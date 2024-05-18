MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Kızılcahamam Kampı\'nda konuştu: (2)

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim belediyelerimizde her şeyden evvel haysiyet, huzur ve hadim bir yürek hakimdir. Sadece kapımız değil, kalbimiz de her vatandaşımıza açıktır. Belediye başkanlarımızdan hassaten ricam, üstlendikleri vazifenin hakkını sonuna kadar vermeleridir." dedi.

Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'daki "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" açılışı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, MHP'nin üretken belediyecilik anlayışının bugüne kadar takdir edildiğini, uygulamada çarpıcı ve göz alıcı sonuçlarının görüldüğünü söyledi.

Devlet Bahçeli, "Bizim belediyelerimizde her şeyden evvel haysiyet, huzur ve hadim bir yürek hakimdir. Sadece kapımız değil, kalbimiz de her vatandaşımıza açıktır. Belediye başkanlarımızdan hassaten ricam, üstlendikleri vazifenin hakkını sonuna kadar vermeleridir. Partizanlık bize uzaktır. Kayırmacılık bize yabancıdır. Eş, dost ve akrabaları kollamak, onlara liyakat esaslarını çiğneyerek makam tahsis etmek bizim siyasi ahlakımıza terstir ve aynı şekilde vebaldir." diye konuştu.

Oy veren-oy vermeyen ayrımıyla hizmette tarafgir davranmanın kendileriyle anılamayacağını belirten Bahçeli, belediye başkanlarına, "Yörelerinizdeki her insanımızı bir ve eşit görünüz. Onları Cenab-ı Allah'ın bir emaneti kabul ediniz. Bir selamın bin hatır edeceğini unutmayınız. Tevazuyu elden bırakmayınız. Alicenap ve müşfik bir tavrın izinden ayrılmayınız. Büyüklenmek yerine sofradaki ekmeği büyütmek için çaba harcayınız. Şehirlerinizin, beldelerinizin çehresini Türk ve Türkiye Yüzyılı'na müzahir şekilde güzelleştirip güçlendiriniz." tavsiyesinde bulundu.

Sevgi, saygı ve empatinin her kilitli kapıyı açacak anahtar olduğunu söyleyen Bahçeli, Yunus Emre'nin "Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için, Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik." dizelerini okudu. Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı gönüller yapmak, gönüller kazanmak, gönüllere girmek için seferdedir. Gözlerde yaş varsa silen el siz olun. Yüreklere hüzün çökmüşse paylaşan ve çözüm üreten siz olun. Umutsuzca bakışlar varsa çare olan erdem sizler olun." ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarından, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nde yer alan hedeflere aynen riayet edilmesini isteyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Belediyenin görev ve sorumlulukları yalnızca imar, su, kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı sorunlarını çözmek değildir. Belediyenin görev ve sorumlulukları yalnızca çevre, çevre sağlığı, temizlik, katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma, ambulans, şehir içi trafik, defin, mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür, sanat, turizm, tanıtım, gençlik, spor, orta ve yüksek öğrenim yurtları alanlarında iş üretmek, hizmet vermek değildir. Belediye demek insan onuruna, insan şerefine, insanın varlık haklarına sonsuz bağlılık, anlayışlı ve kucaklayıcı muamele demektir."

İhtiyaç sahibi vatandaşları görmeyen, gözetmeyen, onların yanında olmayan belediyenin gerçek manada görev ve sorumluluklarını yerine getirmiş sayılamayacağını ifade eden Bahçeli, "Bizim belediyeciliğimizde insanı bilmek, insanla can beraberi olmak asıldır ve hakimdir. Bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı yönetimindeki belediyelerde esas ve bağlayıcı husus hep bu olmuştur. Ümit ederim ki, bundan sonra da böyle olacaktır. Hizmet edenin himmet göreceğine; dürüst ve samimi olanın dua ve rıza kazanacağına helal-haram ayrımı yapanın iki dünyasını da kurtaracağına iliklerimize kadar inanırız." diye konuştu.

"Milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hedef başarıya ulaşamaz"

Günübirlik siyasi hesap ve mevzi kazanımları peşinde olmadıklarını vurgulayan Devlet Bahçeli, "Bizim için vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve güvenliği her şeyden önceliklidir. Çünkü milletimiz huzursuz ve memnuniyetsizse geleceğe umutla bakamayız." ifadelerini kullandı.

Milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hedefin başarıya ulaşamayacağını vurgulayan Bahçeli, "Halden, dertten, gönülden anlamayanlar yüksek hedeflere varamaz. En büyük arzumuz milletimizi her açıdan layık olduğu şekilde temsil etmek, hak ettiği gelişmişlik seviyelerine çıkarmak, sorunlarını köklü çözümlerle buluşturmaktır." değerlendirmesini yaptı.

Belediye başkanlarından her vatandaşın beklentilerini karşılamak, dik baş, tok karın, mutlu yarın amacına ulaşmak için çok çalışmalarını isteyen Bahçeli, "Elbette hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı varsa umut vardır, ufuk vardır, huzur vardır, ruh vardır, duruş vardır, milli hedeflere ulaşılması da inşallah mukadder olacaktır. Gözlerini açan, bununla da kalmayıp ayağa kalkan dev, Cumhuriyet'in yeni yüzyılına imza atacaktır." dedi.

Türk Milletinin desteği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ivmesiyle Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin birer birer hayata geçeceğini ve tarihin akışına yön vereceğini belirten Bahçeli, ayırmadan, ayrışmadan Türkiye için canla, başla çalışacaklarını söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanacağını hatırlatan Bahçeli, 19 Mayıs'ın, aynı zamanda tam bağımsızlığa giden sürecin ilk halkası olduğunu belirtti.

Tarihte her şeyin ilk adımla başladığını söyleyen Bahçeli, şunları dile getirdi:

"Adımlar birleşip yürüyüş olmuştur. Yürüyüşler gönüllerde yükselip mücadeleyle buluşmuştur. Mücadeleler genişleyip tarihin sayfalarını mühürlemiştir. ve bir an gelmiş, o tarih Türk diye okunmuştur. Gün olmuş, o tarih Türk milletinin kahramanlıklarını insanlığın idrakine şakır şakır söyletmiştir. Tam 105 yıl önce Samsun'dan Milli Mücadele'nin ilk adımı atılmıştır. İşgal ve esarete karşı ilk hamle yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk harcı karılmıştır. Türk milleti, Samsun'dan İzmir'e kadar inançla yürümüştür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Samsun'dan başlattıkları yürüyüşle yorgunluğu ve yılgınlığı aşmışlardır. Vatanımıza göz diken, varlığımıza kefen biçen emperyalist vahşilik ilk cevabını Samsun'dan almıştır."

19 Mayıs'ın, milliyetçi şuurun millet iradesine döndüğü ilk merhale olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları söyledi:

"19 Mayıs, zalime, haine, alçağa, işbirlikçiye yıldırım gibi çarpan Türk'ün kudretli yüzüdür. 105 yıl önce Türk milleti zafere doğru harekete geçmiştir. İlk adım vatanı sahipsiz, milleti çaresiz sanan bedhahlara karşı varoluş kıyamıdır. İlk adım bölünmemizi, parçalanmamızı, tarihten silinip gitmemizi amaçlayan müstevlilere ve işbirlikçilere karşı Türk milletinin imanlı cevabıdır.

İlk adım, bitmemizi, tükenmemizi, yersiz yurtsuz kalmamızı projelendiren zalimleri İzmir'e kadar kovalayan kahramanlığın şahlanışıdır."

"19 Mayıs'ın ruhuyla yerli ve yabancı çıkar gruplarına sonuna kadar direniyoruz"

Bu şahlanışa hürmet ve hayranlık duyduklarını belirten Bahçeli, "Buna leke sürdürmemek için biz de adımlarımızı sıklaştırıyoruz, biz de 19 Mayıs'ın ruhuyla zillete, rezalete, ihanete, yerli ve yabancı çıkar gruplarına sonuna kadar direniyoruz." dedi.

Samsun'dan atılan ilk adımın, devletin yol haritası, milletin kahramanlık beratı olduğunu ifade eden Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'yi tarihin gerisine düşürmeye kimsenin gücü de nefesi de yetmeyecektir. Çünkü ilk adımın ruhu maşeri vicdanda hala kor gibi durmaktadır. Gerekirse 105 yıl önceki adımı bir kez daha atarız, yeniden Kocatepe'ye karargah kurarız. Gerekirse Dumlupınar'a aşkla koşar, namertlere kafa tutarız. Yetmezse soluğu İzmir'de alırız, önümüze kattığımız ne kadar hain, bölünmemizi bekleyen ne kadar şiddet ve şekavet yuvası varsa denize dökeriz. Dün yaptık, yine yaparız. Dün başardık, bir kez daha başarırız. Kendimize güveniyoruz. Türk milletinin varlığını sonsuza kadar yaşatmaya ant içiyoruz. 19 Mayıs 1919'da başlayan süreç, umutsuzluk içindeki millet varlığına olan yüksek inancın ifadesi olması bakımından örnek almamız gereken bir mücadele yöntemi olarak önümüzü aydınlatmaktadır. En az dün kadar bugün de gerekli olan aynı ruhun Türk gençliğine kazandırılması milli geleceğimiz açısından hayati derecede önemlidir. Gençlik, yeni fikirler, parlak düşünceler, taze güç ve dinamik bir kuvvetin karşılığı olarak, yaşlanması mukadder olan bir toplum yapısına giren zindeliği, heyecanı, enerjiyi ve umudu ifade etmektedir."

Ancak, geleneksel bağların hızla koptuğu, yerine yeni değerlerin ikame edilemediği, dilini, tarihini, kültürünü ve çağı yeterince benimsememiş bir gençliğin milletin geleceğine katkı sağlamasını beklemenin fazla iyimserlik olacağını söyleyen Bahçeli, "Yüreği millet sevgisiyle dolu, insanlığa, ülkesine, ailesine ve kendisine karşı sorumluluklarının bilincinde olan ve yüksek ülküleri hedeflemiş gençliğin yetişmesiyle Cumhuriyet'imizin bekası güvenceye kavuşabilecektir. Bu sayede lider ülke Türkiye gayesine ulaşılmış olacaktır." diye konuştu.

Türk gençliğinin oy kaygısı değil, milli şerefin istikbal meşalesi olduğunu belirten Devlet Bahçeli, "Gençlerimizin her birisi başımızın tacı, geleceğimizin güvencesidir. Onlardan esirgeyeceğimiz hiçbir şey olmaz, olmamalıdır. Onları mahrum bırakacağımız ne varsa günü geldiğinde ufkumuzu perdeleyecektir. Huzurlarınızda, büyük Türk milletinin ve geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını bütün içtenliğimle kutluyorum. İlk adımın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kurucu kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

(Bitti)