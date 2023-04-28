Kılıçdaroğlu: Fındık fiyatı 4 dolar olacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde fındığın kilogram fiyatını 4 dolar yapacaklarını belirterek, "4 dolar yaparsın sabit fiyat olur, dolayısıyla üretici her yıl ne kadar kazanacağını, ne kadar üreteceğini bilir. Sözüm söz, bay Kemal'in sözü; 4 doların altına asla düşmeyecek bu fındık" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün cuma namazı sonrasında Giresun kent merkezinde Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte Giresunlulara seslendi. Yağmur altında düzenlenen mitingde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun konuşmaları sonrası Kılıçdaroğlu da yaklaşık 10 dakika süren kısa bir konuşma yaptı. "Karadeniz deyince zaten mutlaka ilk akla gelen sevimli insanları ve güzel yağmuru" diyen Kılıçdaroğlu, "Yağmurlu bir günde beraber olduğumuz için son derece mutluyum ve memnunum. Hiç meraklanmayın sözüm söz, bu ülkeye güzel baharları getireceğim. Herkesin mutlu olduğu, hiç kimsenin ötekileştirilmediği güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Artık kavgadan, ayrışmadan, birbirimizin aleyhinde konuşmaktan bıktık. ya arkadaş bir de kucaklaşalım, bir araya gelip sohbet edelim kardeşçe. Bu ülkenin dünya kadar sorunu var, o sorunları çözelim. Bunu yapacağız ve bu ülkeye mutlaka huzuru ve her eve bereketi getireceğiz. Hiç endişe etmeyin" ifadelerini kullandı.

Giresun deyince herkesin aklına Türkiye'nin en iyi fındığının geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sadece ben değil, sadece Karadeniz'de değil, sadece Türkiye'de değil, dünya da bunun çok iyi biliyor. Bakınız Karadeniz Bölgesi için çay ve fındık stratejik üründür. Yani burada yetişen fındık, sadece bizim ülkemiz için değil dünya için de son derece değerli bir üründür. Peki nasıl oluyor da üreten dünyadaki bir numaralı ülkeyiz, elin oğlu bizim ürettiğimiz fındıktan milyar dolarları kazanıyor ama bu fındığı üreten Karadenizli kazanamıyor. Niçin? Mademki ben üretiyorum, mademki ben dünyada bir numarayım, nasıl oluyor da elin oğlu kazanıyor, biz kazanamıyoruz? Nasıl oluyor da bizim döktüğümüz alın terini başkaları kazanıyor. Dedim ki sen her şeyi dolara bağladın, köprüye geçiş dolar, bilmem ne alıyorsun dolar. O zaman bu fındığı da dolar yapalım o zaman. Kilosu 4 dolar. Bunun büyük kısmı zaten ihraç ediliyor. 4 dolar yaparsın, sabit fiyat olur, dolayısıyla üretici her yıl ne kadar kazanacağını, ne kadar üreteceğini bilir. Sözüm söz, bay Kemal'in sözü; 4 doların altına asla düşmeyecek bu fındık" diye konuştu.

CHP lideri konuşmasında terörün bir insanlık suçu olduğunu belirterek, "Yok terör, yok şöyle, yok şu örgüt, yok şunu yaptı, yok Kılıçdaroğlu şöyle, yok masanın altı, yok masanın üstü. Ne derseniz deyin, yüreğiniz ne kadar açıksa beni öyle bilin. Terör, bir insanlık suçudur. Kim yaparsa yapsın, nereden gelirse gelsin, teröre karşı durmayan zaten insan değildir. Teröre karşı ortak mücadele edeceğiz. Bunu hepinizin bilmesini isterim. Allah'ın yarattığı bu güzel dünyada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Ön yargılarımızdan kurtulmak istiyoruz. Yeterince kamplaştı bu ülke. Artık kamplaşmadan çıkmalı. Elin oğlu büyüyor, biz giderek küçülüyoruz" şeklinde konuştu.

Yağmurun şiddetini arttırması nedeniyle miting sona ererken, Giresun milletvekillerinin tanıtımı yapıldı. - GİRESUN