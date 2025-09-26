Erdoğan-Trump görüşmesine MHP'den ilk yorum - Son Dakika
Politika

Erdoğan-Trump görüşmesine MHP'den ilk yorum

Haberin Videosunu İzleyin
Erdoğan-Trump görüşmesine MHP'den ilk yorum
26.09.2025 14:40
Erdoğan-Trump görüşmesine MHP\'den ilk yorum
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesine ilişkin, "Bu görüşmelerin bölgemizdeki barışın, huzurun tesisi bakımından da Türkiye'nin oynadığı başat role destek vermesi gerekir ve bu beklenti içerisindeyiz" dedi.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Daha sonra gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dünyada vicdanlı insanların hislerine tercüman olduğunu ve herkesi gururlandırdığını ifade etti.

"YAPILACAK ANLAŞMALAR İKİ ÜLKENİN YARARINA OLACAK"

Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin, Türkiye açısından olumlu sonuçlar sağlayacağını dile getiren Akçay, "O bakımdan da bu ziyaret ve Erdoğan-Trump görüşmesi de önümüzdeki günler ve yıllar için daha ümitli olacağımızı mümkün kılmaktadır. Yapılacak anlaşmalar iki ülkenin yararına olacaktır. Burada en hassas olduğumuz nokta da bu görüşmelerin bölgemizdeki barışın, huzurun tesisi bakımından da Türkiye'nin oynadığı başat role destek vermesi gerekir ve bu beklenti içerisindeyiz. Bu bakımdan da ümitliyiz." diye konuştu. Akçay, iki liderin görüşmesinin "Terörsüz Türkiye" sürecine de olumlu katkı sunacağına inandığını aktardı.

Erdoğan-Trump görüşmesine MHP'den ilk yorum
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay.

CHP'YE SERT ŞEKİLDE ELEŞTİRDİ

CHP'nin benimsediği siyaset tavrını eleştiren Erkan Akçay şunları kaydetti: "Kendi iç kargaşası iç çekişmeleri içerisinde bir sürü yolsuzluk iddialarına muhatap olarak bunlardan kendilerini sıyıramadığı anlaşılıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bir siyasi partinin belediyeleri haklarındaki bu yolsuzluk, rüşvet, iltimas, irtikap gibi iddialar ile arasında bir kurumsal set çekmesi lazım. Yargı, sığınacağınız son sığınaktır. Bunu da saygıyla karşılayıp bunun hukuki ve siyasi mücadelesini vermek lazım. Bütün iddiaları da bulunan şikayetçiler, ihbarcılar, itirafçılar kendi partilerinin mensupları. 'Masumiyet karinesi esastır' diye devamlı tekrarlayan ise Milliyetçi Hareket Partisi. Yargı hükmünü verene kadar kimse suçlanamaz ama aklanamaz da. Biz kimseyi suçlamadık, suçlamıyoruz."

Akçay, benzer bir durumla karşılaştıklarında MHP'nin farklı bir siyasi tavır gösterdiğine dikkati çekerek, "Daha geçtiğimiz haftalarda Bayrampaşa Belediyesi için yapılan operasyonda, İstanbul bir ilçe yönetiminden iki MHP üyesi şahsın adı geçer geçmez ihraç sistemiyle disipline sevk edildi ve ihraç edildi. Bu yargıyla partinin kurumsal yapısı arasına set çekmektir. 'Aklan gel' kardeşim. 2010 yılında Milliyetçi Hareket Partisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak görevden uzaklaştırılmıştı. Genel Başkanımız 'Aklan gel' dedi ve yargılandı Aytaç Durak. O zaman biz demedik ki 'Bu MHP'ye yapılan bir operasyondur, vesairedir'. Daha evvel de yaşanan bunun örnekleri var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Donald Trump, Milletvekili, Erkan Akçay, Politika, Türkiye, manisa, Akçay

Son Dakika Politika Erdoğan-Trump görüşmesine MHP'den ilk yorum - Son Dakika

SON DAKİKA: Erdoğan-Trump görüşmesine MHP'den ilk yorum - Son Dakika
