Kurtulmuş, Komisyon Raporunu Takdim Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtulmuş, Komisyon Raporunu Takdim Edecek

Kurtulmuş, Komisyon Raporunu Takdim Edecek
17.02.2026 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma Komisyonu'nun raporunu yarın açıklayacaklarını duyurdu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun son toplantısının yarın yapılacağını ve nihai raporun kamuoyuna takdim edileceğini belirterek, "Büyük bir çoğunlukla kabul edilecek ve böylece Meclis olarak üzerimize yüklediğimiz bu tarihi sorumluluğu yerine getirmiş olacağız. Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir." dedi.

Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen "Valiler Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen valileri Meclis'te misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Numan Kurtulmuş, TBMM'nin, milli iradenin tecelligahı, Türkiye demokrasisinin kalbi olduğunu ifade etti.

Programın yapıldığı salonda gerçekleştirilen toplantılara işaret eden Kurtulmuş, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantılarını da burada gerçekleştirdik. Ümit ederim ki yarın son toplantısını yaparak komisyon çalışmalarımızı, raporumuzu nihayete erdirmiş olacağız." diye konuştu.

Valilik makamının devletin taşrada görünen yüzü olduğunu anımsatan Kurtulmuş, "Vali, sırça köşkünde oturan, halka tepeden bakan, halktan ayrı bir yönetici sınıfının temsilcisi, eski anlayışla yönetici elitlerin ildeki temsilcisi değil, halkın vicdanının ve irfanının devlete yansıyan yüzüdür. Bu şekilde valilerimizin üzerine, özellikle yeni dönemde büyük sorumluluklar düştüğünü görüyorum. Arkadaşlarımızın bu dönemin şartlarına uygun, bu anlayış içerisinde bunları yerine getirmekte olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, valiliğin özellikle Türkiye gibi önemli ülkelerde güvenlikle özgürlük arasındaki dengeyi en iyi şekilde koruyan hassas bir el olması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Eğer güvenlik ve özgürlük dengesinde, terazinin dengesi kaçarsa hem valilerin işi çoğalır hem devletin ve milletin esenliği zedelenmiş olur. Ayrıca valilerin en önemli özelliklerinden birisi, devlet geleneğimizde, 'vilayet makamı hacet kapısıdır.' Halkın ne talebi, ne ihtiyacı varsa, neyi söyleyecekse ve nasıl söyleyecekse edebi içerisinde bunu gelip söylemeli ve bu hacet kapısı da her daim sadece günün belli saatlerinde, sadece haftanın belli günlerinde değil, günün bütün saatlerinde ve haftanın her gününde açık kalan bir yer olmalıdır. Makamın değerini artıran, kapının kapalı olması değil, hacet kapısının her zaman açık olmasıdır."

Kimseye ayrımcılık yapmadan, kimseyi de ayırmadan, kayırmadan şehrin bütün halkını kucaklayan, halkın her bir ferdinin 'Bu vali benim insanım, benim ailemden birisi' diyebildiği, yakınlık duyabildiği birisi olmalıdır. Bu özellikleriyle yeni dönemde devlet-millet kaynaşmasını pekiştirecek olan en önemli odak noktalarımızdan birisinin valilik makamı olduğunu ifade etmek isterim."

"Son dönemlerde yaşadığımız bazı gelişmeler, sadece bir tesadüften ibaret değildir"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, dünyada büyük değişimlerin, büyük türbülansların yaşandığı bir süreçten geçildiğine işaret ederek, bu sefer değişimin sadece bir bölge veya bir ülkeyle değil, hayatın bütün alanlarında yaşandığını söyledi.

Kurtulmuş, ekonomiden teknolojiye, toplumsal hayattan kültürel anlayışlara kadar birçok alanda yaşanılan değişimlerin yanı sıra küresel sistemlerin de altüst olduğu bir dönemin söz konusu olduğunu belirtti.

Uluslararası ilişkilerde yaşanan gelişmelere de işaret eden Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler'den NATO'ya kadar birçok uluslararası kuruluşun bir fonksiyonunun ve dünyada sorun çözebilme kapasitesinin kalmadığını söyledi.

Bütün kuralların altüst olduğu, hatta kuralsızlığın kural haline geldiği, orman kanunlarının uluslararası kuralların önünde tutulduğu yeni dönemin tam da başında bulunulduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Özellikle son dönemlerde yaşadığımız bazı gelişmeler, sadece bir tesadüften ibaret değildir. Venezuela Devlet Başkanı'nın gece yarısı makamından kaldırılıp başka bir ülkeye götürülmesi 'kuralsızlık dönemi'nin alarm veren çok kuvvetli bir sinyalidir. Aynı şekilde herhangi bir ülkenin egemenlik haklarına karşı sözlü ya da fiili saldırının artık ahvali adiyeden bir hale gelmesi uluslararası sistemin işlemediğini ve bundan sonra kolay kolay yerli yerine oturmayacağını göstermektedir." şeklinde konuştu.

"Sözünüzle birlikte bileğiniz de güçlü değilse ayakta durmanız mümkün değildir"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu dönemde laf anlatmanın sadece güçlülerin işiymiş gibi göründüğünü vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim özellikle hakkı ve hakikati savunan medeniyet perspektifimizle, doğruyu dünyanın her yerinde ve bütün insanlar için anlatmak ve tatbik etmeye gayret etmek gibi bir sorumluluğumuz vardır. Bu anlamda sadece kurallar değil, aynı zamanda kavramlar da değişiyor. Örneğin, savunma kavramı, bundan 20-30 sene evvel başka bir anlama gelirken, başka bir içeriğe sahipken, artık savunma kavramının içerisinde her gün yenilenen teknolojileriyle birlikte yeni kavramlar oluşuyor. Örneğin, siber güvenlik meselesi sadece savunma alanındaki değişikliklerden biri. Çok farklı alanda yeni kavramlarla karşımıza devlet yönetimiyle ilgili yeni gerekler, yeni zorunluluklar ortaya çıkıyor."

Bütün bunları şunun için söylüyorum, hem küresel olarak hem de bölgesel olarak yaşadığımız şartlar Türkiye'yi çok daha güçlü olmaya mecbur bırakmaktadır. Güçlü olmak, güçlü ve büyük bir Türkiye'den bahsetmek, Cumhuriyetimizin ikinci asrında sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı haline getirmek sadece bir slogan değil, sadece ideolojik bir tercih değil, milli bir zorunluluktur. Bu dünyada sözünüzle birlikte bileğiniz de güçlü değilse artık ayakta durmanız mümkün değildir. Bu coğrafyada sözünüzle birlikte kurduğunuz bütün ilişkileriniz güçlü değilse ayakta durmanız mümkün değildir. Onun için diyoruz ki güçlü Türkiye'den kastımız da sadece ekonomik olarak güçlü, sadece siyasal olarak güçlü, sadece askeri olarak güçlü Türkiye değil, her alana güçlü olan bir Türkiye'dir. Bunu kurmanın ilk yolu ise önce içeride devlet-millet kaynaşmasını sağlamak, içeride o yaygın ve bilinen tabiriyle 'iç kalemizi' tahkim etmek, ayrılığı gayrılığı ortadan kaldırmak, ayrılığa gayrılığa gidecek yolların önünü kapatmaktır. Bunun için Türkiye'de barışı, kardeşliği yeniden çoğaltmak için önümüzde tarihi bir süreç vardır ve ümit ediyorum ki bu tarihi süreçte üzerimize düşeni inşallah gerçekleştireceğiz."

"İçeride birliğimizi tamamıyla tahkim edecek tarihi bir süreç başlamıştır"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bir asır önce Osmanlı'nın parçalara bölündüğünü, etnik, mezhebi ve dini farklılıklarla bölge halklarının birbirinden uzaklaştırılmaya çalışıldığını hatırlatarak, bütün bu emperyal projelere rağmen bölge halklarının aynı kaderin, aynı coğrafyanın, aynı inancın ve aynı medeniyetin varisleri olarak birbirlerinden kopmadıklarını belirtti.

Emperyalistlerin bütün siyasi manevralarının, bütün askeri güçlerinin ve ekonomik kabiliyetlerinin bu bölge halklarını birbirine düşman etmeye yetmediğini dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Şimdi yeni bir dönem başındayız. Türkiye'de, Cumhuriyetin ilk asrının neredeyse 50 yılını kuşatmış olan, bizleri çaresiz ve ayaklarımızdan prangalarla bağlayan terör meselesini Türkiye tamamıyla çözecek. İçeride birliğimizi, dirliğimizi tamamıyla tahkim edecek tarihi bir sürece başlamıştır ve çok büyük bir mesafe almıştır. Allah'a çok şükür, ümit ediyorum ki, yarın burada Türk kamuoyuyla paylaşacağımız nihai raporumuzun takdimiyle birlikte, büyük bir çoğunlukla kabul edilecek ve böylece Meclis olarak üzerimize yüklediğimiz bu tarihi sorumluluğu yerine getirmiş olacağız. Bundan sonra gereği TBMM çerçevesinde yerine getirilecektir."

"Türk'ün, Arap'ın ve Kürt'ün geçmişi ayrı olmadığı gibi geleceği de ayrı değildir"

Kurtulmuş, Suriye'de yeni yönetimin iş başına gelmesiyle birlikte, Suriye'de halklar arasına mesafe koyan anlayışın ortadan kaldırıldığını belirterek, yeni yönetimin Türk, Türkmen, Arap, Kürt ve diğer unsurlarıyla birlikte bütünleşik, iç içe geçmiş yeni bir Suriye'yi gerçekleştirmek için ilk adımlarını attığını dile getirdi.

"Ümit ve temenni ediyoruz ki devrimin hemen ertesi gününden itibaren söylediklerimiz gerçekleşir. Artık Suriye topraklarında bütün halklar kardeşçe, aynı bayrak ve ideal altında yaşar, bütünleşik bir Suriye tesis edilmiş olur." diyen Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:"

"Aynı şekilde bölgedeki bütün terör örgütleri ortadan kalkarak silahlı grupların tamamı yeni yönetimin çatısı altında yer alır ve bu ülkenin ekonomik kalkınması, yeniden uluslararası camianın saygın bir devleti olarak yerini alması kısa süre içerisinde tamamlanır. Türkiye olarak ilk andan itibaren bu ana perspektifi, Suriye'deki bütün muhataplarımızla paylaşıyor, orada da birliğin ve beraberliğin temin ve tesis edilmesinin Türkiye'nin de Suriye'nin de bölgenin de hayrına olduğunu ifade ediyoruz. Ümit ediyorum bütün bu gelişmeler, zaten kaderdaş olan, zaten aynı coğrafyanın paydaşı olan, zaten aynı inancın mensupları olan bu bölge halklarının bir arada, barış içerisinde kardeşçe yaşamasına imkan sağlar."

Türk'ün, Arap'ın ve Kürt'ün geçmişi ayrı olmadığı gibi geleceği de ayrı değildir. Bu ortaklık ve kaderdaşlık içerisinde yolumuza devam edeceğiz ve ülkemizin ortaya koymuş olduğu 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle birlikte ümit ve temenni ediyorum ki uluslararası ilişkiler bakımından ders mahiyetinde okutulacak, 'Türkiye modeli' adını vereceğimiz bir model, bütün dünyaya örnek olacaktır."

"Türkiye kendi sorununu çözmek için üçüncü bir göze ihtiyaç duyan bir ülke değildir"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin, kendi içindeki meseleyi çözmek için bir yabancının himmetine muhtaç olmadığına vurgu yaparak, "Türkiye, kendi sorununu çözmek için üçüncü bir göze ihtiyaç duyan bir ülke değildir. Türkiye, ekonomik, siyasi ve kültürel gelişmesini, kalkınmasını sağlamak için başkalarının yardımına muhtaç bir ülke hiç değildir. Türkiye, güçlü bir ülkedir, hedefleri büyük olan bir ülkedir. Millet olarak tarihin nice badirelerinden geçmiş, yoğrulmuş, sağlamlaşmış bir millet olarak yoluna devam eden bir ülkedir." dedi.

Kurtulmuş, dünyanın büyük değişimler yaşadığı, güçlünün ayakta kalmasının mukadder ve muhtemel göründüğü bu dönemde, Türkiye'nin sadece kendi ayakları üstünde kalmayı değil, aynı zamanda mazlum milletlerin de ayakta ve hayatta kalmasını sağlayacak bir büyük güce ve iktidara kavuşmasını ümit ettiğini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, programın sonunda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletvekilleri ve valilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş, Komisyon Raporunu Takdim Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri
Ünlü oyuncunun çekim sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı Ünlü oyuncunun çekim sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı
Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika’da çatışma istemiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'da çatışma istemiyoruz
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Asensio, eski hocasını pişman etti Asensio, eski hocasını pişman etti
Mahsun J dizisi sona erdi Mahsun J dizisi sona erdi
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek Katılım için bir tek şartları var Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var
İsrail, Hamas’a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak
CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik’in önü kesildi CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik'in önü kesildi
Küme düşmeye hiç niyetleri yok Ümraniyespor, Boluspor’u dörtledi Küme düşmeye hiç niyetleri yok! Ümraniyespor, Boluspor'u dörtledi
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti

23:14
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
23:04
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
22:33
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
21:31
Okan Buruk çılgına döndü Galatasaray’dan kırmızı kart itirazı
Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'dan kırmızı kart itirazı
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
21:14
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis’ten ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama
20:46
Erzurum’da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu
20:00
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
19:38
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
19:31
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
17:01
İzmit’te Sokakta Darbedilen Adamın Çağrısı
İzmit'te Sokakta Darbedilen Adamın Çağrısı
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:48
Arkadaşının ısrarıyla açtığı banka hesabı başına bela oldu
Arkadaşının ısrarıyla açtığı banka hesabı başına bela oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 23:50:41. #7.11#
SON DAKİKA: Kurtulmuş, Komisyon Raporunu Takdim Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.