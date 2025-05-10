Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2'nci Dünya Savaşı sonunda Nazi Almanyası'nın yenilgisinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle Pyongyang'daki Rusya Büyükelçiliği'ne yaptığı ziyarete dair yeni detaylar ortaya çıktı. Resmi Kuzey Kore basını, Kim'in yaptığı konuşmanın tam metnini yayınladı.

"PUTİN'İN DOSTUM VE YOLDAŞIM OLMASINDAN SONSUZ ONUR VE GURUR DUYUYORUM"

Konuşmasında Kuzey Kore ile Rusya arasındaki köklü bağlara vurgu yapan Kim, ikili ilişkilerin giderek daha da gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 19 Haziran 2024 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte imzaladıkları Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın iki ülkenin küresel barış ve stratejik istikrara katkıda bulunma iradesinin göstergesi olduğunu kaydeden Kim, "Rusya gibi büyük bir milletin deneyimli lideri Başkan Putin'in dostum ve yoldaşım olmasından ve Rusya ile yaptığımız ittifaktan sonsuz onur ve gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA MODERN NAZİZM'İN YÜKSELİŞİNİ KAYGIYLA İZLİYOR"

Kim, iki ülke arasındaki askeri ittifakın en parlak dönemini yaşadığını ve daha da gelişeceğini belirterek, "Zafer Günü'nün 80'inci yıl dönümü vesilesiyle Rus dostlarımla bir araya gelmem, ülkelerimizin neo-Nazizm tehdidini yenme ve dünya barışı ile insanlığın refahına katkıda bulunma yönündeki sarsılmaz ve güçlü ortak iradesinin bir kanıtıdır" dedi. Dünyanın modern Nazizm'in hızla yükselişini büyük bir kaygıyla izlediğini kaydeden Kim, "Geçtiğimiz yüzyılda insanlığı köleleştirmeye çalışan Nazizm'in yeniden canlanması, insanlığın geleceğiyle ilgili ciddi bir mesele ve en küçük bir hoşgörüyle karşılanamayacak kadar büyük bir tehdittir" şeklinde konuştu.

"ORDUMUZA UKRAYNALI NEO-NAZİ İŞGALCİLERİ ORTADAN KALDIRMA TALİMATI VERDİM"

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü özel operasyonun dünya barışını ve güvenliğini sağlama gibi önemli bir sorumluluğu üstlendiğini savunan Kim, "Kardeş ülke Rusya'nın egemenliğini ve güvenliğini pervasızca ihlal eden düşman güçlerin maceracı askeri eylemlerini devletimize karşı bir işgal girişimi olarak değerlendiriyorum. Bu nedenle aramızda imzalanan anlaşma uyarınca ordumuza Rusya Silahlı Kuvvetleri'yle işbirliği yaparak Ukraynalı neo-Nazi işgalcileri ortadan kaldırma ve Kursk bölgesini kurtarma emrini verdim" dedi. Kuzey Kore askerlerinin Rusya topraklarını kendi vatanları gibi görerek kahramanca savaştığını vurgulayan Kim, "Kursk Harekatı'na katılan tüm askerlerimiz, Kuzey Kore-Rusya ittifakının gücünü kanlarıyla kanıtlamıştır" dedi.

KİM'DEN ÜLKESİNİ ELEŞTİRENLERE: BİR KEZ DAHA DÜŞÜNSÜNLER

Ukrayna ordusunu "Kievli neo-Naziler" olarak niteleyen Kim, Kuzey Kore'nin Rusya'ya verdiği desteğin tamamen meşru olduğunu savundu. "Ordumuzun savaşa katılımını eleştirenler, bir kez daha düşünsünler. İki ülke arasında imzalanan anlaşmanın içeriği açıktı ve gizli değildi. Eğer Rus topraklarını işgal ederek bu iğrenç vahşete imza atmasalardı, ordumuz karşısında başlarının çaresine bakmak zorunda kalmazlardı" diyen Kim, "Savaşa katılımımız haklı bir hamle ve egemenlik hakkımızın kullanımıydı" ifadelerini kullandı.

ABD VE MÜTTEFİKLERİNE GÖZDAĞI VERDİ

Ukrayna'ya tepkisiz kalmaları halinde bunun Kuzey Kore'nin kendi düşmanlarını da cesaretlendirebileceğini vurgulayan Kim, "Kukla Ukrayna kuvvetlerinin nükleer bir gücün topraklarına karşı askeri harekata girişmesini görmezden gelmemiz, düşmanlarımızı daha da cesaretlendirebilirdi. O zaman, ABD'nin baş yardakçısı olan Güney Kore'nin ordusu da pervasız kabadayılığını arttırırdı" dedi. Rusya'ya yönelik savunma desteklerinin süreceğinin altını çizen Kim, "Eğer ABD ve Batılı uşakları kardeş ülkemiz Rusya'yı hedef alan tehlikeli askeri işgal fikrinden vazgeçmez ve yeni bir saldırıya girişirse, memnuniyetle ve tereddüt etmeden ordumuzun düşmanın silahlı işgalini püskürtmek için kullanılmasını emredeceğim" uyarısında bulundu. Bunu "kutsal bir görev olarak gördüğünü" söyleyen Kim, "Rus halkı kesinlikle kazanacak. Adalet ve zafer Rusya'nın olacak" dedi.

KUZEY KORE RUSYA'YA ASKER GÖNDERMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz Haziran ayında Pyongyang'da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın "Taraflardan birine yönelik dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı" da içerdiğini açıklayan Putin, "Rusya, imzalanan bu anlaşma uyarınca Kuzey Kore ile askeri-teknik işbirliğini göz ardı etmemektedir" ifadelerini kullanmıştı. Gelişmelerin ardından Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği ortaya çıkmıştı. Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna'ya karşı savaştığı ve büyük kayıplar verdiği açıklanırken, Pyongyang yönetimi asker sevkiyatını ilk kez 28 Nisan'da resmi olarak doğrulamıştı. Son olarak Kim'in 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle Pyongyang'daki Rusya Büyükelçiliği'ne dün yaptığı ziyaret, iki ülke arasındaki artan işbirliğinin göstergesi olarak yorumlanmıştı.