Kurtulmuş: Netanyahu Hesap Verecek - Son Dakika
Politika

Kurtulmuş: Netanyahu Hesap Verecek

13.08.2025 18:00
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin'deki durumun ortak ayıp olduğunu ve Netanyahu'nun hesap vereceğini belirtti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile Meclis'te bir araya geldi. Kurtulmuş, " İsrail'in Filistin'de yaşattıkları sadece İsrail'in ayıbı değil, buna sessiz kalan bütün insanlığın ortak ayıbıdır. Bu soykırımın faili olan Netanyahu ve çetesi hem uluslararası mahkemeler nezdinde hem de insanlığın vicdanında hesap verecek" dedi.

TBMM'den yapılan açıklamaya göre; Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Kurtulmuş ve Kavelaşvili baş başa yaptıkları görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Kurtulmuş, Kavelaşvili'yi Meclis'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesi dolayısıyla Kavelaşvili'yi tebrik eden Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Gürcistan arasında her alanda var olan tarihi ve köklü ilişkilerin önemli olduğunu söyledi ve ilişkilerin daha da ilerlemesi gerektiğini ekledi. Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında 4 yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların büyük insani kayıplara yol açtığını ve bu nedenle savaşın bir an önce sonlandırılması gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, "Bazı bölge dışı ülkeler bu savaşın bitirilmesini istemediği için bu savaş 4 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve ağır insani kayıplara neden oluyor. Ümit ederiz ki en kısa süre içerisinde sonlandırılmış olur" ifadelerini kullandı.

'NETANYAHU VE ÇETESİ HESAP VERECEK'

Kurtulmuş, İsrail'in yaklaşık 2 yıldır Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Maalesef bütün dünyanın gözü önünde artık açlığı da gıda yardımlarını da bir silah olarak kullanan soykırım var. Buna karşı da Türkiye olarak her vesileyle, her platformda sesimizi yükseltmeye gayret ediyoruz. İsrail'in Filistin'de yaşattıkları sadece İsrail'in ayıbı değil, buna sessiz kalan bütün insanlığın ortak ayıbıdır. Bu soykırımın faili olan Netanyahu ve çetesi hem uluslararası mahkemeler nezdinde hem de insanlığın vicdanında hesap verecek. Ama en az onlar kadar bu savaşa sessiz kalan, destekleyen, siyasi, fikri, askeri yardımlarda bulunanlar da suçludur. Bu suçun ortaklarıdır" diye konuştu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin bütün bölge barışına destek olacağına inandığını vurgulayan Kurtulmuş, "Hiç şüphesiz Azerbaycan ile Ermenistan'ın normalleşmesi aynı zamanda AGİT Minsk Grubu'nun işine son vermiştir. 33 yıl hiçbir şey yapmadan süreci izleyen, sadece birtakım tavsiyelerde bulunan AGİT Minsk Grubu'nun ne kadar işlevsiz olduğu artık tamamıyla tescillenmiş ve herhalde tarihteki vakalardan birisi olarak geride kalmıştır" dedi. Kurtulmuş ayrıca Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek verdiğini ifade etti.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,

Kaynak: DHA

