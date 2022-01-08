Üye Girişi
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de konuştu Açıklaması

08.01.2022 23:57
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Koronavirüs salgını sonrası tüm dünyayı etkileyen ekonomik problemleri bahane gösteren zillet cephesi, okyanus ötesi esintilere kapıldığını açıkça göstermiştir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Koronavirüs salgını sonrası tüm dünyayı etkileyen ekonomik problemleri bahane gösteren zillet cephesi, okyanus ötesi esintilere kapıldığını açıkça göstermiştir. Kuvvet ve iradeyi milletin kendisinden alamayanlar teröristlerle kol kola girmişlerdir." dedi.

Özdemir, Kayseri Ülkü Ocakları tarafından Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kutlu Seslenişten Adım Adım 2023'e" temalı etkinlikte, CHP ve İYİ Parti'nin, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'yi meşru görmelerinin her gün ayrı bir örnekle karşılarına çıktığını öne sürdü.

Suriye ve Irak'taki terör oluşumlarını ortadan kaldırmaya yönelik tezkereye CHP ve HDP'nin "hayır" oyu verdiğini belirten Özdemir, "İYİ Parti ise oylama sırasında kesin olmayan bir tutum takınmış, hatta bu partiye mensup bazı milletvekilleri oyunun rengini CHP ve HDP ile birlikte 'hayır' olarak ilan etmiştir." ifadesini kullandı.

Kandil'deki inlerinden başlarını çıkarmaktan dahi korkan hainlerin Cumhur İttifakı'na karşı diğer partilerin birleşmesi çağrısı yaptığını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bütün bunlar olurken koronavirüs salgını sonrası tüm dünyayı etkileyen ekonomik problemleri bahane gösteren zillet cephesi, okyanus ötesi esintilere kapıldığını açıkça göstermiştir. Kuvvet ve iradeyi milletin kendisinden alamayanlar teröristlerle kol kola girmişlerdir. İstedikleri, Türkiye'nin yükselişini yavaşlatıp, durdurabilmektir. Kafkasya'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Akdeniz ve Karadeniz'de hatta Afrika'da, Asya'da ülke olarak ulaştığımız yüksek seviye, zilletin aklının alabileceği konular değildir. Ağızlarına doladıkları ve her yönden bilinçsizlik içeren yaklaşımlarıyla sistem tartışması başlatma arzuları boşa kürek çekmektir. Asla unutulmasın ki Türkiye, sistem tartışmalarını kapatmış, milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne onay vermiş, Cumhurbaşkanını sadece kendisinin seçeceği iradesini hayata geçirmiştir. Böylelikle Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz çok daha ileri bir seviyeye erişmekle kalmamış, küresel ve bölgesel rekabetin kızıştığı bir dönemde Türkiye, istikrarını korumayı başarabilmiştir."

Muhalefetin, aradığını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden bulamadığı için geriye dönmek istediğini belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Çağlar açıp çağ kapatan bu kutlu milletin geriye dönüp zamanın tersine düşeceğini zanneden zavallı zillet zihniyeti, Türk milletini geriden takip etmektedir. Hakikat ise milli iradenin eliyle bir kez daha 2023 yılının haziran ayında yeniden tecelli edecektir. İşte bu tarihten sonra bugün zilletin siyasi figüranlığını yapan hiç kimse emin olun milletin iradesiyle ortada kalmayacaktır. Bundan dolayı herkes tam da şimdi tercihini buna göre yapmak mecburiyeti taşımaktadır. Cumhur İttifakı ise Türk milletine duyduğu muhabbet, samimiyet ve sorumlulukla şeffaf ve kararlı bir şekilde Türkiye için gayretini sürdürmektedir. Bir kez daha ilan etmek isteriz ki, 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye, Cumhur İttifakı ile Cumhuriyetimizin ilk 100 yılına, kuruluşundaki aynı ruhla ve çok daha sağlam bir giriş yapacaktır."

Konuşmanın ardından sanatçılar Ali Kınık, Osman Öztunç, Alperen Kekilli ve Atilla Yılmaz, konser verdi.

YORUMLAR
500

Milliyetçi Hareket Partisi, İsmail Özdemir, Türkiye, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın performansı Fatih Altaylı'yı şaşırttı Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın performansı Fatih Altaylı'yı şaşırttı         
00:01
Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü         
21:55
Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor         
18:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız         
17:32
Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi         
16:23
Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı         
16:06
Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor         
15:39
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler         
08:30
Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi         
08:01
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
00:01 Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın performansı Fatih Altaylı'yı şaşırttı
23:15 Son Dakika: 3 şehidin kanı yerde kalmadı! PKK hedefleri vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi
22:56 Kılıçdaroğlu ile Bakan Karaismailoğlu arasında canlı yayında hararetli tartışma
22:38 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum
22:14 Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?
21:56 Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim
21:54 Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü
21:07 Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti
20:53 Galatasaray, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 00:09:41. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement