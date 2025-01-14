Manisa\'da imar sorunu ortak akılla çözülecek

Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, 2025 yılının ilk toplantısını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis toplantısında Manisa'daki imar sorununa değinen Başkan Zeyrek, çözümün ortak akılla üretileceğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi 2025 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri meclis üyelerinin oylarıyla karara bağlandı. Meclis toplantısında 2025 yılında görev yapacak olan Denetim Komisyonu Üyeleri'nin seçimi de yapıldı. Meclisteki parti grupları tarafından belirlenen isimler kapalı zarf usulü ile belirlendi. Yapılan seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Abdulkadir Yavuz Özdem, Hakan Şimşek ve Yağız Kaya, AK Parti'den Berk Mersinli, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ise Mehmet Palabıyık, Denetim Komisyonu Üyeleri olarak belirlendi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Zeyrek, ülke gündemine değinerek, belediye başkanlarına yapılan operasyonlar ve kayyum atamalarına değerlendirdi. "Belediye başkanlarımız, halkın iradesini temsil eden ve her zaman hesap verebilecek konumda olan kamu görevlileridir" diyen Başkan Zeyrek, "Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a yönelik yapılan sabah operasyonu ve ardından sosyal medyaya servis edilen manipülatif bilgiler, gerçekleri gölgelemekten öteye gidemez. Hukuk adı altında yürütülen bu siyasi operasyonları kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal projeler devam edecek

Sosyal belediyecilik anlayışıyla projelerini üreten ve hizmetlerini gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceğini söyleyen Başkan Zeyrek, "Bu bakış açısıyla Manisa'mızın geleceğine dair umut verici yatırımlarımızdan biri olan, Spilkent Toplu Konut Projesi'nde kararlılıkla ilerliyoruz. Geçtiğimiz günlerde, Spilkent Toplu Konut Projemiz kapsamında hak sahiplerimizin hangi konutlara yerleşeceğini belirlemek üzere noter huzurunda kura çekimimizi gerçekleştirdik. Bu süreçte gösterdiğimiz şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışı, bizim için bir gurur vesilesidir. Amacımız, Manisa'mızın çehresini değiştirmek ve daha modern, daha yaşanabilir bir kent oluşturmaktır. Bu vesileyle, daire numaraları belirlenen tüm hemşerilerime tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 36 ay olarak taahhüt edilen süreyi aşmadan, hatta daha erken bir tarihte, hak sahiplerimize evlerini teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Malta Katlı Otoparkı'nda sona yaklaştık"

Manisa'nın otopark sorununu çözmek için adımlar attıklarını söyleyen Başkan Zeyrek, "Manisa'mızın çözüm bekleyen önemli ihtiyaçlarından otopark sorununa çevreci ve modern bir yaklaşımla yanıt verecek Malta Katlı Otopark inşaatımızda sona yaklaştık ve hizmete açmak için gün sayıyoruz." diye konuştu.

"İmar sorununu ortak akılla çözeceğiz"

Manisa'nın imar sorununa da değinen Başkan Zeyrek, imar uygulama çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. Nasıl bir şehirde yaşamak istediklerini muhtarlar aracılığı ile vatandaşlara sorduklarını belirten Başkan Zeyrek, "Ortak akıl ile çözüm getireceğimizden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" dedi.

Yunusemre Belediyesi ile birlikte Muradiye'de 100 binin üzerinde MASKİ abonesine hizmet verecek Ek Hizmet Binası'nı Muradiye'ye kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Zeyrek, "Önümüzdeki süreçte yaklaşık 2 milyar TL kaynağı Muradiye'mizin hizmetine sunacağız. Muradiye'nin bütün altyapısı değişecek. Bütün sokakların asfalt olduğu ve önümüzdeki 40 yıl hiçbir altyapı sorunu yaşamayan bir Muradiye inşa etmiş olacağız. Altyapı ve üstyapı hizmetlerini Manisa'nın her yerine en kısa sürede ulaştırmayı hedefliyoruz. Su baskınlarını önlemek için menfezler imal ediyor, her ilçeye en az 5 bin metrekare kilit parke taşı hedefiyle yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yürütüyoruz. Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında entegre atık yönetim sistemini sürekli geliştirecek, kaynakta ayrı toplama ve geri dönüşüm bilincini bireylere kazandıracağız" diye konuştu.

"Kırmızı Yol'un geleceğini halk belirleyecek"

Otobüs yolu olarak bilinen 'Kırmızı Yol'un geleceği için anket başlattıklarını hatırlatan Başkan Zeyrek, "Şehrimizle ilgili önemli bir kararı hep birlikte almış olacağız. Çıkan karar neyse onu uygulayacağız" dedi.

"Süper App Uygulaması"

Manisa için teknolojik bir yeniliği yakında hizmete sunacaklarının bilgisini veren Başkan Zeyrek, uygulama hakkında şunları söyledi: "Teknolojiye ayak uydurduğumuz, çağın gerektirdiği yenilikleri içeren bir uygulamayı hayata geçirdik. AYBİS yani Altyapı Bilgilendirme Sistemi sayesinde, tüm kazı çalışmaları kontrolümüzde. Vatandaşlarımız artık belediye binasına gitmeden internet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde kazı ruhsatı alabilecek ve çalışmaları anlık bildirimlerle takip edebilecek. Spilteck şirketimiz sayesinde belediyemizin teknolojik alt yapısını oluşturuyoruz. Hazırladığımız Manisa için super app uygulamasıyla artık ulaşımdan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda vatandaşımızın günlük yaşamını kolaylaştıracağız. Super app uygulamasını 11 Şubat günü sizlerle ve halkımızla paylaşacağız."

Kadına yönelik şiddete vurgu yaptı

2025 yılının sadece bir takvim değişikliği değil, aynı zamanda yeniliklerle dolu bir dönemin başlangıcı olacağına inandığını söyleyen Başkan Zeyrek, "2024 yılında çok yakınımızda acı bir olay yaşadık. Bir kadın daha eşi tarafından hayattan koparıldı. Toplumun kanayan yarası olan kadına yönelik şiddetin artık son bulması için her yerde sesimizi yükseltirken, maalesef kadınları hala adliye kapılarında, hastane kapılarında hatırlar ve anar olduk. Geçtiğimiz günlerde eşi tarafından katledilen Seda Eller'in 19 Aralık'ta görülen davasında acılı anne babanın yanındaydık. Cezaların caydırıcı olduğu, insanlarımızın bu bilince ulaştığı noktada biz artık kadına yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz. Bir daha bu olaylar ne şehrimde ne de ülkemde tekrarlanmaz inşallah. Kadın istihdamının artmasını, kadının temsiliyetinin her yerde en üst seviyede olmasını istiyoruz. Buna yönelik çalışmalar içindeyiz, olmaya da devam edeceğiz. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'nin (CEMR), Avrupa'da yerel ve bölgesel düzeyde toplumun tüm kesimlerinin hizmetlerden eşit bir şekilde faydalanmaları amacıyla geliştirdiği 'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladık" dedi.

Başkan Zeyrek, karne alacak öğrencileri unutmadı

Bu hafta sonu öğrencilerin de yarıyıl karnelerini alacaklarını hatırlatan Başkan Zeyrek, tüm öğrencilere iyi tatiller diledi; yaklaşan Miraç Kandili dolayısıyla da vatandaşların kandilini kutladı. 14 Ocak tarihinin Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ölüm yıldönümü olduğunu hatırlatan Zeyrek, "Zübeyde Hanım, yalnızca bir anne değil, bir milletin bağımsızlık mücadelesine öncülük eden büyük bir liderin yetişmesine vesile olan kıymetli bir şahsiyettir. Bu vesileyle, Zübeyde Hanım'ı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Yapılan açılış konuşması sonrasında Ocak ayı meclis toplantısı gündemine geçildi. Gündem maddeleri tek tek görüşülerek meclis üyeleri tarafından karara bağlandı. - MANİSA