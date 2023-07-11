Kılıçdaroğlu AB'nin yolunu, saydığı isimlere bağlayarak Erdoğan'a çağrı yaptı: Onları serbest bırakmandan geçiyor - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu AB'nin yolunu, saydığı isimlere bağlayarak Erdoğan'a çağrı yaptı: Onları serbest bırakmandan geçiyor

11.07.2023 17:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin AB sürecinde destek olması şartıyla İsveç'e NATO bileti vermesini eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen Kılıçdaroğlu, "AB'nin yolu Can Atalay, Osman Kavala, Merdan Yanardağ, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Selahattin Demirtaş'tan bunlardan geçiyor. Sen bunları serbest bırakacak mısın?" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasına tepki gösterdi. Karşılığında İsveç'in Türkiye'nin AB sürecine destek sözü verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Avrupa Birliği (AB) ayrı, NATO ayrı. Yalan üzerine dış politika oluşturuyorsunuz. Demokrasinin yolu, AB'nin yolu Can Atalay, Osman Kavala, Merdan Yanardağ, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay bunlardan geçiyor. Sen bunları serbest bırakacak mısın? AB'nin yolu Selahattin Demirtaş'tan, Emine Şenyaşar'dan, 'tweet attı' diye gözaltına alınan gencecik çocuklardan geçiyor" dedi.

"OY VERENLERİN DERS VERMESİ LAZIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, vatandaşın zor durumda olduğunu bildiğini söyleyerek, "'Neden sesiniz daha gür çıkmıyor' diye sitem ettiklerini biliyorum. Biz sesimizi çıkaracağız; ama 25 milyonu artırmak şartıyla. Vatan sadece benim vatanım değil hepimizin vatanı. Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var. Benim sıkıntım varsa, benden zor durumda olan vatandaşın da sıkıntısı var. O zaman o sıkıntıyı bile bile kendisine verilen sözlere kanarak ve 'biz size çok güzel Türkiye armağan edeceğiz' diye yola çıkıp, soykırım ekonomisi uygulayan siyasal iktidara asıl oy verenlerin ders vermesi lazım. Onların biraz seslerini yükseltmesi lazım. 'Biz size oy verdik, siz bizi mahvettiniz' demeleri lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu: AB ayrı NATO ayrı

"BİRAZ DAHA CESUR OLMAMIZ LAZIM"

Srebrenitsa soykırımını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz 1995'te katliam başladı, bu hafta anılacak. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye'nin bunu resmileştirmesi lazım. 'Soykırım' olarak parlamentodan geçirmesi gerekiyor. Soykırımı gerçekleştirenler de bunu itiraf ediyorlar. Türkiye'nin biraz daha cesur olması lazım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: AB ayrı NATO ayrı

"YALAN ÜZERİNE DIŞ POLİTİKA OLUŞTURUYORSUNUZ"

Kılıçdaroğlu, İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin, "İsveç terör örgütü üyelerini tuttuğu için, 'Asla üye olamazlar' diye ifadeler kullanıldı. İsveç geri adım atmadı, tam tersine kutsal kitabımızı yaktılar. Ona da yeterince tepki göstermediler. Biden, Erdoğan'a telefon etti ve Erdoğan 'evet diyeceğiz ve Meclis'e getireceğiz' dedi. Bir devleti yöneten kişi, onuruyla hayatta kalan bir devlet böyle yönetilir mi? Dün söylediğinizi bugün neden yalıyorsunuz? Biden telefon etti. Eminim derhal esas duruşa geçip 'ne emrediyorsunuz' demiştir. Kardeşim bunlar senin dediklerini yaptılar mı? Dün 'hayır' diyordun, bugün neden 'evet' dedin. 'İsveç, AB için Türkiye'ye destek verecek.' Dünyadan haberi yok. AB ayrı, NATO ayrı. Yalan üzerine dış politika oluşturuyorsunuz. Bu kabul edilebilecek bir şey değil arkadaşım" dedi.

"BUNLARIN HAKKINI TESLİM EDECEK MİSİN?"

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "84 milyona demokrasiyi getiriyor musun? Demokrasinin yolu, AB'nin yolu Can Atalay, Osman Kavala, Merdan Yanardağ, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay bunlardan geçiyor. Sen bunları serbest bırakacak mısın? AB'nin yolu Selahattin Demirtaş'tan, Emine Şenyaşar'dan 'tweet attı' diye gözaltına alınan gencecik çocuklardan geçiyor. Sen bunların gereğini yapacağına söz verdin mi? AB'nin yolu Diyarbakır'da tutuklu gazetecilerden, Galatasaray Meydanı'nda annesinin babasının, çoluğunun çocuğunun hakkını arayan Cumartesi Anneleri'nden geçiyor. Sen bunların haklarını teslim edecek misin? Cumartesi Anneleri'nin yolunu hepimiz gözlemek zorundayız. Hiç kimse evladının faili meçhul bir cinayete kurban gitmesini istemez. Bütün annelerin başımın üstünde yeri vardır. Meclis'e ne diyecekler bunlar? 'Devlet adaletle yönetilir' diyoruz. 'Devletin dini adalettir' diyoruz. Eğer bir Allah'ın kulu çıkıp ya 'bu memlekette adalet vardır' diyorsa gelsin beni görsün, bir ikna etsin" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • necmettin durmaz: sıra sana geliyor Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
  • Şbn Şbn: Geç sen onu ne serbesti iki kat ceza verilsin hatta İdam edilsinler sende boş yapma bay bay kemal Cevap Yaz 46 13 Yayından Kaldır
  • Yasin Alpata: Yahu arkadaş bu adam hiç mi akillanmiyacak.. Kemal Kılıçdaroğlu sana seçim kaybettiren söylemler bunlar.Hala Selo , hâlâ Osman hâlâ bilmem kim kim .... Bırak artık bunları , sıkıldık yaaaaavv Cevap Yaz 47 15 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Merdan Yanardağ, Avrupa Birliği, Osman Kavala, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu AB'nin yolunu, saydığı isimlere bağlayarak Erdoğan'a çağrı yaptı: Onları serbest bırakmandan geçiyor - Son Dakika


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