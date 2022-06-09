Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "Alevi" özrü! İYİ Parti'li vekil Oral, disipline sevk edildi - Son Dakika
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Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "Alevi" özrü! İYİ Parti'li vekil Oral, disipline sevk edildi

09.06.2022 15:07

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında söylediği "Alevi kimliği sunniler için endişe" ifadesi çok konuşulmuştu. Söz konusu sözleri kabul etmediğini söyleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün yaptığı konuşmada "Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum." dedi. Diğer taraftan Oral, partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edildi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika! İYİ Parti'li vekilin Kılıçdaroğlu hakkındaki 'Alevi' çıkışı Akşener'i kızdırdı! Disiplin kuruluna sevk edildi
İbrahim Halil Oral

İLK TEPKİ KENDİ PARTİSİNDEN GELMİŞTİ

Oral'ın açıklamasının ardından İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray "Maksadını aşan bu sözler asla lâik, demokrat, milliyetçi, kalkınmacı partimizin resmi görüşü değildir" ifadelerini kullanmıştı.

"KİM İÇİN YAPILIRSA YAPILSIN REDDEDİYORUM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün Sakarya gezisinde halkla bir araya geldi. Burada Oral'ın dikkat çeken sözlerine ilişkin konuşan Akşener, şunları söyledi: "Ankara milletvekilimiz Halil İbrahim Oral bir YouTube kanalında bir konuşma yaptı. Ben başkalarının yaptığını, bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Alevilik üzerinden yapılan tarife kim için yapılırsa yapılsın şiddetle reddediyorum. Ve sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum.

"KILIÇDAROĞLU BAŞTA OLMAK ÜZERE HER BİR KARDEŞİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Bizim gibi ailelerin evlerinin her birinde mutlaka Ali, Hüseyin, Hasan vardır. Ali cesurdur, Ali zor zamanımızda 'Medet ya Ali' dediğimiz bir büyüğümüzdür. Dolayısıyla Hz. Ali'yi sevenlerin, inananların üzülmesine, incinmesine müsaade etmeyeceğim gibi onların üzülmesine, onların incinmesine çok üzüldüğümü ifade ediyor ve tekrar sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere her bir kardeşimden ayrı ayrı özür diliyorum."

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Öte yandan Oral hakkında İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Yönetmeliğimizin 9,10 ve 12. Maddeleri uyarınca; Parti Grup Disiplin Kurulana sevkine, İYİ Parti TBMM grubu tarafında oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

Son dakika: Akşener'den Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Alevi' özrü! Sözleri tartışma yaratan İYİ Parti'li vekil disipline sevk edildi
İYİ Partili İbrahim Halil Oral'ın, Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki "Alevi" çıkışına partisinden tepki yağdı: Maksadını aşan sözler
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Son Dakika Politika Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'Alevi' özrü! İYİ Parti'li vekil Oral, disipline sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "Alevi" özrü! İYİ Parti'li vekil Oral, disipline sevk edildi - Son Dakika
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