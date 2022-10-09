"Engelli aylığı" tartışması büyüdü! Bakan Yanık ve HDP'li milletvekili Gergerlioğlu, birbirlerine sert ifadeler kullandı - Son Dakika
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"Engelli aylığı" tartışması büyüdü! Bakan Yanık ve HDP'li milletvekili Gergerlioğlu, birbirlerine sert ifadeler kullandı

09.10.2022 17:02

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun engelli bir bireyin ailesine engelli yakın aylığı verilmediği iddiasına cevap verdi. Yanık, "Yalana ne gerek var" var diyerek iddiaları yalanlarken, Gergerlioğlu ise "Ne yalanı sn. Bakan, ne yalanı.!? İnsan bir utanır şu tweeti atmaya! Yapman gereken engelli yakını aylığını vermen!" cevabını verdi. Tartışmada son olarak Bakan Yanık, "Sayın Gergerlioğlu oluşturmaya çalıştığınız algıyı bozduğum için üzgün değilim" dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medyada yaptığım paylaşımla yüzde 98 engelli olduğunu ifade ettiği Yakup Ali Çetin adlı vatandaşın ailesine engelli yakını aylığının verilmediğini, engelli Yakup'un daha da kötüleştiğini ve ailesinin çile çektiğini söyledi.

Bakan Yanık'tan HDP'li Gergerlioğlu'na tepki: 'Sizin siyasi ikbaliniz ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir'

BAKAN YANIK'TAN JET YANIT: YALANA NE GEREK VAR

Gergerlioğlu'nun "yüzde 98 engelli Yakup Ali Çetin'in ailesine engelli yakın aylığı verilmediği" iddialarına yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık bir paylaşımda bulundu. Yanık, "Yalana ne gerek var! Bakanlığımız gerek hane ziyaretleriyle, gerek başvuru, gerekse de ihbar yöntemiyle bize ulaşan vakaları incelemekte ve ihtiyacı olan kişiye hızla gerekli sosyal hizmet ve sosyal yardımı yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık'tan HDP'li Gergerlioğlu'na tepki: 'Sizin siyasi ikbaliniz ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir'

"NE YALANI SAYIN BAKAN"

Gergerlioğlu, Bakan Yanık'ın tweetini alıntılayıp şu ifadelere yer verdi: "Ne yalanı sn. Bakan, ne yalanı.!? İnsan bir utanır şu tweeti atmaya! Yapman gereken engelli yakını aylığını vermen! İftirayı bırak, aylardır yapmadığını yap! Yapmazsanız sizi mahcup etmeye devam edeceğim. Tüm evraklar bende, tweet atmadan önce bir araştırır insan, ayıp!"

Bakan Yanık'tan HDP'li Gergerlioğlu'na tepki: 'Sizin siyasi ikbaliniz ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir'

"OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIĞINIZ ALGIYI BOZDUĞUM İÇİN ÜZGÜN DEĞİLİM"

Yanık, ailenin talebi sonrası bakanlık tarafından "Engelli Evde Bakım Yardımı" ödemesine başladıklarını kaydederek, "Sayın Gergerlioğlu oluşturmaya çalıştığınız algıyı bozduğum için üzgün değilim. Biz Bakanlık olarak bu aileye en yüksek yardım kalemlerimizden olan engelli evde bakım yardımını istedikleri tarihten itibaren ödemeye başladık. Bizim vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik pek çok sosyal yardım kalemimiz var. Bunlardan biri de Evde Bakım Yardımı. Bu yardım kapsamında 2022 yılı şubat ayından bu zamana Çetin ailesine toplamda 21 bin 780 TL tutarında destek sağladık. Halihazırda aile bu yardımdan yararlanmaya devam ediyor. Eylül ayı ödemesi ailenin hesabında. Ekim ayı ödemesi ayın 15'inde. Her yardım programımızın farklı kriterleri mevcut. Söz konusu ailenin Bütünleşik Sistem kontrolünde eş Eyüp Çetin adına 1.53 dekar arazi kaydı bulunuyor. Ailenin gider beyanı, gelir beyanının çok üzerinde. Böyle durumlarda bu durum farklı yerlerden belgelenmemiş gelir anlamına geldiği için, ailenin geliri ile gideri arasındaki fark, gelir beyanının üzerine eklenir. Bu gibi kriterler sosyal yardımın farklı başlıklarını etkiler. Hal böyleyken Bakanlığımızdan sosyal yardım alan aileleri de kapsayacak şekilde başlattığımız ve kriterleri daha esnek tuttuğumuz Türkiye Aile Destek Programı'ndan da bu ailemize katkıda bulunmak üzere çalışmalar sürmektedir. Sizin siyasi ikbaliniz ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir. Bu ailenin de devlet desteğinden faydalanmadığına dair oluşturmaya çalıştığınız algı tamamen kamuoyunu aldatmaya yöneliktir. Gerçek ihtiyaç sahiplerini ve mağdurları iktidarlarımız döneminde kimsesiz bırakmadık, asla kaderine terk etmedik. Konu özellikle engelli vatandaşlarımız ise daha da hassas olduk. Bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yanık'tan HDP'li Gergerlioğlu'na tepki: 'Sizin siyasi ikbaliniz ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir'
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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Engelli aylığı' tartışması büyüdü! Bakan Yanık ve HDP'li milletvekili Gergerlioğlu, birbirlerine sert ifadeler kullandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Engelli aylığı" tartışması büyüdü! Bakan Yanık ve HDP'li milletvekili Gergerlioğlu, birbirlerine sert ifadeler kullandı - Son Dakika
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