Kurtulmuş: Diaspora, Türkiye\'nin Gücüyle Büyüyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türk diasporası, Türkiye'nin gücünün artmasıyla da paralel bir şekilde gelişiyor. Türkiye, bölgesinde bir büyük aktör, dünyada da kendisinden söz ettiren, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye oldukça sizler de bulunduğunuz yerlerde çok daha güçlü hale geleceksiniz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen 'Diaspora Genç Temsilciler Buluşması' kapsamında Türkiye'de bulunan yurt dışındaki genç sivil toplum kuruluşu temsilcilerini Meclis'te kabul etti. Kurtulmuş, kabulde yaptığı konuşmada, Diaspora Genç Temsilciler Buluşması'nın başarılı geçmesi temennisini dile getirerek, yurt dışındaki genç sivil toplum kuruluşu temsilcilerini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin, dünyanın önemli ülkelerinden birisi olduğunu ve artan gücünün dünyada daha görünür hale geldiğini ifade eden Kurtulmuş, YTB, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kültürel diplomasi kurumları vasıtasıyla da gönül coğrafyasındaki milletlerle bağın arttığını belirtti.

'KİMLİKLERİNİ ORTAYA KOYDULAR'

YTB'nin söz konusu buluşmayla önemli bir çalışmayı ortaya koyduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Yurt dışındaki Türk diasporasının geldiği seviye bakımından zor şartlarda mücadele eden orada varlıklarını devam ettirebilmek için her türlü baskıya, zorluğa, yokluğa, yoksunluğa göğüs geren birinci nesli saygıyla anıyoruz. Sizin büyükleriniz; babalarınız, dedeleriniz kimsenin olmadığı, Türkiye'nin de bu işlerle pek ilgilenmediği dönemlerde bile ortaya kimliklerini koydular. Öncelikle inançlarına ve milli kimliklerine sahip çıkarak orada yaşadıkları yerlerde Almanya'da, Fransa'da, İsviçre'de, diğer ülkelerde kendi milli varlığımızı sürdürmeyi zor şartlarda başardılar" ifadesini kullandı.

'NASIL YAŞANABİLECEĞİNİ ÖRNEK OLARAK GÖSTERMEMİZ LAZIM'

Türk toplumunun yaşadıkları ülkelerdeki toplumların önemli bir parçası haline gelmesinden iftihar ettiklerini belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk diasporası, Türkiye'nin gücünün artmasıyla da paralel bir şekilde gelişiyor. Türkiye, bölgesinde bir büyük aktör, dünyada da kendisinden söz ettiren, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye oldukça sizler de bulunduğunuz yerlerde çok daha güçlü hale geleceksiniz. Özellikle son yıllarda yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin Türk toplumunu da yakından etkilediğini hatta zaman zaman zarar verdiğini onlarca örnekle görüyoruz. Bu büyük tehdit, bu büyük risk oradaki Türk toplumu bakımından da bir fırsata dönüştürülmelidir. Çünkü bizim milletimizin en temel özelliklerinden birisi, organizasyon kabiliyeti ve bulunduğu toplumlara adaptasyon kabiliyetlerinin çok yüksek olmasıdır. Türkler gittikleri yerlerde bir huzursuzluk, bir çatışma, bir farklılaşma nesnesi değil tam tersine kendi kimliğini, kültürünü, varlığını benimseyerek karşı tarafla birlikte yaşayabilmeyi becerebilen bir topluluktur. Bu bizim milli hasletlerimizden birisidir. Asırlar boyunca büyük cihan devletleri kurmuş olan ecdadımızın en temel özelliklerinden birisi, çok kültürlülüğü ve çok dinli toplumsal yapılar içerisinde yaşayabilmeyi özendirmiş olmasıdır. Aslında siz benden daha iyi görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Söylendiği gibi Avrupa toplumları, çok dinlilik ve çok kültürlülük konusunda da çok fazla mahir uluslar değildir. Refahın bölüşülmesinde iyidirler, zor zamana geldiklerinde hemen dışlayıcı bir tavır alırlar. Bugün göçmenlere karşı Batıda bu kadar çok sert bir tavrın gelişmesinin temel sebeplerinden birisi de budur. Bizim hem kendi kimliğimize, kültürümüze sahip çıkmak hem de Batı toplumlarına çok kültürlülük ve çok dinlilik içerisinde nasıl yaşanabileceğini örnek olarak göstermemiz lazım."

'TÜRKİYE, MAZLUM MİLLETLERİN ÖZETİDİR'

İstanbul'un, çok kültürlülüğün bir nişanesi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Türk kültüründe ortak yaşamın önemini anlatarak, hassas bir milli haslete sahip olunduğunu kaydetti. Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Çok kültürlülüğü asırlar içerisinde yaşamayı başarmış bir milletin evlatlarıyız, ahfadıyız. Bu güzellikleri, bunları bilmeyen, bunlara uzak olan Batılı komşularınıza, dostlarınıza, oradaki arkadaşlarınıza anlatabilecek, onların da gönlünü bu medeniyete çekebilecek imkana sahip olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Allah yardımcınız olsun. Hepiniz bulunduğunuz ülkede yıldız gibi parlayan örnek insanlar olun. Hangi alanda çalışıyorsanız mutlaka o alanın en iyisi olmaya gayret edin. Orada artık dördüncü nesilsiniz, kökleştiniz. Zihninizde ve gönlünüzde hep Türkiye olsun. Çünkü Türkiye mazlum milletlerin özetidir, Türkiye İslam dünyasının ve ümmetin öncüsüdür, kalbidir. Bu toprakların her bir karışıyla ilgili kendi hatıralarınızı, niyetlerinizi, zihninizi diri tutmanızı tavsiye ederim. Orada olun ama zihniniz gönlünüzde, hep Türkiye ile beraber olsun."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, YTB Başkanı Abdulhadi Turus ve yurt dışındaki genç sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle fotoğraf çektirdi.