MetroPOLL: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın oyu yüzde 40 - Son Dakika

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MetroPOLL Araştırma, vatandaşa "Gelecekte yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda seçime Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Demirtaş katılırsa kime oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Anket verilerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde karşısında Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'ın aday olması halinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek.

ERDOĞAN: YÜZDE 40, KILIÇDAROĞLU: YÜZDE 30

Yapılan son anketin sonuçlarına göre; ilk turda Erdoğan yüzde 40.1, Kılıçdaroğlu yüzde 30.2, Demirtaş ise yüzde 15.2 oranında oy alıyor. "Protesto oy" diyenlerin oranının yüzde 10,5 olarak kayda geçtiği ankette, kararsızların oranı yüzde 3.3, cevap vermeyenlerin oranı yüzde 0.7 olarak belirtildi.

AK PARTİ'DE FİRE YOK

Araştırmada ankete katılan vatandaşlara ayrıca "Bu pazar milletvekilliği seçimi olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Vatandaşların oy verdiği partiye göre Cumhurbaşkanı seçiminde desteklediği adaya ilişkin tablo oluşturulduğunda dikkat çeken grafik ortaya çıktı. Buna göre AK Partili seçmenin yüzde 97'si Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyecek.

MHP'LİLERİN YÜZDE 8.4'Ü DEMİRTAŞ'A OY VERECEK

MHP'ye oy verenler ise yüzde 84 oranında Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor. MHP'lilerin yüzde 8.4'ünün ise Demirtaş'ı desteklemesi anket verilerine yansıdı.

CHP'DEN DEMİRTAŞ'A YÜZDE 9 OY

CHP'li seçmenin yüzde 80'i genel başkanlarını Cumhurbaşkanlığı koltuğuna taşımak istediğini belirtti. CHP'lilerin yüzde 9'u ise Demirtaş'a destek verdi. Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen CHP'lilerin oranı ise 4.6'da kaldı.

SAADET'İN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİ YÜZDE 50'NİN ALTINDA

Saadet Partisi'ne oy veren vatandaşlar, yüzde 42 oranında Kılıçdaroğlu'nu tercih etti. Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı görmek isteyen partililerin oranı ise yüzde 25.8 olarak kayda geçti.

İYİ PARTİLİLERİN YÜZDE 60'I "KILIÇDAROĞLU" DEDİ

İYİ Partiler, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 60.3 oranında Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini ifade etti. İYİ Parti'ye oy verenlerin yüzde 11.8'i Erdoğan derken, yüzde 9.5'i Demirtaş dedi.

İşte MetroPOLL Araştırma tarafından paylaşılan anket: