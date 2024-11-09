Konut İddialarına Cevap

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem konutlarının yapılamayacağı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kurum, konuşmasına Elazığ'da bugün yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden dolayı kentteki vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek başladı.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir bütçe görüşmesi yaptıklarını belirten Kurum, katkı sunan milletvekillerine teşekkür etti.

Kurum, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin eleştirileri yanıtlarken, "Her şeyden önce şunun bilinmesini isteriz ki biz AK Parti'yiz, Cumhur İttifakı'yız. Milletimizin canını ve malını en mukaddes emanet olarak gören anlayışın temsilcileriyiz. Bu sebeple deprem dönüşümü, sadece yeni binaların yapıldığı bir inşa süreci olarak bizim nezdimizde değerlendirilmemektedir. Tam aksine Türkiye'nin istikbal ve istiklal mücadelesinin en güçlü adımı olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Depremin olduğu ilk saatlerde bölgede olduklarının altını çizen Kurum, 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattıklarını ve o günden bu yana 160 bin işçiyle yapılması gereken her türlü iş ve işlemin, hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin yapıldığını ifade etti. İnsanların depremden etkilenen şehirlerde duyduğu ihtiyaçları, huzur ve mutluluğu çerçevesinde 11 il için yeni bir resmi hayal ettiklerini belirten Kurum, o bölgenin eskisinden çok daha güçlü olmasını istediklerini dile getirdi.

Sadece bina değil, şehrin tüm ihtiyaçlarını giderecek bir bakış açısıyla çalıştıklarını aktaran Kurum, "Gittiğim her ziyarette orada hangi belediye olursa olsun bütün belediye başkanlarıyla görüştüm ve bu inançla tüm ekibimiz, başta deprem bölgesi olmak üzere 81 ilde, 922 ilçede gece gündüz çalışmakta ve inşallah sözlerimizi tutmak için de bu anlayışı sonuna kadar sergileyecek tutumumda olacağız." dedi.

Fay kırıkları ve sıvılaşma riskine dair soru üzerine, deprem dönüşümünü yaparken en uygun zemini seçtiklerini, alınacak tedbirleri bilim insanlarının verdiği görüş ve fikir doğrultusunda belirlediklerini söyleyen Kurum, şöyle konuştu:

"Önceliğimiz burada en doğru yer ve alanda proje yapmaktır. Bunun için de ülkemizin en aktif fay hatlarında mikro bölgeleme çalışmalarını 11 ilde, bilhassa depremin yoğun olarak hasar verdiği bölgelerde yapıyoruz. Tüm projelerimizde en kapsamlı zemin etüt çalışmaları yaparak yapım aşamasında da radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle konutlarımızı inşa ediyoruz."

Kurum, deprem bölgesinde TOKİ'nin sosyal konut seferberliği ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamındaki hiçbir konutunda yıkım olmadığını vurgulayarak şehrin ihtiyaç ve demografik yapısına uygun projeler yapıldığını ifade etti.

Bakanlığın bütçesiyle ilgili bir soru üzerine Kurum, şöyle konuştu:

"Deprem konutlarının yapılamayacağı iddiası kesinlikle doğru değildir. Bu devlet, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlatmış, bugüne kadar 130 bin konutun teslimini gerçekleştirmiştir. ve ben 2 Temmuz gününden bugüne tam 3,5 ayda 70 bin yeni konutun ihalesini yaptım. Dolayısıyla bu irade,11 ilimizde tek yürek olup milli birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak, daha önceki afetlerde olduğu gibi; Elazığ'da, Malatya'da, Kastamonu'da, güzel İzmir'imizde, Bayraklı'da olduğu gibi, yine biz milletimize olan sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz."

Bakan Kurum, deprem konutlarının sadece Bakanlık bütçesiyle yapılmadığını vurgulayarak Bakanlık bütçesiyle yapılan kısmın, "kentsel dönüşüm" olduğunu söyledi.

" AFAD'dan 2024'te bize 492 milyar 873 milyon lira kaynak aktarıldı"

Deprem bölgesinde vatandaşların mağdur olmaması için hak sahibi olamayanları Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bünyesinde hak sahibi yaparak AFAD'dan hak sahibi olanlarla aynı statüde değerlendirdiklerini anlatan Kurum, "Dolayısıyla deprem konutlarıyla ilgili bütçe, merkezi bütçeden AFAD'a aktarılıyor. Kentsel dönüşüm alanlarında da bütçeyi Bakanlığımız karşılıyor. Bu kapsamda da AFAD'dan 2024 yılında bize 492 milyar 873 milyon lira kaynak aktarılmış ve bu kaynağın tamamı da deprem konutlarının yapımında kullanılmıştır." diye konuştu.

Kurum, 2024 yılının sonuna kadar 130 bin olan teslim edilen konut sayısını en az 200 bine ulaştıracaklarını belirterek, "2025 yılı sonuna geldiğimizde, 11 ilimizde, depremden hasar gören ilçelerimizde, köylerimizde 453 bin yeni yuvayı inşallah afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz ve bu kapsamda inşallah evine girmemiş tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, rezerv alanlarda kimin tapusu varsa, orada kim yaşıyorsa, hangi komşuluk ilişkisi varsa, aynı komşuluk ilişkisinin devam edeceği bir bakış açısıyla projelendirme yaptıklarını belirterek, "Kuralarımızı da mümkün olduğu en yakın alanda yine vatandaşlarımızı eski komşularıyla yaşayacak bir bakış açısıyla yönetiyoruz. Dolayısıyla o rezerv alanda kim yaşıyorsa yine aynı insanlar yaşayacak. Yine Hataylılar yaşayacak, yine Maraşlılar yaşayacak. Hülasa 11 ilimizde yaşayan vatandaşlarımız burada yeni konutlarında inşallah huzur içerisinde, güven içerisinde oturuyor olacak." değerlendirmesini yaptı.

Malatya'daki hibe rakamlarına ilişkin soru üzerine Kurum, "Malatya merkez ve ilçelerinde çevre ve altyapı yatırımları için 2023 ve 2024 yılları arasında 1 milyar 577 milyon lira hibe verdik. Bununla da yetinmedik. Uluslararası finansman kapsamında belki de en büyük hibe desteğini 6,5 milyar liralık hibe ile Malatyalı hemşehrilerimize vermiş olduk." ifadelerini kullandı.

Kurum, Elazığ'da da depremden etkilenen bölgelerde inşa sürecine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Deprem bölgesinde cemevlerinin inşasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Kurum, "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığıyla birlikte bu süreci yürütüyor ve cemevlerimizi de bölgemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yapmaya devam ediyoruz. İller Bankası eliyle finansman desteğini bu kapsamda sağladık ve 13 cemevimize de en kısa sürede, 11 ilimiz içinde ihtiyaç olan şehirlere vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bartın Irmağı ve Yan Kolları Islah Projesi hakkında bir soru üzerine Kurum, bu projenin Bakanlık bünyesinde olmadığını anlattı.

Bakan Kurum, Kars'ta düzenli depolama tesisi için yeni yer seçim çalışmaları yürütüldüğünü, yer seçimi yapıldıktan sonra Kars'ta düzenli depolama tesisini yapma sürecini tekrar ilgili birimlerle yürüteceklerini aktardı.

"22 yıldır verdiğimiz hiçbir sözü unutmadık"

Kurum, İlk Evim İlk İşyerim Projesi'nin durdurulup durdurulmadığına ilişkin bir soruyu şöyle cevapladı:

"Biz bugüne kadar meydanlarda 22 yıldır verdiğimiz hiçbir sözü unutmadık. Ne söz verdiysek o sözü tutmak için de bütün ekibimizle, bütün arkadaşlarımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hizmetleri milletimize sunduk. O yüzdendir ki 22 yıldır bu ülkede iktidarız. 22 yıldır da aziz milletimize bu kapsamda hizmet ediyoruz. Takdir edersiniz ki çok büyük bir felaket yaşadık. 11 ilimizi, 14 milyon vatandaşımızı etkileyen bu felaketle, 100 milyar doları aşan büyüklükle bir mücadeleyi hep birlikte ortaya koyduk. ve burada tüm kurumların maddi manevi gücünü, desteğini seferber ettik. Ama tüm bu zorluklara rağmen projelerimize de devam ediyoruz. Şu anda 50 bin, 100 bin sosyal konut projelerindeki konutlarımızı depremin getirdiği yüksek maliyetlere rağmen büyük oranda bitirdik. Bunlar da son 5 yıldaki projeler. Hani 5 yılda bir şey yapılmadı dendi. Son 5 yılda yaptığımız projelerden bahsediyorum. '50 bin sosyal konut' ve '100 bin sosyal konut' projesi kapsamındaki konutların tamamının sahada fiilen inşası devam etmektedir. Bir kısmını da bitirip vatandaşlarımıza teslim ettik."

(Sürecek)