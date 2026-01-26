Konya\'nın gelişen raylı sistem yolculuğunda önemli bir yatırımın daha temeli atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Stadyum- Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ikinci etap çalışmaları kapsamında hayata geçecek Tümosan Köprülü Kavşağı için temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte Konya tarihi açısından önemli raylı sistem yatırımları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"2027'ye kadar 21.1 kilometrelik raylı sistem hattımızı tamamlamayı planlıyoruz"

21.1 kilometrelik Şehir Hastanesi- Stadyum Tramvay Hattı'nda Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) ile birlikte yoğun şekilde çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, "Büyükşehir Belediyemizin yaptığı ilk etapta inşa işlerinin büyük bir kısmını tamamladık. İnşallah işi tamamlamakla ilgili sürece devam ediyoruz. AYGM ile ilgili kısımda da yoğun bir çalışma yürütülüyor. Şu an itibariyle en kısa sürede Şehir Hastanesi'ne kadar olan ilk etabın açılması, sonra Yeni Sanayi alanına kadar olan 10 kilometrelik ikinci etap hattın açılması ve bugün de hat üzerinde temel atacağımız alandaki çalışmaların da 2026 sonu, 2027 başında tamamlanarak Konya'mıza hizmet edecek 21.1 kilometrelik raylı sistem hattımızı tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

"Konya 58 kilometrelik bir raylı sistem hattını inşa etme çalışmalarını tamamlamak üzere"

Konya'nın 26.7 kilometre raylı sistem hattıyla 1985'lerde başladığı yolculukta Anadolu'da ilk raylı sistemi kullanan şehir olduğunu hatırlatan Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti: "Şu anda Konya 58 kilometrelik bir raylı sistem hattını inşa etme çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. 21.1 kilometrelik Stadyum-Şehir Hastanesi Hattı'mızda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yine Meram Gar'dan başlayıp Pınarbaşı'na kadar TCDD ile 23 kilometrelik banliyö projemiz var. Genel Müdürümüz Veysi Kurt'a teşekkür ediyorum. Pınarbaşı'na kadar olan hattın yapımını TCDD'de üstlenmiş durumda; araç alımını da Konya Büyükşehir Belediyesi olarak biz yürütüyoruz."

13.8 kilometrelik Barış Caddesi Tramvay Hattı'nın da Dünya Bankası ile kredilendirildiğini, ihalesini yaptıklarını ve bahar ayında yapımına başlayacaklarına değinen Başkan Altay, "Böylelikle 58 kilometre yeni hattı Konya'mıza kazandırmış olacağız. Bununla birlikte bu yıl yatırım programına giren Fetih Caddesi-Ahmet Özcan Caddesi Tramvay Hattı işini yine Genel Müdürümüzle takip ediyoruz. Selçuk Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Alaaddin ve Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında yapılacak 29 kilometrelik metroyla ilgili proje çalışmalarını inşallah Nisan ayı itibariyle tamamlayıp onun yapım süreciyle ilgili görüşmelere ve çalışmalara devam ediyoruz. Bunlar tamamlandığında Konya'mız yaklaşık 116 kilometrelik yeni bir raylı sistem hattına ve 29 kilometrelik bir metro hattına kavuşmuş olacak. Böylece şehir içindeki günlük trafiği azaltmayı, insanların ulaşabildiği bir şehir oluşturmaya gayret ediyoruz. Özellikle bu hatlarımız tamamlandığında havaalanı, yeni otogarımız ve Hızlı Tren Garlarımız birbirine bağlanmış olacak. Böylece Konya'ya nereden gelmiş olursanız olun hem şehrin raylı sistemine dahil olacağınız hem de diğer ulaşım araçlarının terminallerine ulaşabileceğiniz bir raylı sistem hattına kavuşmuş oluyoruz. Yine, Şehir Hastanesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, NEÜ Tıp Fakültesi, Selçuk Üniversitesi olmak üzere bütün hastanelere raylı sistemle ulaşabilecek bir ağ oluşturuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Araçlar için 293 metrelik bir üst geçit inşa ediyoruz"

Aslım Caddesi ile Aksaray Çevre Yolu'nun kesiştiği noktada temeli atılan köprülü kavşakla ilgili de bilgi veren Başkan Altay, "Şehir Hastanesi- Stadyum Tramvayı kapsamında buraya araçlar için 293 metrelik bir üst geçit inşa ediyoruz. Transit geçen araçlar, Aksaray Yolu'ndan gelip şehre gelen araçlarımız bu üstgeçidi kullanırken, Aslım Caddesinden gelip Ankara Yolu'na ya da şehir merkezine gidenler alttan, hemzeminden kullanacaklar. Ayrıca tramvayımız da burada hemzeminden geçerek yoluna devam etmiş olacak. Milyarlık bir yatırımı şehrimize kazandırmış oluyoruz. Bu kapsamda yapacağımız işler bununla sınırlı değil. İnşallah hemen az ileride bulunan Aksaray Köprülü Kavşağı'nın yenilenmesi, hızlı tren üstgeçidinin yenilenmesiyle ilgili bir planlama yaptık. Ona da en kısa sürede başlayacağız. Yine Otogar Kavşağı'nda Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nden gelip Halil Ürün Caddesi'ne geçenlerin üstten geçtiği, tramvayın yukarıdan geçtiği bir sistemin inşaatına hızla devam ediyoruz. İnşallah çok kısa bir sürede orada birlikte temel atma programımızı yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Yeni 2 köprülü kavşak yapılacak, 2 köprülü kavşak yenilenecek, 3 de yaya üst geçidi yapılacak

Raylı sistem çalışmaları kapsamında yaya üstgeçitleri ile yenilenecek ve sıfırdan yapılacak köprülü kavşak çalışmalarından da bahseden Başkan Altay, şunları söyledi: "Aksaray Yolu - Ankara Yolu Kavşağı'nda yapacağımız yeni otogarın bulunduğu yerde bir yaya üstgeçidi, mevcut otogarımızın bulunduğu yerde bir yaya üstgeçidi ve Selçuklu Belediyesi'nin bulunduğu yerde de bir yaya üstgeçidi yaparak, toplamda 2 köprülü kavşağın sıfırdan yapılması, 2 köprülü kavşağın yenilenmesi, 3 yaya üst geçidinin yapılması gibi şehrimize yeni eserleri de bu kapsam da kazandırmış olacağız. İnşallah en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyorum. Burada özellikle sanayide çalışan kardeşlerimizin toplu ulaşımla iş yerlerine ulaşmasını sağlamış olacağız."

"Türkiye'de en ucuz ulaşımı yapan şehirlerden birisiyiz"

Konforlu bir toplu ulaşım kazandırmak adına geçtiğimiz yıl 180 hibrit otobüsü Konya'ya kazandırdıklarını da hatırlatan Başkan Altay, "İnşallah bu yıl yine 100 otobüsle şehrimizin otobüs filosunu da yenileme çalışmalarımıza kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Bu hizmetleri yürütürken Türkiye'de en ucuz ulaşımı yapan şehirlerden birisiyiz. Öğrenci ulaşımında Türkiye'nin en ucuzu olarak, 9 lirayla öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Yine sivil ulaşımda da Türkiye'nin en ucuz ulaşımlarından birisini en konforlu şekilde Konyalılara sunma gayretimiz kesintisiz bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Yerel yönetim, merkezi hükümet iş birliğiyle Konya'mızı adeta demir ağlarla örüyoruz"

Tümosan Köprülü Kavşağı'nın hayırlı olmasını temenni eden Başkan Altay, "Yerel yönetim, merkezi hükümet iş birliğiyle Konya'mızı adeta demir ağlarla örüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, bugün bizleri yalnız bırakmayan Altyapı Genel Müdürümüz Yalçın Eyigün'e çok teşekkür ediyorum. Müteahhit firmamıza teşekkür ediyorum, kesintisiz bir şekilde kar kış demeden yoğun bir şekilde gayret ediyorlar. İşçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz, bu soğukta herkes sıcacık evinde otururken onlar Konya için üretmeye devam ediyor. Bugün bizi yalnız bırakmayan başta Valimiz, Milletvekilimiz, İl Başkanımız olmak üzere tüm protokol üyelerimize teşekkür ediyorum" sözleriyle konuşmasını bitirdi.

"Yapılan bu hizmet Konya'mızın trafiğini rahatlatacak"

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, "24 yılda hamdolsun ülkemizde olduğu gibi Konya'mızda da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük katkı sağlanıyor. Bu noktada hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem ilçelerimizin değerli belediye başkanları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan bu hizmet inşallah Konya'mızın trafiğini de rahatlatacaktır" ifadelerini kullandı.

Konya raylı sistemde örnek şehirlerden olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM Genel Müdürü Yalçın Eyigün, dünyadaki raylı sistemi gelişmiş metropollerden örnekler vererek, Konya'nın Tokyo, Paris ve New York gibi raylı sistem entegrasyonlarıyla kuşatılan bir şehir olma yolunda hızla ilerlediğine değindi.

"Başkanımızın Konya sevdalılığı bu yatırımları kazandırıyor"

Konya Büyükşehir Belediyesi ile beraber güzel bir çalışma düzeni oturttuklarını kaydeden Eyigün, "Konya'yı her defasında masaya yatırıyoruz, her defasında farklı bir konuyu irdeliyoruz. Bu iyi iş birliği güzel sonuçlar doğuruyor. Başkanımızın Konya'ya vakıflığı, Konya sevdalılığı bu yatırımları kazandırıyor. Burada kendilerinin emeklerini takdir ediyorum. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine özel olarak teşekkür ediyorum. Adeta aynı bir bünyeymişçesine uyumlu, koordinasyonlu çalıştığımızı, Konya'nın her derdi için onlarca defa Ankara'ya geldiklerini bunun da ürünler, eserler ortaya çıkardığını söyleyebilirim" dedi.

Kavşakların yapım amacına dikkati çeken Eyigün, "Biz bu kavşaklarla neden uğraşıyoruz? Çünkü bu kavşaklar yapıldığında raylı sistemin akışkanlığı sağlanacak, ortalama hızı yükselecek, konfor artacak, kara yolu trafiğinin güvenliği artacak, dur-kalk azalacak, kesintisiz sürüş artacak, zaman kazancımız artacak, akaryakıt tasarrufumuz artacak, kazalar azalacak ve en önemlisi can güvenliğimiz artacak. Dolayısıyla bu kavşakların her birisi yatırım bedeli itibariyle ciddi bir külfet. İnşa süresince de tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Bittiği zaman inşallah en az yüz yıl insanımıza, şehre hizmet edecek" şeklinde konuştu.

"Temel atmama törenlerinin yapılıp, yaprakların dahi alkış tuttuğu bir ülkede işte belediyecilik budur"

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, "Temel atmama törenlerinin yapılıp, yaprakların dahi alkış tuttuğu bir ülkede işte belediyecilik budur. İşte ülke sevdası budur. İşte işini bilmek, yaşamak budur. Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Konya'mızı Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki yatırımlar ile gergef gibi dokuyan tüm Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mensuplarımıza Konyalılar adına teşekkürü, şükran borcunu ifade etmek istiyorum. Zira bu yatırımlar, bu çalışmalar el birliği ile yapılıyor, iş birliği ile yapılıyor. Yerelde yapılsa bile proje anlamında destekler üretiliyor. Belki isimler hatırlanmayacak ama yapıp gidenin anası, atası nurda yatsın duasıyla bu işte emeği olan herkes bu dualardan nasiplenecek inşallah" diye konuştu.

"Konya'mız ulaşımda bugünü ve geleceği planlayan bir anlayışla her geçen gün daha da gelişmektedir"

Konya Valisi İbrahim Akın ise, Tümosan Köprülü Kavşağı Projesi'nin Konya'nın trafik, sanayi, sağlık ve şehir merkezi akslarını birbirine entegre eden stratejik bir ulaşım hamlesi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Bu proje çok seviyeli kavşak sistemi, kesintisiz trafik akışı, raylı sistem entegrasyonu ve yüksek taşıma kapasitesiyle Konya'mızın ulaşım ağını daha modern, daha verimli ve daha güvenli bir yapıya kavuşturacaktır. Konya'mız ulaşımda bugünü ve geleceği planlayan bir anlayışla her geçen gün daha da gelişmektedir. Günbegün daha iyiye giden, altyapısını sürekli güçlendiren ve insan odaklı şehircilik yaklaşımını önceleyen bu hizmetlerin şehrimize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı ifade ediyorum."

Konuşmaların ardından yapılan duayla TümosanKöprülü Kavşağı'nın temeli atıldı. Programa; 3. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Mete Kuş, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcısı Mehmet Atasağun, ilçe belediye başkanları, rektörler ve davetliler katıldı. - KONYA