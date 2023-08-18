MHP'den İYİ Parti'nin 'Komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var' açıklamasına zehir zemberek yanıt

MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla yerel seçimler öncesi İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulunmuştu. Bahçeli'nin bu teklifine İYİ Parti cephesinden gelen ilk yanıtlar pek olumlu olmazken, dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, "Türk milliyetçiliğinin, devletimizi yeniden yönetmesi için komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var" dedi. Bugün Akalın'ın çağrısına yanıt veren MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türk milliyetçiliğini adeta bir maske olarak kullanıp ne kadar Türk ve Türkiye düşmanı varsa aynı çatı altında buluşmaktan rahatsızlık duymayanların Türk milliyetçilerinin evi olan MHP ile komşu olmaktan rahatsızlık duymaları İYİ Parti'nin içinde bulunduğu zilletin en açık göstergelerinden biri olmuştur" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ İTTİFAK ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada gelecek yıl yapılacak yerel seçimler için İYİ Parti'ye 'ittifak' çağrısı yapmış "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli'nin çağrısı sonrası İYİ Parti cephesinden flaş bir açıklama daha geldi.

İYİ PARTİ'DEN MHP'YE "MİLLİYETÇİ BLOG" ÇAĞRISI

İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'üçüncü yol' vurgusu yaparak MHP lideri Bahçeli'ye çağrı yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın.

"TÜRK MİLLİYETÇİLERİNE YENİ BİR YOL AÇMA ZARURETİ DOĞMUŞTUR"

İYİ Partili Akalın, "Biliyoruz ki milletleşmek ve milli kimliğimizi her alanda tahkim etmek, Cumhuriyetimizin en önemli projesidir." diyen Akalın, "Yine kabul etmeliyiz ki milletleşme sürecimizin önündeki en büyük tehdit ise son 20 yılda Siyasal İslamcılığın, Türk milletini demografik olarak dönüştürme çabaları ve Türk milli kimliğini alt kimliklere bölmesidir. Türkiye'nin karşılaştığı ağır tehditler ve Türk milli kimliğinin tahribatı, Türk milliyetçilerine yeni bir yol açma zarureti doğurmaktadır." ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR YOL ARKADAŞLIĞINA İHTİYACIMIZ VAR"

Akalın, Devlet Bahçeli'yi etiketlediği paylaşımını şöyle sürdürdü; "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, O'nu kuran Atatürk'ün izindeki Türk milliyetçisi kadroların ve Cumhuriyetimizin kurucu fikri olan Türk milliyetçiliğinin, devletimizi yeniden yönetmesi için komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var! Diğer yandan tüm ömrünü bir davaya vakfetmiş ve hayatta tek arzusu Türk milliyetçiliğinin iktidarını görmek olan milliyetçi/ülkücü harekete de bir iktidar borcumuz var. Türk milliyetçilerinin iktidarı ise ancak yeni bir 'Türk Çağı'nı başlatacağımız, üçüncü yolu açmaktan geçmektedir. İnanıyorum ki bu çağrı milletimizin ekseriyetinde de büyük karşılık bulacaktır."

MHP'DEN İYİ PARTİ'NİN "MİLLİYETÇİ BLOG" ÇIKIŞINA SERT YANIT

Akalın'ın açıklamasına MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan cevap geldi. Büyükataman, "Genel başkanımızın memleketin menfaati için yaptığı bu çağrı, şahsi menfaatlerini Türk milletinin üzerinde gören İYİ Parti'nin haddini bilmez proje artıklarını pazara dökmüştür. Türk milliyetçiliğini adeta bir maske olarak kullanıp ne kadar Türk ve Türkiye düşmanı varsa aynı çatı altında buluşmaktan rahatsızlık duymayanların Türk milliyetçilerinin evi olan MHP ile komşu olmaktan rahatsızlık duymaları İYİ Parti'nin içinde bulunduğu zilletin en açık göstergelerinden biri olmuştur" sözlerini kullandı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman.

"TÜRK MİLLETİ YEREL SEÇİMDE UNUTAMAYACAKLARI BİR DERS VERECEKTİR"

Büyükataman, "HDP ile bir araya gelmekten rahatsız olmayanların yaptıkları hadsiz açıklamalarla partimizi hedef almaları aziz Türk milletinin takdirindedir" ifadelerini kullandı ve "Türk milleti HDP ile kol kola girme hevesinde olanlara yerel seçimde iradesini PKK terör örgütünün siyasi uzantısına peşkeş çekmeye hevesli olanlara unutamayacakları bir ders verecektir" ifadelerini ekledi.