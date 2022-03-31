Kılıçdaroğlu Manisa'daydı: İyi ki Millet İttifakı kuruldu, diyeceksiniz! - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da Akhisar Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, Akhisarlı yurttaşlara, "Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Türkiye'nin var olan bütün sorunlarına, sorunları yaşayanlarla beraber kilitleneceğiz ve beraber çözeceğiz. Türkiye'nin önü aydınlıktır" diyerek söz verdi.

Millet İttifakı olarak iktidara geldikleri takdirde Türkiye'nin sorunlarını çözeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Herkesin kazandığı bir ülke, zenginleşen bir ülkedir. Herkesin kaybettiği, bir avuç kişinin kazandığı ülke yoksulluğun büyüdüğü, derin yoksulluğun yaşandığı ülkedir. Biz Türkiye'yi buradan çıkartmak ve sınıf atlatmak istiyoruz. Beş yılda Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Vatandaş şunu söyleyecek, iyi ki Millet İttifakı kuruldu, iyi ki Türkiye'yi bunlar yönetiyorlar, iyi ki Türkiye'ye barış, huzur geldi diyecekler" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"DOSTLARIMIZLA BERABER GÜZEL BAŞARILARA İMZA ATTIK"

"Yerel seçimlerde şunu söylüyorlardı. 'Aman ha, sakın CHP'ye oy vermeyin. Ne olur? CHP'ye oy verirseniz bütün sosyal yardımlar kesilir.' Hatta İstanbul için, Ankara için söylemişlerdi, 'CHP'ye oy verirseniz elektrik faturalarını teröristler toplayacak'. Buna benzer aklın mantığın alamadığı dünyanın iftirasıyla karşılaştık.

Ama bu ben bu ülkenin insanlarının ferasetine güveniyorum. Onlar doğruyu, yanlışı görüyorlar. Bunu hissediyorlar zaten. Bütün bu olumsuz söylemlere karşı yerel yönetimlerde dostlarımızla beraber güzel başarılara imza attık. Önemli başarılar elde ettik."

"BERABER KİLİTLENECEĞİZ VE ÇÖZECEĞİZ"

"Buradan söz veriyorum. Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Türkiye'nin var olan sorunlarına, sorunları yaşayanlarla beraber kilitleneceğiz ve beraber çözeceğiz. Türkiye'nin önü aydınlıktır, herkesin bunu bilmesini isterim."

"BEŞ YILDA TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

"Vatandaşlarımdan sadece şunu istiyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Ve oyunuzu öyle kullanın. Bu ülkenin işsizlik, zam, pahalılık, kadına şiddet sorunu olmamalı. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli. Bu ülkede esnaf da sanayici de çiftçi de taksici de dolmuşçu da tır şoförü de kazanmalı. Herkesin kazandığı bir ülke, zenginleşen bir ülkedir. Herkesin kaybettiği, ama bir avuç kişinin kazandığı ülke yoksulluğun büyüdüğü, derin yoksulluğun yaşandığı ülkedir.

Hangi partiden olursa olsun her vatandaş rahat bir nefes alacak. Ve şunu söyleyecek, 'iyi ki Millet İttifakı kuruldu, iyi ki Türkiye'yi bunlar yönetiyorlar, Türkiye'ye huzur ve barış geldi' diyecekler."

"ALLAH ŞAHİTTİR, BUNLARIN 10 KATI ÇOK DAHA İYİ YÖNETİRİZ"

"Altı sayın liderle ile bir araya geldik. Diyorlardı ki, 'bunlar hayatta bir araya gelemez.' Bir araya geldik. 'Bunlar mümkün değil anlaşamazlar.' Anlaştık. Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda kamuoyuna deklarasyonu sunduk. Şimdi, 'Efendim bunlar gelirlerse yönetemezler.' Allah şahittir, bunların 10 katı çok daha iyi yönetiriz. Bizim boğazımızdan aşağıya haram lokma inmeyecek. Biz 'beşli çetelere' hizmet etmeyeceğiz, 84 milyona hizmet edeceğiz. Biz esnafa, çiftçiye, alın teri dökene, üretene hizmet edeceğiz.