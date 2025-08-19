Kurtulmuş: Münferit Olaylara Dikkat!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün münferit olaylara karşı da son derece hassas olmamız ve Türkiye'nin bu konuya ilişkin yaklaşımlarındaki sıhhatli yaklaşımları engelleyecek bu tür davranışlara karşı dikkatli olmamız gerekir" dedi.

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda araç yakılması olayıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasını hatırlattı. Kurtulmuş, "Barışı konuştuğumuz Türkiye'de terörü tamamen geride kalmasını temenni ettiğimiz o dönemlere ilişkin hatırladığımız faili meçhul cinayetlerin tamamiyle Türkiye'nin tarihinde kalmasını dilediğimiz bir süreç içerisindeyiz. Böylesi de sembolik konular üzerinden bir kısmı bilerek, bir kısmı bilmeyerek spekülasyonlar icra etmek isteyenler olur. Bu vesileyle hatırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün münferit olaylara karşı da son derece hassas olmamız ve Türkiye'nin bu konuya ilişkin yaklaşımlarındaki sıhhatli yaklaşımları engelleyecek bu tür davranışlara karşı dikkatli olmamız gerekir" dedi. - ANKARA