükşehir belediye başkanımız sağ olsun benim yapacağım işi yaptı. Ben de cebimdeki listeye baktım. Dedim ki benim cebimdeki liste ile Memduh beyin açıkladığı liste aynı mı? aynısıymış. Hayırlı uğurlu olsun. 15 Temmuz 2016 tarihte bir dönüm noktası, düğüm noktası. 15 Temmuz 2016 Cuma günü saat 22.15'te sayın Başbakanla görüştük. Efendim dedik bir şeyler oluyor, nedir bu iş? Biz Kayseriliyiz. O zamanlar ilçe belediye başkanlarımız, il başkanlarımızla bir toplantıdayız. Dedi ki, "Bir kalkışma var, ama ne olduğunu bilmiyoruz". Ankara'ya gel dedi ve tamam dedik. Sonra yeniden aradı Başbakanımız ve dedi ki, "Elitaş, Ankara'ya gelme Kayseri'de milleti sokağa dökebilir misin?". Dökeriz dedik ve o gün müthiş bir organizasyonla Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda tarihte hiç görülmemiş bir kalabalık ortaya çıktı. O gün liderimiz Cumhurbaşkanımız görevinin başından liderimiz Devlet Bahçeli genel merkezden çıkmış, bu ayaklanmayı görünce genel merkeze dönüyoruz talimatı vermiş. Çünkü bir taraftan Cumhurbaşkanımız tüm meseleyi halletmeye çalışırken, Devlet adamı Devlet Bahçeli evine doğru gitmekten vazgeçip genel merkezde bu işi organize etmeye kalkmış. İşte 15 Temmuz günü ve Yenikapı birlikteliğiyle birlikte tarihte görülmemiş bir mutabakat, ittifak ortaya çıktı. O günden bu tarafa hem benim liderim Recep Tayyip Erdoğan hem MHP lideri Devlet Bahçeli'nin arasında olağanüstü bir hukuk gelişti. Onların bu yaklaşımı bize örnek olmalı. Onların bu şehirdeki kararlılığı bize örnek olmalı. Bugün Kayseri'deki 16 ilçemizin ve büyükşehirle birlikte 17 belediye başkanlığı seçiminde liderlerimizin yaptığı kararlılığın aynısını gösterip, hep birlikte Cumhur İttifakı belediye başkanlarına oy vermeye, verdirmeye var mıyız? Ayırmadan ayrışmadan Kayseri'yi ve ilçelerini sandıkta bir numara çıkarmaya hazır mıyız? Kayseri'deki başarı bayrağını Erciyes'in zirvesine asmaya kararlı mıyız? İnşallah bunu Hulusi paşamızın söylediği gibi sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Kayseri'de belediye başkan adayları ise şu şekilde:

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın, AK Parti Akkışla Belediye Başkan Adayı Ayhan Arslan, MHP Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin, AK Parti Develi Belediye Başkan Adayı Adem Şengül, AK Parti Felahiye Belediye Başkan Adayı Vural Coşkun, AK Parti Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, AK Parti İncesu Belediye Başkan Adayı Mustafa İlmek, MHP Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir, MHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu, MHP Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Bekir Ayyıldırım, MHP Sarız Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak, AK Parti Tomarza Belediye Başkan Adayı Davut Şahin, AK Parti Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, AK Parti Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Halit Taşyapan. - KAYSERİ