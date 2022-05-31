Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin yüzde 7'yi geçtiğini açıkladı! - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin yüzde 7'yi geçtiğini açıkladı!

31.05.2022 15:43

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Eskişehir'de düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin "Anket yaptırdınız mı?" sorusunu, "Yaptırdık. Barajı da geçiyoruz. Merak etme. Baraj sorunumuz yok. O konuyla ilgili sıkıntımız yok. Memleket Partisi olarak yüzde 7'yi geçiyoruz." sözleriyle cevapladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ne RTÜK'ten, ne HSK'den bu muhalefetin şikayet etme hakkı yoktur." dedi. İnce, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Eskişehir'deki bir davet salonunda düzenlediği basın toplantısında, tarihin en büyük ekonomik krizinin yaşandığını savundu.

"İKTİDAR MUHALEFETTEN, MUHALEFET DE İKTİDARDAN MEMNUN"

Muhalefetin, RTÜK'ten şikayetçi olduğunu belirten İnce, şunları kaydetti: "Bu iktidar, bu muhalefetten, bu muhalefet, bu iktidardan çok memnun. Sayın Kılıçdaroğlu, madem RTÜK'ten o kadar şikayetçisin, danışmanlarını niye RTÜK üyesi yaptın? Reddetseydin bu düzeni. Kendi danışmanlarını 'yüksek maaş alıyorlar' diye RTÜK üyesi yapıyorsun. İki kişi orada partin adına üye. Hem RTÜK'ü eleştireceksin hem RTÜK'e üye vereceksin. Yargıdan şikayet etmeye hakkınız var mı sizin ya? Bu muhalefete sesleniyorum. 13 HSK üyesi var. ya siz bir üyelik almak için 7 üyeye oy verdiniz. Bu düzenin ortağısınız. Ne diye şimdi HSK'den şikayet ediyorsunuz? Hemşehrini HSK üyesi yapmak için, bir üyelik kapmak için bir elma şekerine razı olmuşsun. Kandırmışlar seni elma şekeriyle. Bir üye için 7 üyeye oy vermişsin. Şimdi konuşuyorsunuz. Ne RTÜK'ten, ne HSK'den bu muhalefetin şikayet etme hakkı yoktur.

Bu sefer sinirlenmek yerine gülen Muharrem İnce, partisinin yüzde 7'yi geçtiğini açıkladı

"YÜZDE 7'Yİ GEÇİYORUZ"

İnce, bir gazetecinin "Anket yaptırdınız mı?" sorusunu, "Yaptırdık. Barajı da geçiyoruz. Merak etme. Baraj sorunumuz yok. O konuyla ilgili sıkıntımız yok. Memleket Partisi olarak yüzde 7'yi geçiyoruz." diye yanıtladı.

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Kaynak: AA

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