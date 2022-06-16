Kılıçdaroğlu, DBP'li Salihe Aydeniz'in polis memuruna yumruk atmasıyla ilgili ilk kez konuştu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, DBP'li Salihe Aydeniz'in polis memuruna yumruk atmasıyla ilgili ilk kez konuştu

16.06.2022 00:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DBP'li Salihe Aydeniz'in polis memuruna yumruk atmasıyla ilgili suskunluğunu bozdu. Güvenlik güçlerine saldırmanın doğru olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Hele hele bunu bir milletvekilinin yapması asla doğru değil" ifadesine yer verdi..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ankara Kanaat Önderleri Buluşması' sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yumruk atmasıyla ilgili konuştu.

"ASLA DOĞRU DEĞİL"

Konu hakkındaki yorumu merak edilen Kılıçdaroğlu, güvenlik güçlerine saldırmanın doğru olmadığını söyledi. CHP lideri, "Hele hele bunu bir milletvekilinin yapması asla doğru değil" dedi.

NE OLMUŞTU?

12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağının kaldırılmasını isteyenler tarafından yürüyüş düzenlendi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilecek yürüyüşün İstanbul ayağı için Kadıköy'de bir araya gelen kalabalık, Serasker Caddesi üzerinden Bahariye Caddesi'ne doğru terörist başı Öcalan lehine sloganlar atarak yürüdü. Güvenlik güçleri, gruba müdahale ederken yürüyüşe katılan HDP'li vekiller Ayşe Başaran ve Feleknas Uca polislere tehditler savurdu. DBP Milletvekili Salihe Aydeniz ise bir polise yumruk attı.

Kılıçdaroğlu, DBP'li vekilin polise yumruk atmasıyla ilgili suskunluğunu bozdu: Doğru değil


SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görevi başındaki polis memuruna yumruk atan kişinin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) milletvekili Salihe Aydeniz olduğunun belirlenmesinin ardından savcılık, "görevli polis memuruna mukavemet" suçundan soruşturma başlattı. Savcılık, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir." hükmü uyarınca soruşturma dosyası hakkında yetkisizlik kararı verdi.

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Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Salihe Aydeniz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, DBP'li Salihe Aydeniz'in polis memuruna yumruk atmasıyla ilgili ilk kez konuştu - Son Dakika

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