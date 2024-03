Malatya\'da Yükselen Çarşı Projesi Ticareti Canlandıracak

Politika

Deprem bölgesi Malatya'da yapımına başlanılan çarşı projesinde inşaatlar yükseliyor. Çalışmaları yerinde İnceleyen AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, 1 yıl içinde çarşının tamamlanacağını ve ticaretin canlanacağını söyledi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, beraberinde AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ve AK Parti İl Başkanı Namık Gören ile birlikte Akpınar ile Emeksiz arasında yapımı süren çarşı projesinde çalışmaları yerinde incelediler. Burada şantiye yetkililerinden bilgiler alan Er ve beraberindekiler zemin sağlamlaştırmasının tamamlanması ile inşaatların hızla yükselmeye başladığını söylediler.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, seçim sürecinde gittikleri her yerde dile getirdikleri söylemlerini hatırlatarak, "Biz dedik ki, en son vatandaşımız kalıcı konutuna erişinceye kadar, en son esnafımız kalıcı iş yerine erişene kadar bize durmak da yasak yorulmak da yasak. Sadece bana değil ekibime de yasak. Bunun hassasiyetle bunun üzerinde durduk" dedi.

TOKİ ve Emlak Konut'ta çalışmış biri olarak Malatya'nın sorunlarını bildiğini de ifade eden Er, "Ama halkın arasında dolaştıkça bu sorunların, bu sorumluluğun üzerime yüklediği yükün ağırlığını daha da hissetmeye başladım. Allah'ın izniyle biz kesinlikle bu yükün altından kalkacağız ve Malatya'mızı en hızlı şekilde hak ettiği noktaya taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.

Temel hedeflerinin çalışmaları daha da hızlandırmak olduğunu ifade eden Sami Er, "Şu ana kadar yaklaşık 8 bin konutun teslimatı yapıldı. Bu bir buçuk aylık bir süreç içerisinde teslim ettik. Aslında bu 8 bin değil de 18 bin- 20 bin de olabilirdi. Çünkü TOKİ'nin hızını ve gücünü çok iyi biliyorum. Çamurlu da olsun, İkizce de olsun yapmaya kalksak inanın şuana kadar 30 bin konutta teslim etmiş olurduk Ama Malatya'nın dokusunu ve mahalle dokusunu bozmamak için, insanlarımızın kendi mahallelerinde, sokaklarında konutlarını yapmaları, evlerine sahip olmaları için rezerv alanlarını hayata geçirdik. Rezerv alanı biraz daha ağır ve zor işleyen bir süreç. Bunun sebebi de şu. Malatya halkımız vatandaşımız bize yardımcı olursa inanın 2 yıl içerisinde bu konutların tamamını yaparız. Bu tamamen halkın tutumuna bağlı. Bunu niye söylüyorum. İşte gördüğünüz gibi karşıda birkaç tane bina var, bazısı çok yıpranmış binalar olmasına rağmen mahkemelik konuları var. Bunlar uzayınca işlerimiz de uzuyor, ister istemez. Şimdi vatandaşa onun için özellikle sesleniyorum. Bize yardımcı olsunlar diye. Bize yardımcı oldukları takdirde inanın 2 yıl içerisinde Malatya'nın bütün konut sorunları çözülmüş olacak. Şu anda sayın vekilimin belirttiği gibi 43 tane rezerv alanı tespit edilmiş. 43 tane rezerv alanının 25 tanesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından onaylanmış. Diğerleri de inceleme aşamasında. Onlar da onaylanacak" şeklinde konuştu.

"Şu anda burada her bir tuğlanın konması, döşenmesi Malatya için bir umut"

Bakırcılar çarşısı olarak bilinen bölgede zeminin kötü olması nedeniyle sürecin biraz zorlu geçtiğini de hatırlatan Sami Er, "Gerçekten zeminden dolayı şok zor işleyen bir süreç vardı burada. Burası 2 aşamalı ihale edildi. İlk olarak zemin iyileştirme yapıldı. Zemin gerçekten çok bozuktu. Zemin iyileştirme tamamlanınca gördüğünüz gibi bundan sonrası çok hızlı ilerleyecek Allah'ın izniyle. Burada 12 binin üzerinde fore kazığı çakıldı. Şu anda burada her bir tuğlanın konması buraya, döşenmesi Malatya için bir umut. Biz ne diyoruz, inşaatlarımız, konutlarımız, iş yerlerimiz yükselmeye başladıkça gitme eğiliminde olan kardeşlerimiz var burada kalacak Göç eden 70 bin kardeşlerimizin de Malatya'ya gelme eğilimleri olacak" ifadelerine yer verdi.

"En büyük garantörünüz de biz olacağız"

Bazı muhalefet adaylarının ve kesimlerin rezerv alanları ile ilgili gerçek olmayan bilgileri yaydığını da dile getiren Er, "Bazı belediyeciliği bilmeyen arkadaşlar, dönüşüm nedir haberi olmayan arkadaşlar, rezerv alanlarını halkın gözünde küçük düşürmek, istismar etmek için olmadık akıllara ziyan açıklamalarda bulunuyor. Diyorlar ki 'Devlet buraya bu rantı yapacak, buraya çökecek' Vatandaşımız şunu iyi bilsin. Malatya halkı bize güvensin. Biz bunun garantörüyüz. Devlet hiçbir zaman vatandaşın malına çökmez. Devlet vatandaşın malının garantörü. Bu da yasalarla sağlanmıştır. En büyük garantörünüz de biz olacağız. Allah izin verirse vatandaşlarımız bizi Belediye Başkanı olarak seçerse, biz buranın şehremini olacağız" dedi.

"Malatyalılar teveccühü ile Sami Er liderliğinde bu çarşı merkezi tam olarak ayağa kalkacak"

Daha sonra konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan'da uzun uğraşlar sonucunda deprem bölgelerinde çarşı inşaatına başlanılan ilk ilin Malatya olduğunu söyledi. Malatya'da Çarşının ayağa kalkması ile ticaret canlanacağını, dükkanların ışıklarının yanması ile evlerin de ışıklarının yanacağını ifade eden Babacan, "Dolayısıyla şehrin, ekonomik, ticaret ve sosyal olarak, fiziki ve psikolojik olarak ayağa kalkması noktasında biz şu an tam işin merkezindeyiz. Malatyalı burada ne olduğunu öndeki barikatlardan dolayı görememiş olabilir ama bundan sonra bunu daha da göreceğiz. İnşaatlar Çevreyolundan Bakırcılar Çarşısı diye adlandırdığımız bölgeden itibaren şimdiden yükselmeye başlamış durumda. Yani çok kısa zaman içinde bu yükselmeler olduğuna göre, Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin de belirttiği gibi biz Allah'ın izniyle en geç 1 yıl içinde buralar tamamlanmış olacak. Ondan sonrada biz Malatya'nın gerçekten ayağa kalktığını, her şeyin çok daha güzel olacağını, üstelik planlamaları da projenin kendisini de, görsellerini videolarını, animasyonlarını inşallah görecek. Çok güzel, yekpare bir mimari tasarımla buralar Allah'ın izniyle ayağa kalmış olacak. Malatyalılar teveccüh gösterirlerse 1 Nisan'dan itibaren Sami Er liderliğinde bu çarşı merkezi tam olarak ayağa kalkacak. Ak Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın geçmiş tecrübeleri, pratiklerini bütün Malatyalı iyi bilir. Biz bir söz verdiysek kısa zaman içerisinde bunların hepsi yapılıyor inşa ediliyor" dedi.

Milletvekili Babacan, çarşı alanında toplamda 5 bin 265 bağımsız birimin inşa edileceğini belirterek bunun 560'ı konut geri kalan 4 bin 703'ünün ise işyeri olacağını söyledi.

"Çarşı merkezimizin ayağa kalkmasıyla birlikte bütün Malatyalılar da bir moral motivasyon olacak"

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören'de çarşıdaki inşaatların yükselmesinin umutları yeşerttiğini ifade ederek, "Burası çarşı merkezi olması hasebiyle de bizim için ciddi manada önemli. Hem şehrin psikolojisi anlamında önemli hem şehrin bir an önce ayağa kalkması anlamında önemli. Elhamdülillah tabii burada 12 binin üzerinde fore çalışması yapıldı. Zemin iyileştirmesi kapsamında haliyle yapılan faaliyetler süreci biraz uzattı. En nihayetinde zeminden kaynaklanan bu durumda giderildikten sonra inşaatların yükselmeye başladığını gördük. Çarşı merkezimizin ayağa kalkmasıyla birlikte bütün Malatyalılar da bir moral motivasyon olacak. Dolayısıyla da Allah'ın izniyle deprem psikolojisinden bir an önce kurtulacak. Malatyalılar müsterih olsunlar, özellikle deprem ile meydana gelen hasarların giderileceği noktasında kesinlikle müsterihi olsunlar. Hemşerilerimiz zaten kime güveneceklerini çok iyi biliyorlar. Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar, yaparsa AK Parti yapar. Allah'ın izniyle kimse bundan yana kuşku duymasın. En ufak bir kuşkusu olan ise gitsin Doğanyol'a baksın, Kale'ye baksın, Van'a baksın, Elazığ'a baksın, Kastamonu Bozkurt'a baksın, İzmir'e baksın, sahil şeritlerinde yangınlar neticesinde tahrip olan yerleşim yerlerine baksın. En nihayetinde AK Parti'nin bugüne kadar bu konuda gösterdiği gayreti performansı, vatandaşını bir an önce kalıcı konutların ulaştırmak, bir an önce özlemini duyduğu eski yaşamına ulaştırmak noktasındaki gayretini tavrını bütün milletimiz biliyor" diye konuştu. - MALATYA