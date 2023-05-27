Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara attığı SMS mesajlarına yasak gelmesi tartışmalarına Turkcell CEO'su da dahil oldu: BTK kararını uygulamak zorundayız - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara attığı SMS mesajlarına yasak gelmesi tartışmalarına Turkcell CEO'su da dahil oldu: BTK kararını uygulamak zorundayız

Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara attığı SMS mesajlarına yasak gelmesi tartışmalarına Turkcell CEO'su da dahil oldu: BTK kararını uygulamak zorundayız

27.05.2023 20:47

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden önce vatandaşların cep telefonlarına, kredi kartları borçları ile ilgili bir kısa mesaj göndermesi sonrası BTK, GSM operatörlerine yazı göndermişti. Turkcell CEO'su Murat Erkan, Kılıçdaroğlu'nun seçmenlere attığı mesajın gönderilmemesiyle ilgili, "BTK'nın tebliğlerini yapmakla yükümlüyüz. Devam edersek suç işlemiş oluruz" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde vatandaşların cep telefonlarına, kredi kartları borçları ile ilgili bir kısa mesaj gönderdi. SMS sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) GSM operatörlerine yazı gönderdi. Yazıda, Yüksek Seçim Kurulu'nun 15 Mart 2023 tarihli kararında yer alan, "Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılmasının yasak olduğu" hükmüne atıf yapıldı.

"BTK'NIN KARARINI UYGULADIK"

Kılıçdaroğlu'nun SMS gönderememesi kararıyla ilgili Turkcell CEO'su Murat Erkan'dan açıklama geldi. Halk TV'den Seyhan Avşar'a konuşan Erkan, "Biz kanunla yönetilen bir şirketiz. BTK bize düzenlemelerle ilgili ne tebliğ ederse, biz onu yapmakla yükümlüyüz. Konu sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil. Bir sürü toplu mesajlaşma vardı. Tüm mesajlara BTK'nin kararını uyguladık. Sadece biz değil bütün operatörler uyguluyor" ifadelerini kullandı.

"DEVAM EDERSEK SUÇ İŞLEMİŞ OLURUZ"

"Düzenleyici bir kurum var. Kanunda diyor ki bu düzenleyici kurumun talimatlarına uymak zorundasın" diyen Erkan, "Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplu mesajlarını atan biziz. Sonra yazı geldikten sonra mesaj atmaya devam edersek suç işlemiş oluruz. Dün akşam bana gönderilen bir mesaj vardı. Beykoz Belediyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine çağrı yapmış. O mesajı göndermedik mesela. Biz yasal düzenlemeye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Operatörlerin yasağı çiğnemesi halinde BTK'nin yüzde 3'e kadar ceza uygulama yetkisinin olduğunu aktaran Erkan, "Kaba taslak söylüyorum. Turkcell'in geliri 60 milyar. Tek bir hareketten yüzde 3 ceza uygulanabilir" diye konuştu.

"KREDİ KARTI BORCUNUZUN FAİZİ SİLİNECEK"

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara gönderdiği mesajda şu ifadeler yer almıştı: "Sevgili vatandaşım, borç harç evini güçlendirmeye çalıştığını biliyorum. İktidara gelir gelmez, bireysel kredi kartı borçlarınız için kesin çözüm üreteceğim. Erdoğan'ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak. Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız, bu yükün altında ezilmekten kurtulacak, rahat bir nefes alacak, borç batağı yüzünden yuvalar yıkılmayacak. Unutmayın, 28 Mayıs seçimi, bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkede borç batağına saplanma referandumudur! Vatanını seven sandığa gelsin."

Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara attığı SMS mesajlarına yasak gelmesi tartışmalarına Turkcell CEO'su da dahil oldu: BTK kararını uygulamak zorundayız
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Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara attığı SMS mesajlarına yasak gelmesi tartışmalarına Turkcell CEO'su da dahil oldu: BTK kararını uygulamak zorundayız Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara attığı SMS mesajlarına yasak gelmesi tartışmalarına Turkcell CEO'su da dahil oldu: BTK kararını uygulamak zorundayız

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara attığı SMS mesajlarına yasak gelmesi tartışmalarına Turkcell CEO'su da dahil oldu: BTK kararını uygulamak zorundayız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara attığı SMS mesajlarına yasak gelmesi tartışmalarına Turkcell CEO'su da dahil oldu: BTK kararını uygulamak zorundayız - Son Dakika
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