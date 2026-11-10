Kızılay Kanunu Teklifi'nin ikinci bölümü TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü ve tamamlandı - Son Dakika
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Kızılay Kanunu Teklifi'nin ikinci bölümü TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü ve tamamlandı

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Kızılay Kanunu Teklifi\'nin ikinci bölümü TBMM Genel Kurulu\'nda görüşüldü ve tamamlandı
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Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin ikinci bölümü TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü ve görüşmeler tamamlandı. Meclis Başkanvekili Yusuf Beyazıt, birleşimi 11 Kasım Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Kızılay ile ilgili düzenlemeleri içeren 'Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Genel Kurulu, Kızılay ile ilgili düzenlemeleri içeren 'Türk Kızılay Kanunu' teklifini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıldönümü nedeniyle 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından gündem dışı konuşmalar bölümüne geçildi. Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, polis kıyafetiyle kürsüye çıktı. Tanal, "Yeni Parti olarak biz bu düzeni değiştireceğiz. Düşük ücret sorununa son vereceğiz. Maaşları mesleğin riski ve sorumluluğuna uygun biçimde iyileştireceğiz. Fazla mesainin karşılığını ödeyeceğiz; çalışılan her fazla mesai saati kayıt altına alınacak, emeğin karşılığını eksiksiz olarak ödeyeceğiz. Uzun çalışma sürelerini ve düzensiz nöbetleri bitireceğiz. Öngörülebilir vardiyalarla yeterli dinlenme sürelerini sağlayacağız. Mobbing ve amir baskısına son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'AÇIK VE DENETLENEBİLİR BİR FİNANSMAN MODELİ DEĞERLENDİRİLMELİ'

Milletvekillerine verilen 1'er dakikalık söz, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmeleri ve siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığına sunduğu önergelerin görüşülmesinin ardından teklife geçildi. Teklifin ikinci bölümü üzerine söz alan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen şunları söyledi:

"Yeni Yol olarak Komisyonda ve Genel Kurul görüşmelerinde dile getirdiğimiz kaygılar açık; kesintilerin sınırları, hesaplamalara itiraz usulü ve hizmetin devamını koruyacak önlemler mutlaka açıkça belirtilmelidir. Kan hizmetlerinin gerçek maliyeti ve bu finansman düzeninin hastanelere etkisi kamuoyuna açıklanmalıdır. Gerekiyorsa kamu bütçesinden sağlanacak açık ve denetlenebilir bir finansman modeli de değerlendirilmelidir. Hastanın kan ihtiyacını karşılarken tedavisinin diğer aşamalarını da güvence altına almak zorundayız."

'KIZILAY BİR ANONİM ŞİRKET OLAMAZ'

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ise teklife ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kızılay haç ile hilalin savaşıdır. İlkokulda Kızılay kolu olmanın onuru çocuklar için çadır, yuva; büyükler için battaniye aştı. Kızılay bir anonim şirketi olamaz, hisseye tevil edilemez. Kızılay plazmadan yerli ilaç üretmek amacıyla Güney Koreli SK Plasma'yla ortaklık kurmuştur. Şirkete 65 milyon avro teknoloji transferi bedeli ödemesi yapılıyor ancak projenin mali yapısı ve gerçek yerli üretim hedefi ciddi soru işaretleridir. Cevap bekleyen sorular var. 65 milyon avroyu biz neden ödüyoruz, yerli üretim nerede, Türkiye'de toplanan plazma neden Güney Kore'ye gönderiliyor, alım garantisi neden veriliyor, Kızılay ne kazanacak, üretim ne zaman başlayacak? Bu soruların cevabı yok."

'GÜÇLÜ, BAĞIMSIZ VE ŞEFFAF DENETİM YOK'

Kızılay'ın toplum nezdindeki itibarı ve güvenirliğinin artırılması gerektiğini kaydeden CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir ise şöyle konuştu:

"Bu teklifle Kızılay'a yeni yetkiler ve geniş muafiyetler tanınıyor. Belirli ürün ve hizmetlerin 'Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaksızın doğrudan temin ve alım yoluyla yapılabilmesinin önü açılıyor, kurumun çeşitli mali muafiyetleri yeniden düzenleniyor. Peki bütün bu imtiyazların, bütün bu ayrıcalıkların karşılığında millete ne sunuluyor? Güçlü, bağımsız, şeffaf ve düzenli bir denetim mekanizması mı? Tabii ki hayır; teklif bu konuda milletimizin içini rahatlatacak en ufak bir güvence bile sağlamıyor. Üstelik bu hayati teklifin daha derinlemesine, aceleye getirilmeden incelenmesi amacıyla bir alt komisyon kurulması yönündeki haklı talebimiz de reddedildi."

'TEKLİF KURUMUN TARİHİ MİSYONUNU GELECEĞE TAŞIYACAK'

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ise Kızılay'ın tarihsel önemine değinerek şöyle konuştu:

"Bir milletin büyüklüğü, en zor gününde insanına nasıl sahip çıktığıyla ölçülür. Türk Kızılay'ının kurumsal kapasitesini güçlendirmek, dayanışma ruhumuzu yaşatmak, ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaşmak ve insan hayatını korumak anlamına gelmektedir. 'Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin kurumun tarihi misyonunun geleceğe taşıması açısından ve insani yardım faaliyetlerini güçlendirmesi açısından başarılar getirecektir."

'TEKLİFTE KIZILAY'IN ŞİRKETLERİNE AYRICALIK, İHALESİZ ALIM, USULSÜZ DEVİRLER VAR'

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren ise 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sürecinde Kızılay'ın görevini yerine getiremediğini söyledi. Eren şöyle dedi:

"Teklife bakıyorum; Kızılay'ın şirketlerine ayrıcalık var, ihalesiz alımlar var, usulsüz devirler var; denetimsiz, hesap vermeyen bir kurum var. Oysa Kızılay'ın asıl sermayesi, halkın güveniydi. O güven Hatay'da, Maraş'ta, Diyarbakır'da enkaz altında kaldı. Aradan neredeyse 4 yıl geçti. İnsanlar hala o enkazların altında kendi kaybettiklerinin yaslarını tutuyor. Bu kanun teklifi bırakın bu enkazı kaldırmayı, üzerine toprak atıyor."

'KIZILAY KURULUŞ FELSEFESİNE UYGUN HAREKET ETMELİ'

Kızılay'ın kuruluş süreçlerini aktaran Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç şunları kaydetti:

"Bugün ise yüksek muayene ve tedavi ücretleri nedeniyle vatandaşlarımız kendi bağışlarıyla yapılan hastanede tedavi olmakta güçlük çekiyor. Bizce Kızılay, kuruluş felsefesine göre hareket edip fakirin, ihtiyaç sahibinin yanında durmalıdır. Bu kanunla depremde çadır satan Kızılay'ın şirketlerini belirli ürün ve hizmetleri kamuya ihalesiz satabilme imkanı getiriliyor. Kanuna 'şeffaflık ve kamuoyu denetimi' yazıyorsunuz, peki, gazetecinin sorusunu bastırdığınız, iş cinayetleriyle ilgili yayınları yasakladığınız bir ülkede kamuoyu denetimini kim yapacak? İhale olmadan rekabeti nasıl sağlayacaksınız?"

'KANUN TEKLİFİ KIZILAY'IN ULUSLARARASI SAYGINLIĞINI ARTIRACAK'

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ise teklife ilişkin konuşmasında şunları söyledi:

"Bizler bugün yalnızca bir kurumun yapısını düzenlemiyoruz, 158 yıllık bir emaneti geleceğe taşıyacak hukuki temelleri güçlendiriyoruz çünkü güçlü kurumlar güçlü devletlerin, güvenilir kurumlar ise güçlü toplumların temelidir. Kızılay'ın en büyük sermayesi milletimizin güveni, en büyük gücü gönüllülerimizin fedakarlığı, en büyük hedefi ise insanlığa hizmettir. Bu anlayışla, kanun teklifinin Türk Kızılay'ının kurumsal gücünü ve uluslararası saygınlığını daha da artırmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki güçlü bir Türk Kızılay'ı güçlü Türkiye'nin merhamet yüzü olmaya devam edecektir."

GENEL KURUL KAPANDI

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Beyazıt, birleşimi 11 Kasım Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: DHA
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