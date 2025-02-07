Malatya-Mustafa Destici: Yapılanı takdir etmemek asla ahlaklı siyaset değildir

Politika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sırf hükümeti, iktidarı eleştirmek adına yapılanı yapılmamış gibi göstermek ya da yapılanı takdir etmemek asla ahlaklı siyaset değildir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıl dönümü dolayısı ile Malatya'ya geldi. Malatya Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret ettikten sonra gazetecilerle bir araya gelen Destici, deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için devlet ve milletin el ele vererek seferber olduğunu belirterek, "Hükümet ve millet elinden gelen bütün gayreti gösterdi ve adeta bölgeye aktı. İki yıl içerisinde deprem bölgesinde çok önemli adımlar atıldı, yapılması gereken konutların yarıdan fazlası tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. 2025 yılı sonu itibarıyla tüm konutların, iş yerlerinin teslim edileceği Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aktarıldı. Bu gerçekten takdir edilmesi, desteklenmesi gereken bir başarıdır" dedi.

'EKSİKLER ELBETTE SÖYLENEBİLİR'

Felaketten nemalanılmaması gerektiğini ve herkesin bu anlayışla hareket etmesinin önemli olduğunu söyleyen Destici, "Bu işin siyaseti olmaz. Sırf hükümeti, iktidarı eleştirmek adına yapılanı yapılmamış gibi göstermek ya da yapılanı takdir etmemek asla ahlaklı siyaset değildir. Siyasette ilk önce dikkat etmemiz gereken siyasi etiktir, siyasi ahlaktır ve milletimize karşı da dürüst, samimi ve açık olmaktır. Bütün siyasetçilere bunu tavsiye ediyoruz. Eksikler elbette söylenebilir, öneriler yapılabilir daha iyi olması için birtakım öneriler sunulabilir ama yapılan bu kadar hizmeti sanki hiçbir şey yapılmamış gibi sunmaya çalışmak gerçekten kabul edilebilir değildir, haksızlıktır, vicdansızlıktır. Biz siyasetimizi yaparız, güncel konularda, iç ve dış politikada herkes düşüncesini söyler ama burada Malatya'da, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da diğer depremi yaşamış vilayetlerde hepimiz yumruk gibi bir olmalıyız, beraber olmalıyız" diye konuştu.

BAHÇELİ'YE 'GEÇMİŞ OLSUN' DİLEKLERİNİ İLETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna değinen Destici, "Sayın Devlet Bahçeli'nin özel kalemi tarafından açıklama yapıldı. Yıllar önce de kendisi bir kalp ameliyatı geçirmişti daha sonra da bundan yaklaşık 9-10 yıl önce de kalp kapağı değişmişti. Şimdi o değişen kapakta birtakım zedelenmeler olduğu açıklandı ve yeniden değiştirildiği açıklandı. MHP genel başkan yardımcısı arkadaşlarımızla görüştüm. Hem kendilerinden bilgi aldım hem geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. Durumunun gayet iyi olduğunu ve en kısa zamanda toparlanacağını, normal hayatına döneceğini ifade ettiler. Bizim de Allah'tan dileğimiz budur. Sayın Devlet Bahçeli, Türk siyasetinin duayen isimlerindendir. Bu süre içerisinde de 'Önce milletim, ülkem, devletim' diyerek siyaset yapmıştır. Biz kendisine Büyük Birlik Partisi camiası ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah en kısa zamanda toparlanacak, tedavisi bittikten sonra da kaldığı yerden siyasetine devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA