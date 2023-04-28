Kılıçdaroğlu: Fındık fiyatı 4 dolar olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: Fındık fiyatı 4 dolar olacak

28.04.2023 16:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da yaptığı konuşmada iktidara geldiklerinde fındık fiyatını 4 dolar yapacaklarını söyledi. Ayrıca terörün insanlık suçu olduğunu belirterek, teröre karşı ortak mücadele edeceklerini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde fındığın kilogram fiyatını 4 dolar yapacaklarını belirterek, "4 dolar yaparsın sabit fiyat olur, dolayısıyla üretici her yıl ne kadar kazanacağını, ne kadar üreteceğini bilir. Sözüm söz, bay Kemal'in sözü; 4 doların altına asla düşmeyecek bu fındık" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün cuma namazı sonrasında Giresun kent merkezinde Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte Giresunlulara seslendi. Yağmur altında düzenlenen mitingde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun konuşmaları sonrası Kılıçdaroğlu da yaklaşık 10 dakika süren kısa bir konuşma yaptı. "Karadeniz deyince zaten mutlaka ilk akla gelen sevimli insanları ve güzel yağmuru" diyen Kılıçdaroğlu, "Yağmurlu bir günde beraber olduğumuz için son derece mutluyum ve memnunum. Hiç meraklanmayın sözüm söz, bu ülkeye güzel baharları getireceğim. Herkesin mutlu olduğu, hiç kimsenin ötekileştirilmediği güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Artık kavgadan, ayrışmadan, birbirimizin aleyhinde konuşmaktan bıktık. ya arkadaş bir de kucaklaşalım, bir araya gelip sohbet edelim kardeşçe. Bu ülkenin dünya kadar sorunu var, o sorunları çözelim. Bunu yapacağız ve bu ülkeye mutlaka huzuru ve her eve bereketi getireceğiz. Hiç endişe etmeyin" ifadelerini kullandı.

Giresun deyince herkesin aklına Türkiye'nin en iyi fındığının geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sadece ben değil, sadece Karadeniz'de değil, sadece Türkiye'de değil, dünya da bunun çok iyi biliyor. Bakınız Karadeniz Bölgesi için çay ve fındık stratejik üründür. Yani burada yetişen fındık, sadece bizim ülkemiz için değil dünya için de son derece değerli bir üründür. Peki nasıl oluyor da üreten dünyadaki bir numaralı ülkeyiz, elin oğlu bizim ürettiğimiz fındıktan milyar dolarları kazanıyor ama bu fındığı üreten Karadenizli kazanamıyor. Niçin? Mademki ben üretiyorum, mademki ben dünyada bir numarayım, nasıl oluyor da elin oğlu kazanıyor, biz kazanamıyoruz? Nasıl oluyor da bizim döktüğümüz alın terini başkaları kazanıyor. Dedim ki sen her şeyi dolara bağladın, köprüye geçiş dolar, bilmem ne alıyorsun dolar. O zaman bu fındığı da dolar yapalım o zaman. Kilosu 4 dolar. Bunun büyük kısmı zaten ihraç ediliyor. 4 dolar yaparsın, sabit fiyat olur, dolayısıyla üretici her yıl ne kadar kazanacağını, ne kadar üreteceğini bilir. Sözüm söz, bay Kemal'in sözü; 4 doların altına asla düşmeyecek bu fındık" diye konuştu.

CHP lideri konuşmasında terörün bir insanlık suçu olduğunu belirterek, "Yok terör, yok şöyle, yok şu örgüt, yok şunu yaptı, yok Kılıçdaroğlu şöyle, yok masanın altı, yok masanın üstü. Ne derseniz deyin, yüreğiniz ne kadar açıksa beni öyle bilin. Terör, bir insanlık suçudur. Kim yaparsa yapsın, nereden gelirse gelsin, teröre karşı durmayan zaten insan değildir. Teröre karşı ortak mücadele edeceğiz. Bunu hepinizin bilmesini isterim. Allah'ın yarattığı bu güzel dünyada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Ön yargılarımızdan kurtulmak istiyoruz. Yeterince kamplaştı bu ülke. Artık kamplaşmadan çıkmalı. Elin oğlu büyüyor, biz giderek küçülüyoruz" şeklinde konuştu.

Yağmurun şiddetini arttırması nedeniyle miting sona ererken, Giresun milletvekillerinin tanıtımı yapıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Fındık fiyatı 4 dolar olacak - Son Dakika


Son Dakika
23:56 Temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan'dan büyük zaferle dönüyor! Final Four için dev adım
23:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantı esnasında "Allah'ına gurban Adana" dedi, ardından Bahçeliye böyle seslendi: Bayılıyorlar buna
23:51 Yunanistan'da müthiş zafer! Fenerbahçe'den Final Four için dev adım
23:45 Togg ilk kullanıcılarına bu hafta sonu teslim ediliyor
23:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ına gurban Adana" sözleri sonrası Bahçeli'ye böyle seslendi: Bayılıyorlar buna
23:41 Sarı-kırmızılıların yıldız topçusu Icardi, idolünü açıkladı! Bir dönem Süper Lig'in yıldızıydı
23:27 Galatasaray'ın golcüsü Icardi, idolünü açıkladı: Samuel Eto'o beni çok etkiledi
23:25 Mansur Yavaş: Kandil silah bırakmadığı taktirde o İHA'lar orayı bombalayacak, bu kadar basit
23:07 Togg'da heyecanlı bekleyiş sona erdi! Hafta sonu 7 şehirde sahiplerine teslim edilecek
22:56 Mansur Yavaş, "Bu sözler seçim kaybettirecekse kaybettirir" diyerek konuştu: Kandil silah bırakmadıkça SİHA'lar orayı bombalayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2023 00:14:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Fındık fiyatı 4 dolar olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement