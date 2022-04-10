Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? sorusu soruldu! Demirtaş: Günü geldiğinde tartışılır - Son Dakika
Üye Girişi

Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? sorusu soruldu! Demirtaş: Günü geldiğinde tartışılır

10.04.2022 20:32

Cezaevinde kalan Selahattin Demirtaş'a "Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?" sorusu soruldu. Cumhurbaşkanı adaylığında isimden çok ilkelere bağlı olup olmayacağına bakacaklarını ifade eden Demirtaş, günü geldiğinde tartışılıp değerlendirileceğini söyledi.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın adayının karşısına çıkaracağı isim merakla beklenirken, son günlerde Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın adaylık çağrısı üzerine geçmişte MHP'de de siyaset yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi ön plana çıktı.

"KÜRTLER MANSUR YAVAŞ'A OY VERİR Mİ?"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a avukatları aracılığıyla "Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?" sorusunu sordu.

Selahattin Demirtaş'tan 'Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?' sorusuna yanıt

"İSİMDEN ÇOK İLKELERE BAĞLI OLUP OLMAYACAĞINA BAKARIZ"

Demirtaş ise yanıtında şu ifadeleri kullandı:

"HDP'nin Eylül 2021'de açıkladığı tutum belgesini kabul eden o ilkeleri uygulama kapasitesi, niyeti, samimiyeti olan ve kazanabilecek bir adayı destekleyebiliriz. Biz cumhurbaşkanı adaylığında isimden çok ilkelere bağlı olup olmayacağına bakarız.

"PARTİMİZ KARAR ALIRSA BENİ DE ADAY GÖSTEREBİLİR"

Ayrıca gelişmelere göre partimiz karar alırsa beni de aday gösterebilir ancak ben o tarihe kadar hala siyasi yasaklı ve hapisteysem bir aday lehine çekilme de gündeme gelebilir.

Selahattin Demirtaş'tan 'Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?' sorusuna yanıt

"İSİMDE BİR DAYATMADA BULUNMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bunların hepsi ihtimaldir, günü geldiğinde değerlendirilir, tartışılır. Elbette ki Millet İttifakı kendi adayını kendi belirleyecektir, isim noktasında bizim kendilerine bir dayatmada bulunmamız söz konusu olamaz.

"ADAYI BELİRLERKEN BU KRİTERLERİ GÖZ ÖNÜNE ALACAKLARDIR"

Ancak eğer ki aday geniş kesimlerin de ortak adayına dönüşecekse bu durumda adayı belirlerken bu kriterleri göz önüne alacaklardır diye düşünüyorum.

"EKREM BEY'İ DE TAKİP EDİYORUM"

İsim noktasında bugün herhangi bir fikir beyan etmem doğru olmaz ancak ben şahsen Ekrem Bey'i de takip etmeye çalışıyorum, tüm baskılara rağmen elinden geldiğince hizmet etmeye, başarılı olmaya gayret ediyor. Olabildiğince kucaklı olmaya gayret ediyor, Anadolu'da toplumsal karşılığı da olduğunu görebiliyorum.

Selahattin Demirtaş'tan 'Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?' sorusuna yanıt

"MİLLET İTTİFAKI KENDİ KARARINI KENDİSİ VERECEK"

Özel olarak bu isimleri sorduğunuz için bunu belirtiyorum yoksa adaylık konusunda Millet İttifakı kendi kararını kendisi verecek. Bekleyip göreceğiz ancak ben halen aday adayıyım, iddaamı koruyorum.

Selahattin Demirtaş'tan 'Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?' sorusuna yanıt
Selahattin Demirtaş'tan 'Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?' sorusuna yanıt
Selahattin Demirtaş'tan 'Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?' sorusuna yanıt
YORUMLAR
500
Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Mansur Yavaş'ı aday göstermesi durumunda atacakları adımı açıkladı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Mansur Yavaş'ı aday göstermesi durumunda atacakları adımı açıkladı Millet İttifakı'ndan Haşim Kılıç iddiasına ilk cevap geldi! Millet İttifakı'ndan Haşim Kılıç iddiasına ilk cevap geldi!

Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı, cumhurbaşkanı, Mansur Yavaş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? sorusu soruldu! Demirtaş: Günü geldiğinde tartışılır - Son Dakika


Son Dakika
20:32 Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? sorusu soruldu! Demirtaş: Günü geldiğinde tartışılır
20:30 Fenerbahçe tribünlerinde çarpıcı Messi pankartı açıldı!
20:23 Arjantin'de tarladaki seslere koştu! Küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı
20:04 Domenec Torrent'ten derbi öncesi: Yüzde yüz hazır
19:41 Dev maç öncesi İsmail Kartal'dan taraftara sürpriz çağrı!
19:23 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu!
19:22 10 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 32 kişi vefat etti, 5 bin 609 yeni vaka tespit edildi
18:55 Fenerbahçe Safiport, Euroleague'de ikinci oldu
18:54 Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Ailesinden dikkat çeken sözler paylaşıldı!
18:20 İtalyan devi Juventus, Çağlar Söyüncü için 50 milyon euroyu gözden çıkardı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 20:54:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? sorusu soruldu! Demirtaş: Günü geldiğinde tartışılır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement