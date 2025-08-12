Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel: 'CHP'ye her türlü desteğe hazırım' - Son Dakika
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel: 'CHP'ye her türlü desteğe hazırım'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel: \'CHP\'ye her türlü desteğe hazırım\'
12.08.2025 19:34  Güncelleme: 19:36
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'ye olan bağlılığını ve üstleneceği her göreve hazır olduğunu belirtti. Basın toplantısında parti içindeki kongre süreçlerine de dikkat çekti ve herkesin partinin güçlü bir yapıya kavuşması için emek vermesi gerektiğini vurguladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) vereceği her göreve hazır olduğunu belirterek, "Ben örgüte sevgi ve sadakat ile bağlıyım. Bizi bu koltuklara oturtan CHP'nin kurumsal kimliğidir. Kerametin kavukta değil, partide olduğunu bilmemiz ve bunu unutmamamız gerekiyor" dedi.

Başkan Ömer Günel Aydın'da görev yapan yerel, bölgesel ve ulusal gazete ile dergi, haber ajansları ve televizyonların temsilcileriyle 'İnsan Ömer Günel' konulu 17'inci medya buluşmasında bir araya geldi. Kuşadası Belediyesi'nin Sevgi Plajı'nda dijital göçebeler için yaşama geçirdiği Kampinova'da düzenlenen basın toplantısına belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı. Başkan Ömer Günel toplantıdan önce basın mensuplarıyla Davutlar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve kısa süre sonra hizmete açılacak İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi'ni de ziyaret edip, projeyle ilgili bilgi verdi.

"Örgütlü siyaset gönüllü esaretidir"

Siyasi kariyerinde CHP'ye sevgi ve sadakat ile bağlı olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, "Çünkü bizi bu koltuklara oturtan CHP'nin kurumsal kimliği. Neden bu partide olduğumu çok iyi biliyorum. Bu bilinçli bir seçim. En başarılı olduğum zamanda bile eğer örgüt bana görev vermezse, seçim gelinceye kadar evimde oturur, sonra örgütün gösterdiği adayı desteklerim. CHP Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan'ın güzel bir cümlesi var. Kendisi 'örgütlü siyaset, gönüllü esarettir' diyor. Ben herhangi bir belediye başkanımın yüreğinde hissettiği sızıyı burada hissediyorum. ya da bir üyemin tırnağına taş değdiğinde aynı sıkıntıyı hissedip, sorunu çözmeye çalışıyorum. Bugün Türkiye'nin hangi ilçe örgütünden bana bir talep gelse, yerine getiririm. Aslında kerametin kavukta değil partide olduğunu bilmemiz ve bunu unutmamamız gerekiyor" dedi.

"Üzerime düşeni yapmaya hazırım"

Toplantıda CHP'de başlatılan ilçe kongresi delege seçimleri ile ilçe ve il kongreleri sürecine de değinen Başkan Ömer Günel, "Kongre süreci partimiz için çok kıymetli. Genel Başkanımız Özgür Özel'in bu süreçte birbirine sevgiyle bağlı olan her örgüt üyesinin parti çatısı altında görev alması gerektiği çağrısını biz can kulağıyla dinledik ve samimiyetle sahiplendik. Bu noktada Kuşadası'ndan başlayarak Aydın ilimizin tüm ilçelerinde, bu çağrının karşılık bulmasını diliyor ve talep ediyorum. Üzerime düşen her görevi yapmaya hazırım. Cumhurbaşkanı adayımızın ve belediye başkanlarımızın tutuklu olduğu, hukuksuz bir şekilde CHP'ye saldırıların yaşandığı bir dönemde, Genel Başkanımız Özgür Özel'in çağrısını ilk duyanlardan biriyim. Kollarımı sıvadım. Üzerime düşeni yapmaya hazırım" diye konuştu.

"Herkesin CHP için emek vermesi gerekiyor"

Başkan Ömer Günel, Aydın'ın ilçelerine yaptığı ziyaretlerle ilgili sorulan bir soru üzerine, "Bir önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması için Batman'da 8,5 ay çalıştım. Bitlis'te örgütle beraber kapı kapı dolaştım. Genel seçimde bana örgüt Nazilli ve Efeler'de görev verdi, çalıştım. O zaman bana kimse niye buralardasın diye sormadı. Benim Aydın'ın ilçelerine yaptığım ziyaretlerde rahatsız olunacak bir durum yok. İçinden geçtiğimiz süreçte Ömer Günel'in nereye gittiği değil, neden diğer arkadaşlarımızın yerinde oturduğu sorgulanmalı. Herkesin CHP'nin güçlü bir örgüt yapısına kavuşması için emek veriyor olması lazım" dedi.

"Ailem benim için çok önemli"

Ailesinin kendisi için çok önemli olduğunu da ifade eden Başkan Günel, "Sabah güne erken başlıyorum. Haberleri okuduktan sonra evden çıkıyorum. Haftalık planlamamda önce ailem geliyor. Eğer özel bir günümüz varsa takvimime önce bunu ekliyorum. Eşim ve çocuklarım için önemli olan günlerde mutlaka yanlarında olmaya çalışıyorum. Takvimime sonra sporu, sonra da işi yerleştiriyorum. Spor benim hayatımın alışkanlığı. Tenis oynamayı, yüzmeyi ve motor kullanmayı çok seviyorum. Gününüzü böyle planlayınca her şeye zaman buluyor, sevdiklerinizin yanında olabiliyorsunuz" diye konuştu.

"Hayatım mücadele ile geçti"

Duygusal bir insan olduğunu da söyleyen Başkan Ömer Günel, sözlerini şöyle tamamladı: "Ben 11 yaşından beri sokakta olan biriyim. Hayatım yaşam mücadelesi ile geçti. Kolay baskı altında kalmayan, kolay gülümsemesini kaybetmeyen biriyim. İnsan yaşadıklarının toplamıdır. Herhangi bir konuda yüreğimden süzmeden sadece aklımla karar vermem. Kimseye kin gütmem. Hayatımda affedemeyeceğim şeylerin başında yalan söylemek gelir. Benim için vefa ve sadakat de çok önemli. Kuşadası'nı çok seviyorum. Bu kente hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Çünkü ben hayatımda birçok şeye burada sahip oldum." - AYDIN

Kaynak: İHA

Ömer Günel, Kuşadası, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel: 'CHP'ye her türlü desteğe hazırım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel: 'CHP'ye her türlü desteğe hazırım' - Son Dakika
