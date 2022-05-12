Kaftancıoğlu ceza aldı, Kılıçdaroğlu bütün örgüte talimat verdi: Bütün vekiller İstanbul'a - Son Dakika
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Kaftancıoğlu ceza aldı, Kılıçdaroğlu bütün örgüte talimat verdi: Bütün vekiller İstanbul'a

12.05.2022 15:32

Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 5 davasından 2'sini düşürdüğü 3'ünü onadığı öğrenildi. Kaftancıoğlu'na siyasi yasak geleceği ve hapse gireceği iddia edildi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal il başkanlığımıza doğru yola çıkın" dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki davalarla ilgili kararını açıkladı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERDİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu talimatı verdi: Tüm milletvekilleri il başkanlığımıza doğru yola çıkın

SOSYAL MEDYADA TEPKİ SESLERİ YÜKSELDİ

Alınan karara bir eleştiri de Kemal Özkiraz'dan geldi. Özkiraz,"Canan Kaftancıoğlu'na verilen uyduruk cezalar onanmış. Kemal Kılıçdaroğlu tüm milletvekillerini il başkanlığına çağırdı. Halk da gidecektir. Canan Kaftancıoglu'na sahip çıkma zamanıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu talimatı verdi: Tüm milletvekilleri il başkanlığımıza doğru yola çıkın

Gazeteci Sedef Kabaş ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına " Doğru hamle" diyerek yanıt verdi.

Kaftancıoğlu ceza aldı, Kılıçdaroğlu bütün örgüte talimat verdi: Bütün vekiller İstanbul'a
Kaftancıoğlu ceza aldı, Kılıçdaroğlu bütün örgüte talimat verdi: Bütün vekiller İstanbul'a
Kaftancıoğlu ceza aldı, Kılıçdaroğlu bütün örgüte talimat verdi: Bütün vekiller İstanbul'a
Kaftancıoğlu ceza aldı, Kılıçdaroğlu bütün örgüte talimat verdi: Bütün vekiller İstanbul'a
Kaftancıoğlu ceza aldı, Kılıçdaroğlu bütün örgüte talimat verdi: Bütün vekiller İstanbul'a
Kaftancıoğlu ceza aldı, Kılıçdaroğlu bütün örgüte talimat verdi: Bütün vekiller İstanbul'a
Kaftancıoğlu ceza aldı, Kılıçdaroğlu bütün örgüte talimat verdi: Bütün vekiller İstanbul'a
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kaftancıoğlu ceza aldı, Kılıçdaroğlu bütün örgüte talimat verdi: Bütün vekiller İstanbul'a - Son Dakika


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