KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "KKTC\'yi er ya da geç tanıyacaksınız"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Kıbrıs'ta iki devlet vardır. Belki kuzeydeki devlet şu anda çeşitli sebeplerden dolayı tanınmıyor. Ama bizim gerçeğimiz buradadır. Yarın sabah tanıyın demiyorum ama er ya da geç tanıyacaksınız" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile Lefkoşa'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Holguin'i makamında ağırladığını ve iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Holguin'in ziyaret amacının 16-17 Temmuz tarihlerinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde New York'ta yapılacak olan 5+1 görüşmesine hazırlık olduğunu kaydetti. Tatar, New York'taki görüşmeye kendisiyle birlikte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in de katılacağını ve İngiltere'nin yanı sıra Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Antonio Guterres'in de hazır bulunacağını ifade etti.

Mart zirvesinde mutabık kalınan konular

Cumhurbaşkanı Tatar, 17- 18 Mart tarihlerindeki toplantıda sınır kapıları, gençlerin teknik bir komite altında buluşması, mayınların temizlenmesi, çevre ve iklim, mezarlıkların restorasyonu ile solar enerji konuları olarak altı başlıkta mutabakat sağlandığını hatırlattı. KKTC Cumhurbaşkanı, bu başlıkların geliştirilmesi ve temmuz ayında benzer bir toplantının yapılması kararının alındığını belirtti.

Kapılar konusunda hayal kırıklığı

Tüm başlıklar konusunda çalışmalar yapıldığını belirten Tatar, sınır kapıları meselesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ve bu konuyu Holguin'le de görüştüğünü ifade etti. Araçlı geçişlerin yüzde 65'inin Lefkoşa'daki kapıdan yapıldığını, burada tıkanıklık yaşandığını, Holguin'e bu konudaki girişimlere rağmen karşı tarafın halen olumsuz yanıt verdiğini söylediğini aktardı. Tatar, Cenevre'de Rum tarafının kapılar konusunu geçiştirdiğini, Guterres'in de orada olduğunu ve bunu duyduğunu belirterek, iki tarafın münasebetlerinin iyileştirilmesi için kapıların önemli olduğunu ancak Rum tarafının halen koridordan bahsettiğini vurguladı.

"Solar enerji konusunda da yüzde 35'i Türk tarafınınsa, bu direkt Türk tarafına bağlanacak"

Solar enerji konusunda da değerlendirmelerde bulunan Tatar, "Solar enerji konusunda da yüzde 35'i Türk tarafınınsa bu direkt Türk tarafına bağlanacak. Her Kıbrıslı Türk bunun böyle olmasını ister. Kendileri eğer bütün enerjiyi Güney Kıbrıs'a verecek ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin elektrik idaresi bize keyfi olarak yüzde 35'i verecek ise o şekilde bunu kabul edemeyiz. Türk tarafına verecek enerjinin, direkt bizim santralimize verilmesi. Bunlar teknik meseleler ama tabi günün sonunda bunun altında egemenlik iddiaları yapmaktadır" dedi.

New York'a yapıcı bir yaklaşımla gideceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, mülkiyet konusundaki rahatsızlıklarını da bu sabah Holguin'e ifade ettiklerini söyledi.

Guterres'e mektup

Üç hafta önce BM Genel Sekreteri Guterres'e mülkiyet konusuyla alakalı bir mektup yazdığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, mektubunun Güvenlik Konseyi'nde dikkate alındığını ve raporlara geçtiğini belirtti. Tatar, "Bu kadar insan iki günlük bir toplantı meşguliyeti için New York'a gidecek. Madem ki oralara kadar gideceğiz, en azından bu toplantıdan bir şey çıkması lazım" diye konuştu.

Tatar, Holguin'e özellikle her iki tarafın faydasına olabilecek kapılar konusunda bir adımın atılmasının çok önemli olduğunu ifade ettiğini söyledi.

"Talihsizlikle karşı karşıyayız"

Tatar, bir soru üzerine Kıbrıs meselesinin dünyadaki diğer meselelerden farklı olduğunu, çünkü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Yunanistan'ın desteğiyle Avrupa Birliği'ne alındığını söyledi. Bu durumun Kıbrıs Anayasası'na aykırı olduğunu belirten Tatar, Avrupa Birliği'nin Rum Yönetimi'ne verdiği destekle KKTC'nin taleplerinin yok sayıldığını kaydetti. İngiltere'nin Güney Kıbrıs'taki üslerine dikkat çeken Tatar, bu nedenle İngiltere'nin pek de tarafsız bir garantör ülke olmadığı izlenimi verdiğini dile getirdi.

"Türkiye'nin desteği statümüzü yükseltiyor"

Azerbaycan'da gerçekleştirilen toplantıya da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği desteğin önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan'ın oradaki Türk devletlerine ve diğer ülkelere KKTC'nin egemenliğinden bahsettiğini, bu desteğin KKTC'nin statüsünü yükselttiğini belirten Tatar, "Artık bu saatten sonra eskiye dönüş ve federal çatı altında bir ortaklıkla Avrupa Birliği'nde yer almamız bizi çok geriye götürür" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyasetin başarılı olabilmesi için birlik ve beraberliğin önemli olduğunu söyledi.

"Kıbrıs'ta iki devlet vardır"

Azerbaycan'da KKTC'nin bayrağı ve ismiyle bulunduğunu ifade eden Tatar, "Beni hep dinlediler. Hepsi biliyor. Orada bir Kuzey Kıbrıs devleti vardır. Kıbrıs'ta iki devlet vardır. Belki kuzeydeki devlet şu anda çeşitli sebeplerden dolayı tanınmıyor. Ama bizim gerçeğimiz buradadır. Yarın sabah tanıyın demiyorum ama er veya geç tanıyacaksınız. Çünkü orada bir yapı vardır, orada bir gerçek vardır, orada insanların yaşadığı bir düzen vardır" şeklinde konuştu.

"Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm mümkün"

İki devletlilik gerçeğinin giderek kabul görmeye başladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, adadaki iki yapının bu saatten sonra birleştirilmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Ersin Tatar, "Bugün bir anlaşma olmayabilir" diyerek, geçmişle gelecek arasındaki köprüyü güçlendirmek gerektiğini, bu sayede gelecekte adil, kalıcı, sürdürülebilir bir çözüm bulunabileceğini vurguladı.

"New York'ta egemenliğimizi vurgulayacağız"

Amaçlarının köprüyü güçlendirip geleceğe taşımak olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, "Bizim için burada vazgeçilmez olan egemenliğimizdir, devletimizdir, Türkiye'nin garantörlüğüdür ve güvenliğimizdir. New York'ta, bunları bir kez daha vurgulama fırsatı bulacağız" dedi. - LEFKOŞA