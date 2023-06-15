MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 'Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il' açıklaması Kozan'da heyecan yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 'Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il' açıklaması Kozan'da heyecan yarattı

15.06.2023 10:53

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il' açıklaması, Adana'nın Kozan ilçesinde büyük heyecana neden oldu. Esnaflar Bahçeli'nin açıklamasını davul zurna eşliğinde iş yerlerine Türk bayrağı asarak coşkuyla karşıladı. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, 1926'da ilçeye dönüştürülen tarihi kentin vilayet hakkının geri verilmesini istediklerini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısı konuşmasında il olmayı bekleyen ilçelerin yeniden gündeme gelmesi, Kozan'da büyük heyecana neden oldu. Bahçeli'nin Türkiye'nin yeni yüzyılında gücünü artırarak "100 il ve bin ilçeden" oluşan bir idari yapı inşa etme ve iyileştirme fırsatına sahip olduğunu belirtmesi, Osmanlı döneminde sancak olan ve 1926'da ilden ilçeye dönüştürülen Kozan'da sevinçle karşılandı. Esnaflar davul zurna eşliğinde iş yerlerine Türk bayrağı astı.

MHP Lideri Bahçeli'nin 'Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il' çıkışı Kozan'da heyecan yarattı

"İLÇEMİZİN BÜYÜK BİR MERKEZ OLMA POTANSİYELİ VAR"

Kozan'ın Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ve Aladağ ve İmamoğlu ilçelerinin tarihten bu yana merkezi olduğunu ve Adana'ya olan uzak mesafesi nedeni ile birçok dezavantajlar yaşandığını belirten Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçelerinin il olması ile birlikte tarih, turizm, tarım, sanayisi ile bölgenin gelişen, büyüyen büyük bir merkez olma potansiyeli olduğunu kaydetti. Geçmiş yıllarda Kozan'ın vilayet hakkının geri verilmesi için Kent Konseyi ile birlikte yapılan çalışmaların kitapçık ile tüm bakan ve milletvekillerine ulaştırıldığını söyleyen Başkan Özgan, 100. yılda Kozan'ın il olacağına inandıklarını ifade etti.

MHP Lideri Bahçeli'nin 'Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il' çıkışı Kozan'da heyecan yarattı

"MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Başkan Özgan yaptığı açıklamada, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Kozan Osmanlı'da sancak merkezi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Kozan il merkezi, Mareşal Fevzi Çakmak Kozan milletvekili. 1926 yılında Kozan kazaya dönüştürülüyor. Böyle bir kadim hakkımız var. İl hakkımızın aslında geri iade edilmesini talep ediyoruz. Daha önceden biz bir kitapçık hazırladık. 2011 yılında bir kitapçık Kent Konseyi, siyasilerimizle beraber bunu gündeme taşımıştık. Bu kitapçığı tüm milletvekillerimize Meclise gönderdik. Hatta Kozan'ın meşhur portakalıyla beraber Ankara gündemine getirdik. Kozan coğrafya olarak da, fiziki olarak da, nüfus olarak da il olmayı hak eden bir ilçe. Saimbeyli, Tufanbeyli, daha önce Kadirli Osmanlı döneminde sancağa bağlı bir kaza.

MHP Lideri Bahçeli'nin 'Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il' çıkışı Kozan'da heyecan yarattı

"KOZAN'IN İL OLMASI GEREKLİ"

Kozan bu dediğim özellikle il merkezi gibi işlem görüyor. Sanayiden tarıma hep halkımız çevre ilçelerden Kozan'a geliyorlar, ticaret Kozan'da. Kozan il olursa daha güzel yönetilecektir. Kadirli, Osmaniye beşinci, altıncı derecede teşvik alıyor. Ama Kozan'ın da organize sanayi bölgesi var. Maalesef bundan yararlanamıyoruz. Büyük yatırımcı Kozan'a gelemiyor. O yüzden ekonomimiz, turizm gelişmiyor. Yani bunlar açısından da Kozan'ın il olması gerekli. Bence hakkı teslim edilmeli. Büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz. Buradan herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Kozan halkının da yüreği var zaten. Kozan'ın il olmasını büyük bir heyecanla bekliyoruz" dedi.

MHP Lideri Bahçeli'nin 'Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il' çıkışı Kozan'da heyecan yarattı

DAVULLU ZURNALI KUTLAMA YAPTILAR

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından büyük heyecan yaşadığını belirten esnaf Murat Mercan, iş yerinin önüne Türk bayrağı asarak, davul zurna eşliğinde kentin il olma heyecanını yaşadığını söyledi. Mercan, "Davul zurnalı kutlama yaptık. Sayın Devlet Bahçeli'nin söyleyipte bugüne kadar yapmadığı hiçbir şey olmadı. Bunun gerçekçiliği vardı. Kozan'ın il olması durumunda 100. yılda il olduğu ilk gün burada bin kişilik yemeği bedava dağıtacağız" dedi. Üniversite öğrencileri de Kozan'ın il olması ile imkanlar artacağı için büyük sevinç yaşayacaklarını ifade ettiler.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Kemal seçimlerde söylediği zaman elestirmiştiniz il olması konusunda türkiyenin bütün ilçeleri il olsun Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
500

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Cumhuriyet, Kozan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 'Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il' açıklaması Kozan'da heyecan yarattı - Son Dakika


Son Dakika
18:59 Mardin'de 200 dönüm ekili buğday tarlası yangında zarar gördü
18:58 Son Dakika: CHP'de Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verildi
18:57 Buğday tarlaları planlı mı yakılıyor? Sosyal medyada paylaşılan düzenek kafa karıştırdı
18:54 Son Dakika: Kılıçdaroğlu, Tuncay Özkan dahil tüm danışman ve başdanışmanları görevden aldı
17:45 Voleybolcu Zehra Güneş, Güneş Yanıklarıyla Gündemde
17:41 Voleybolcu Zehra Güneş'ten bikinili havuz pozu! Karedeki detayı fark eden herkes aynı yorumu yaptı
17:28 Üsküdar'da Kavgayı İzleyen Adam Kurşunla Öldürüldü
17:27 Jorge Jesus, Ali Koç hakkındaki iddiaları yalanladı
17:26 Sokakta çıkan kavgayı izlemek için balkona çıkan genç, kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
17:27 Jorge Jesus, Ali Koç hakkındaki iddiaları yalanladı: Yalandan başka bir şey değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2023 19:31:00. #1.12#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 'Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il' açıklaması Kozan'da heyecan yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement