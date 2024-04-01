Politika

Kocaeli'de aylar süren seçim maratonu bitti

Kesin olmayan sonuçlara göre 4 belediye başkanı değişti, 8'i "yola devam" dedi

Kocaelilerin coşkusu sokaklara taştı

KOCAELİ - Kocaeli, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yeniden seçildiği Kocaeli'de, 12 belediye başkanı arasından 4'ü değişti. Resmi olmayan sonuçların açıklanmasından itibaren sokaklara dökülen seçmenler, belediye binaları önünde yoğunluk oluşturarak, sevinç gösterilerinde bulundu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri maratonu tüm Türkiye'de sabah saatlerinde başladı, saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Kocaeli'de de seçmenler, 12 ilçede kurulan 4 bin 721 sandıkta, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı. Seçim kapsamında herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için Kocaeli Valiliği koordinasyonunda 7 bin 87 güvenlik personeli görevlendirildi.

Tahir Büyükakın güven tazeledi

1 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı Kocaeli'de, 2019'da yüzde 55.5 oy oranı ile göreve gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi. 26 belediye başkan adayı arasından resmi olmayan yüzde 45.62 oy oranı ile seçilen Büyükakın, bir sonraki seçime kadar görevini sürdürecek.

4 ilçede belediye başkanı değişti

12 ilçesi bulunan Kocaeli'de yine resmi olmayan sonuçlara göre Derince, Dilovası, Karamürsel ve Kandıra olmak üzere 4 belediyede başkanlar değişti. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli'nin "değişmeyen belediye başkanları" oldu.

Kocaeliler sokaklara döküldü

Kentin dört bir yanından kutlamalar da erken başladı. Kesin olmayan sonuçların açıklanmaya başlamasından itibaren belediye binaları önünde yoğunluk oluşturan partililer, seçilen belediye başkanlarını kutladı. Seçmenler, kentin birçok noktasında şarkılar eşliğinde oyunlar oynadı, araç konvoyları ve havai fişeklerle sevinç gösterilerinde bulundu.

Başiskele'de Mehmet Yasin Özlü yeniden başkan

Saat 01.02 itibarıyla Kocaeli'de açılan sandık sayısı yüzde 91.55 oldu. Resmi olmayan rakamlara göre, 263 sandığın kurulduğu ve kayıtlı 85 bin 212 seçmenin bulunduğu Başiskele'de, 31 Mart 2019'da göreve gelen AK Partili mevcut Başkan Mehmet Yasin Özlü yeniden seçildi. 13 belediye başkanı adayı arasından seçilen Özlü, kesin olmayan yüzde 41.33 oy oranı ile ilk sırada yer aldı. Özlü'yü yüzde 19.56 oy oranı ile Bağımsız Aday Hüseyin Ayaz takip etti. Saadet Partisi Adayı Zafer Mutlu yüzde 14.98 oy oranı ile 3'üncü sırada, CHP Adayı Hüseyin Anıl Acurman ise yüzde 14.13 oy oranı ile 4'üncü sırada yer aldı.

Çayırova'da Bünyamin Çiftçi yeniden seçildi

31 Mart 2019'da Bünyamin Çiftçi'nin göreve geldiği Çayırova'da ise 319 sandık kuruldu. Kayıtlı 108 bin 852 seçmenin bulunduğu ilçede, AK Partili mevcut Başkan Bünyamin Çiftçi, kesin olmayan yüzde 36.66 oy oranı ile yeniden seçildi. Başkan Çiftçi haricinde 15 belediye başkanı adayının bulunduğu Çayırova'da, İYİ Parti Adayı Şevki Demirci yüzde 33.31 oy oranı ile 2'nci, CHP Adayı Muharrem Gökçe yüzde 21.10 oy oranı ile 3'üncü, Yeniden Refah Partisi Adayı Hamza Ekşi yüzde 4.12 oy oranı ile 4'üncü sırada yer aldı.

Darıcalılar, Muzaffer Bıyık ile devam kararı aldı

Kayıtlı 165 bin 403 seçmenin bulunduğu Darıca'da 493 sandık kuruldu. 31 Mart 2019'da göreve gelen AK Partili mevcut Başkan Muzaffer Bıyık, kesin olmayan yüzde 39.42 oy oranı ile güven tazeledi. 13 aday arasından yeniden seçilen Muzaffer Bıyık'ı, yüzde 30.96 oy oranı ile CHP Adayı Saide Arslan Çalışkan takip etti. Yeniden Refah Partisi Adayı Fatma Kurtuluş'un yüzde 10.76 oy oranıyla 3'üncü sırada bulunduğu ilçede, DEM Parti Adayı Erkan Şik ise yüzde 6.98 oy oranı ile 4'üncü sırada yer aldı.

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe

TBMM 24., 25.ve 26. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, 2019 yılında AK Parti tarafından Derince Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiş ve yüzde 47.48 oy oranı ile başkanlığa seçilmişti. Bu yıl AK Parti tarafından Zeki Aygün yerine İbrahim Şirin aday gösterildi. 337 sandığın kurulduğu ve 111 bin 94 kayıtlı seçmenin bulunduğu Derince'de, CHP Adayı Sertif Gökçe kesin olmayan yüzde 47.13 oy oranı ile başkanlığa seçildi. Sertif Gökçe'yi yüzde 39.15 oy oranı ile AK Parti Adayı İbrahim Şirin, yüzde 5.09 oy oranı ile Yeniden Refah Partisi Adayı Gökhan Açık ve yüzde 1.75 oy oranı ile Zafer Partisi Adayı Selman Gürpınar takip etti.

Dilovası'nda yeni başkan Ramazan Ömeroğlu oldu

Dilovası'nda 31 Mart 2019'da yüzde 51.03 oy oranı ile göreve seçilen Hamza Şayir, bu seçimde AK Parti tarafından aday gösterilmemişti. AK Parti'nin aday gösterdiği Ramazan Ömeroğlu, kesin olmayan yüzde 32.74 oy oranı ile ilçenin yeni belediye başkanı oldu. 111 sandığın kurulduğu ve kayıtlı 36 bin 695 seçmenin bulunduğu ilçede, DEM Parti Adayı Mustafa Avci yüzde 25.50 oy oranı ile 2'nci, İYİ Parti Adayı Emin Yılmaz yüzde 19.12 oy oranı ile 3'üncü, Yeniden Refah Partisi Adayı Ercan Oğuz ise yüzde 8.65 oy oranı ile 4'üncü sırada yer aldı. Dilovası'nda Ramazan Ömeroğlu haricinde 15 belediye başkanı adayı daha bulunuyordu.

Gebze'de Zinnur Büyükgöz yeniden başkan

31 Mart 2019'da AK Parti'den Zinnur Büyükgöz'ün göreve geldiği Gebze'de bu seçim için 876 sandık kuruldu. Kayıtlı 295 bin 622 seçmenin bulunduğu ilçede, AK Partili mevcut Başkan Zinnur Büyükgöz, 18 aday arasından kesin olmayan yüzde 37.43 oy oranı ile yeniden seçildi. İYİ Parti Adayı Sadık Güvenç'in yüzde 19.84 oy oranı ile 2'nci sırada yer aldığı ilçede, TİP Adayı Erkan Baş yüzde 19.67 oy oranı ile 3'üncü, Yeniden Refah Partisi Adayı Kamil Ergün ise yüzde 10.90 oy oranı ile 4'üncü sırada yer aldı.

Gölcüklüler Ali Yıldırım Sezer'i yeniden seçti

405 sandığın kurulduğu, kayıtlı 133 bin 195 seçmenin bulunduğu Gölcük'te ise 31 Mart 2019'da göreve gelen AK Partili mevcut Başkan Ali Yıldırım Sezer, kesin olmayan yüzde 44.20 oy oranı ile yeniden seçildi. Başkan Sezer haricinde 15 belediye başkanı adayının yarıştığı Gölcük'te, CHP Adayı Özgür Yılmaz yüzde 33.90 oy oranı ile 2'nci, Yeniden Refah Partisi Adayı Ahmet Eren yüzde 8.03 oy oranı ile 3'üncü sırada yer aldı. Ahmet Eren'i yüzde 4.97 oy oranı ile İYİ Parti Adayı İsmail Aynacı takip etti.

İzmit'te Fatma Kaplan Hürriyet yeniden başkan

868 sandığın kurulduğu ve 278 bin 158 kayıtlı seçmenin bulunduğu İzmit'te de 31 Mart 2019'da göreve gelen CHP'li mevcut Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, kesin olmayan yüzde 45.68 oy oranı ile güven tazeleyen belediye başkanları arasında yer aldı. Fatma Kaplan Hürriyet'i, yüzde 36.99 oy oranı ile AK Parti Adayı Muharrem Tutuş takip etti. Yeniden Refah Partisi Adayı Mustafa Şahin yüzde 3.87 oy oranı ile 3'üncü, Zafer Partisi Adayı Recep Yazıcı yüzde 1.70 oy oranı ile 4'üncü sırada yer aldı.

Kartepeliler Mustafa Kocaman ile yola devam edecek

319 sandığın ve 103 bin 31 kayıtlı seçmenin bulunduğu Kartepe'de, 31 Mart 2019'da seçilen AK Partili mevcut Başkan Mustafa Kocaman, kesin olmayan yüzde 45.98 oy oranı ile "yola devam" dedi. Mustafa Kocaman haricinde 13 belediye başkanı adayının bulunduğu Kartepe'de, CHP Belediye Başkanı Adayı Nilay Merttürk yüzde 32.21 oy oranı ile 2'nci sırada yer aldı. Merttürk'ü yüzde 11.34 oy oranı ile Yeniden Refah Partisi Adayı Berat Kansu ve yüzde 2.68 oy oranı ile DEM Parti Adayı İbrahim Ergin takip etti.

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez oldu

Kocaeli'nin turizm destinasyonu ilçesi Kandıra'da 31 Mart 2019'da göreve seçilen Adnan Turan, bu seçimde AK Parti tarafından aday gösterilmedi. AK Parti'nin Adayı Erol Ölmez, kesin olmayan yüzde 33.72 oy oranı ile Kandıra Belediye Başkanı oldu. 179 sandığın kurulduğu ve kayıtlı 39 bin 164 seçmenin bulunduğu ilçede, Bağımsız Aday Cengiz Kan yüzde 31.43 oy oranı ile 2'nci sırada yer aldı. Cengiz Kan'ı yüzde 10.61 oy oranı ile CHP Adayı Serkan Açıkgöz ve yüzde 10.26 oy oranı ile Yeniden Refah Partisi Adayı Levent Gödek takip etti. Kandıra'da bu seçimde 15 aday yarıştı.

Karamürsel Belediyesi'nin yeni başkanı Ahmet Çalık oldu

Karamürsel'de 28 Mart 2004 ile 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Demokrat Parti adayı olarak üst üste seçilen; 2010 yılında AK Parti'ye katılan ve 30 Mart 2014 ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı görevine devam eden İsmail Yıldırım'ın yerine bu seçimde Mesut Çetinkaya aday gösterildi.. 152 sandığın kurulduğu ve kayıtlı 46 bin 244 seçmenin bulunduğu ilçede, CHP Adayı Ahmet Çalık kesin olmayan yüzde 46.92 oy oranı ile Karamürsel Belediye Başkanı oldu. AK Parti Adayı Mesut Çetinkaya yüzde 39.85 oy oranı ile 2'nci sırada, Saadet Partisi Adayı Murat Akbaba yüzde 4.83 oy oranı ile 3'üncü sırada, Yeniden Refah Partisi Adayı Ali Osman Aydın yüzde 3.67 oy oranı ile 4'üncü sırada yer aldı. Karamürsel'de bu seçimde 15 aday yarıştı.

Körfez'de Şener Söğüt ile yola devam

Kayıtlı 130 bin 635 seçmenin bulunduğu Körfez'de ise 399 sandık kuruldu. 31 Mart 2019'da AK Parti'den göreve seçilen mevcut Başkan Şener Söğüt, 14 aday arasından kesin olmayan yüzde 36.44 oy oranı ile yeniden görevine devam eden belediye başkanları arasındaki yerini aldı. Şener Söğüt'ü yüzde 34.96 oy oranı ile CHP Adayı Tayfun Balıkçı takip etti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı ilçede, Yeniden Refah Partisi Adayı Hacı Latif İşcen yüzde 9.39 oy oranı ile 3'üncü sırada, DEM Parti Adayı Seracettin Başboğa ise yüzde 5.56 oy oranı ile 4'üncü sırada yer aldı.