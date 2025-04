KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Denizli esnafıyla buluşmasında Rum tarafına sert mesaj verdi

DENİZLİ (İHA) – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Girne'de düzenlenen ekonomi toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta gerçekleştireceği KKTC ziyaretini 'gayrimeşru' olarak tanımlayan Rum liderine, "Sen kimsin be adam. Benim Cumhurbaşkanıma buradan laf sokacak ve Türkiye'ye haddini bildirecek ha, hadi oradan" diye cevap verdi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB), KKTC'nin Girne'de kentinde ekonomi toplantısı düzenledi. Toplantıda DESOB tarafından KKTC ile ticari ilişkilerin artırılması, sektörler arası çalışmalar konusunda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Denizli'nin tekstil ve tarım başta olmak üzere DESOB'a bağlı oda başkanlarının çalışmaları hakkında bilgiler verildi. KTTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve DESOB'a bağlı oda başkanlarının katıldığı toplantıda, yapımı tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin açılışı için 3 Mayıs'ta KKTC'ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ziyareti öncesi Rum tarafından yapılan açıklamalara sert bir diller cevap verdi.

Toplantıda konuşan Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, "Denizli'nin üreten, istihdamına destek olan esnaflarımızın oda başkanları ve üst birliği olarak, yavru vatanımız KKTC ile ticari ilişkilerimiz başta olmak üzere, turizm, sanat, spor ve her alanda daha güçlü olma adına bizler buradayız. Bu amaçla örneğin, Buldan'dan tekstil ürünlerinden şal, havlu, Çameli İlçemizden fasulye ve ceviz, Serinhisar İlçemizden leblebi ve kuruyemiş çeşitleri, Çivril ilçemizden kurutulmuş meyvelerimiz, Çal ve Bekilli Sarayköy, Buldan bölgelerimizden çeşitli kuru üzüm gibi ilçelerimize has ticari faaliyette bulunabileceğimiz ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bu vesileler inşallah başlangıç olur. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın Denizli'ye verdiği önemi çok iyi biliyoruz. Önceki Dönem Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci ile de dostlukları bizlere ayrı bir güç vermektedir. Denizli halkı ve bizlerde Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın yanındayız ve destekçisiyiz" dedi.

"Kıbrıs Türk'ü katledilirken, bir hep anavatanımıza baktık"

Denizli heyetinin KKTC ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise "Bizler her zaman büyük bir aileyiz. Biriz, kardeşiz. Muhabbetimiz bir, yüreğimiz bir, kaderimiz bir, kalbimiz ve sevgimiz bir. Sizlerin desteği ve birlik beraberliğimiz birilerini rahatsız etse de her zaman bu aile bir arada olacaktır. Denizlili hemşehrilerimize her zaman pozitif ayrımcılığımız vardır. Türkiye ile Kıbrıs arasındaki münasebetleri her türlü vesileyi kullanarak artırmak en büyük dileğimdi ve yaşamım boyunca da bu hep bu ülkü ile var oldum. Çünkü Kıbrıs Türk'ü bu topraklarda Yunanlılar tarafından katledilirken, göç yollarına zorlanırken biz hep kuzeye baktık, Türkiye'ye baktık, anavatanımıza baktık. Türkiye buradan 1878'de buradan ayrıldıktan sonra bir daha ne zaman geri dönebilecek, buradaki Kıbrıs Türk varlığını ilelebet yaşatabilecek özlemiyle yaşamımızı sürdürdük. Bizim için en önemli tarih 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı. Bu tarihte Türkiye Cumhuriyeti, 1960 Kıbrıs hükümeti anlaşmalarından kaynaklanan tek taraflı müdahale hakkıyla Kıbrıs'a müdahale etti. Daha sonraki süreçte devletleşme süreci oldu. Sadece bizim 3 bin 800 kilometre toprağımıza değil, aynı zamanda bu devlet sayesinde Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan ve Gök Vatandaki tüm hak hukukumuz, her türlü ikbal ve kabiliyetimiz de Türkiye Cumhuriyetiyle işbirliği içerisinde bu bölgedeki etkinliğimizi ve milli varlığımızı KKTC sayesinde güçlendirdik" diye konuştu.

"Sen kimsin be adam"

"Kıbrıs Kıbrıslılarındır. Kıbrıs'ı Kıbrıslılar yönetecek. Türkiye buradan gidecek, biz burada kardeşlik ilişkileriyle çok mutlu olacağız" söylemlerinin tamamen bir safsata olduğunu kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs'taki KKTC ziyarete yönelik Rum kesimi tarafından yapılan açıklamalara sert cevap verdi. Ersin Tatar, Rum tarafına olan tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Bunların hepsi safsatadır, esas olan Türkiye ile birlikte bu milli değerlere sahip çıkmaktır. Biz buradakilere bunu anlatmaya çalışıyoruz. Allah korusun gün gelir de bu 'federasyon masalı' ile Türkiye'nin buradan çıkartılması olursa ki zaten asıl hedef de budur. Rum lideri 'Sayın Erdoğan bir şeyler söylemiş, 3 Mayıs'ta burayı gayrimeşru olarak ziyaret edecekmiş, Kıbrıs Türk'üne onu demiş, bunu demiş' gibi bir söylemi oldu. Sen kimsin be adam. 1960'lı yıllarda 11 sene Kıbrıs Türkü'ne yapılan saldırılar, Kıbrıs Türkünü canlı canlı mezarlara gömenler, Kıbrıs Türklerinin adadan göç etmesi için her türlü siyaseti uygulayanlar ve şimdi hala daha bizleri ambargo ve izolasyonlarla inip inim inlettirenler, benim Cumhurbaşkanıma buradan laf sokacak ve Türkiye'ye haddini bildirecek ha, hadi oradan" şeklinde konuştu. - DENİZLİ