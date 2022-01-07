Kazakistan'da ortalık yangın yeri! Rusya ve ABD'den sonra Çin de işin içine girdi - Son Dakika

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev'e destek verdiğini açıklayarak, "Dış güçlerin Kazakistan'da kaos çıkarmasına karşıyız" dedi.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, akaryakıta yapılan zammın ardından başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolara ilişkin Kazak liderin yanında olduğunu ve dış güçlerin Kazakistan'da kaos çıkarmasına ve renkli devrimleri yeniden kışkırtmasına karşı çıktıklarını vurguladı. Xi Jinping, ülkede son günlerde yaşanan olaylarda meydana gelen can ve mal kayıpları nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, Kazak mevkidaşına başsağlığı diledi.
Çinli lider, Tokayev'in Kazakistan'daki protestolar karşısındaki tavrını överek, "Kritik zamanlarda güçlü eylemleri kararlılıkla uygulayarak ve gerginliği azaltarak devlet adamı olma sorumluluğunu ortaya koydunuz" dedi. Xi, "Çin, herhangi bir gücün Kazakistan'ın istikrarını zedelemesine, güvenliğini tehlikeye atmasına, Kazakistan halkının huzurlu yaşamına zarar vermesine, dış güçlerin ülkede kaos oluşturmasına ve renkli devrimleri kışkırtmasına kati surette karşıdır" ifadelerini kullandı. Xi Jinping, Çin'in Kazakistan'ın zorlukları aşmasına her türlü desteği vermeye hazır olduğunun da altını çizdi.
Akaryakıt zammı protestolarıyla büyük bir kaosa sürüklenen Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev'in talebi üzerine Rusya'nın öncülüğündeki birlikler, eylemlerin bastırılmasına yardımcı olmak için ülkeye ulaşmıştı. Ülkeye gelen 2500 kadar yabancı askerin resmi ve askeri kurumları koruyacakları açıklanırken, ABD Dışişleri Bakanlığı Rus birliklerinin konuşlandırılmasını yakından izlediklerini açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, olaylardan yabancı eğitim almış "teröristleri" sorumlu tutarken, iddialarına herhangi bir kanıt sunmamıştı. Tokayev, Çarşamba günü devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, Rusya'nın önderliğindeki Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (CSTO) eylemlerin bastırılması için destek istemişti. Örgütte, Rusya, Kazakistan, Belarus, Tacikistan ve Ermenistan yer alıyor.
Ülkeye gelen yabancı asker sayısının 2500 kadar olduğu belirtilmişti. CSTO askerlerin bir barışgücü olduğunu ve resmi ve askeri kurumları koruyacaklarını açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Rus birliklerinin konuşlandırılmasını yakından izlediklerini açıklamıştı. Bir Sözcü "ABD ve açıkçası tüm dünya, insan hakları ihlalleri olup olmadığını izleyecek. Biz de Kazak kurumlarının ele geçirilmesini uzanabilecek hamleleri de izliyor olacağız" demişti.
Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Kazakistan'da ortalık yangın yeri! Rusya ve ABD'den sonra Çin de işin içine girdi - Son Dakika