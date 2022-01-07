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Kazakistan'da ortalık yangın yeri! Rusya ve ABD'den sonra Çin de işin içine girdi - Son Dakika

Kazakistan'da ortalık yangın yeri! Rusya ve ABD'den sonra Çin de işin içine girdi

07.01.2022 16:05

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev'e destek verdiğini açıklayarak, "Dış güçlerin Kazakistan'da kaos çıkarmasına karşıyız" dedi. Akaryakıt zamları sonrası halkın sokağa inmesiyle kaosa sürüklenen Kazakistan'a Cumhurbaşkanı Tokayev'in talebiyle Rusya'ya bağlı onlarca asker girmiş ve gelişme ABD'yi de tedirgin etmişti. Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da Rus birliklerinin konuşlandırılmasını yakından izlediklerini açıklamıştı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev'e destek verdiğini açıklayarak, "Dış güçlerin Kazakistan'da kaos çıkarmasına karşıyız" dedi.

"DIŞ GÜÇLERİN KAOS ÇIKARMASINA KARŞI ÇIKIYORUZ"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, akaryakıta yapılan zammın ardından başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolara ilişkin Kazak liderin yanında olduğunu ve dış güçlerin Kazakistan'da kaos çıkarmasına ve renkli devrimleri yeniden kışkırtmasına karşı çıktıklarını vurguladı. Xi Jinping, ülkede son günlerde yaşanan olaylarda meydana gelen can ve mal kayıpları nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, Kazak mevkidaşına başsağlığı diledi.

Kazakistan'da ortalık yangın yeri! Rusya ve ABD'den sonra Çin de topa girdi
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping.

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV'İN TAVRINI ÖVDÜLER

Çinli lider, Tokayev'in Kazakistan'daki protestolar karşısındaki tavrını överek, "Kritik zamanlarda güçlü eylemleri kararlılıkla uygulayarak ve gerginliği azaltarak devlet adamı olma sorumluluğunu ortaya koydunuz" dedi. Xi, "Çin, herhangi bir gücün Kazakistan'ın istikrarını zedelemesine, güvenliğini tehlikeye atmasına, Kazakistan halkının huzurlu yaşamına zarar vermesine, dış güçlerin ülkede kaos oluşturmasına ve renkli devrimleri kışkırtmasına kati surette karşıdır" ifadelerini kullandı. Xi Jinping, Çin'in Kazakistan'ın zorlukları aşmasına her türlü desteği vermeye hazır olduğunun da altını çizdi.

Kazakistan'da ortalık yangın yeri! Rusya ve ABD'den sonra Çin de topa girdi

ONLARCA RUS ASKERİ KAZAKİSTAN'A GİRDİ, ABD "YAKINDAN İZLİYORUZ" DEDİ

Akaryakıt zammı protestolarıyla büyük bir kaosa sürüklenen Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev'in talebi üzerine Rusya'nın öncülüğündeki birlikler, eylemlerin bastırılmasına yardımcı olmak için ülkeye ulaşmıştı. Ülkeye gelen 2500 kadar yabancı askerin resmi ve askeri kurumları koruyacakları açıklanırken, ABD Dışişleri Bakanlığı Rus birliklerinin konuşlandırılmasını yakından izlediklerini açıklamıştı.

PROTESTOLAR BÜYÜDÜ TOKAYEV İLK DESTEĞİ RUSYA'DAN İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, olaylardan yabancı eğitim almış "teröristleri" sorumlu tutarken, iddialarına herhangi bir kanıt sunmamıştı. Tokayev, Çarşamba günü devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, Rusya'nın önderliğindeki Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (CSTO) eylemlerin bastırılması için destek istemişti. Örgütte, Rusya, Kazakistan, Belarus, Tacikistan ve Ermenistan yer alıyor.

"İNSAN HAKLARI İHLALLERİ OLUP OLMADIĞINI İZLEYECEĞİZ"

Ülkeye gelen yabancı asker sayısının 2500 kadar olduğu belirtilmişti. CSTO askerlerin bir barışgücü olduğunu ve resmi ve askeri kurumları koruyacaklarını açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Rus birliklerinin konuşlandırılmasını yakından izlediklerini açıklamıştı. Bir Sözcü "ABD ve açıkçası tüm dünya, insan hakları ihlalleri olup olmadığını izleyecek. Biz de Kazak kurumlarının ele geçirilmesini uzanabilecek hamleleri de izliyor olacağız" demişti.

Kazakistan'da ortalık yangın yeri! Rusya ve ABD'den sonra Çin de topa girdi

KAZAKİSTAN'DA NELER YAŞANIYOR?

Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.

YORUMLAR (1)
  • Mert kursun : leş kargaları dikkatle izler zaten ama ülke halkı bunlara müstahak iki salagın peşine takılıp atlarsan daha ne ler görürsünüz birde bizim ülkeyi karıştırabilseler ugraşıyorlar ama iki andaval ın peşine pek takılan yok Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kazakistan'da ortalık yangın yeri! Rusya ve ABD'den sonra Çin de işin içine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazakistan'da ortalık yangın yeri! Rusya ve ABD'den sonra Çin de işin içine girdi - Son Dakika
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