Kaftancıoğlu ceza aldı, Kılıçdaroğlu bütün örgüte talimat verdi: Bütün vekiller İstanbul'a - Son Dakika

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki davalarla ilgili kararını açıkladı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERDİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ SESLERİ YÜKSELDİ

Alınan karara bir eleştiri de Kemal Özkiraz'dan geldi. Özkiraz,"Canan Kaftancıoğlu'na verilen uyduruk cezalar onanmış. Kemal Kılıçdaroğlu tüm milletvekillerini il başkanlığına çağırdı. Halk da gidecektir. Canan Kaftancıoglu'na sahip çıkma zamanıdır." dedi.

Gazeteci Sedef Kabaş ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına " Doğru hamle" diyerek yanıt verdi.