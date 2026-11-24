Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, Kayseri'de hayata geçirilen ulaştırma ve altyapı yatırımları için Bakanlığa ve ekibine teşekkür etti.

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi başta olmak üzere kentte devam eden yol, demir yolu ve internet altyapısı çalışmalarının önemine değinen Ersoy, projelerin tamamlanması için desteğin sürmesini beklediklerini ifade etti. Ersoy, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın Türkiye vizyonu doğrultusunda ulaştırma ve iletişim yatırımlarını desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Ersoy'un Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında; "Ulaştırma, lojistik ve haberleşme vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırır, üreticilerimizin pazarlara erişimini sağlar ve ülkemizin rekabet gücünü artırır; kalkınmanın belirleyici sektörlerinden biri Türkiye ekonomisinin de taşıyıcı gücüdür. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ulaştırma politikamızın merkezine insanı, milli menfaatlerimizi ve ülkemizin kalkınma hedeflerini koyuyoruz. Vatandaşımızın yaşadığı yer, yaşı veya hareket kısıtlılığı temel hizmetlere erişimin önünde bir engel oluşturmamalıdır. Güvenli, yaygın ve makul maliyetle kullanılabilen bir ulaşım sistemi kurmak bu anlayışın gereğidir. Bir yolculuğu planlarken kaldırımdan durağa, istasyonundan araca kadar her aşamanın erişilebilir olmasını gözetmeliyiz. Ülkemizde son 30 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştirilen yatırımların toplam yaklaşık değeri 15 trilyon liraya ulaşmıştır. Bu yatırımların vatandaşlarımıza en doğrudan yansıdığı alanların başında karayolları geliyor. Bölünmüş yol ağımız bugün 30 bin kilometreyi aşmıştır. Özellikle dağlık bölgelerde inşa edilen tüneller, köprüler ve viyadükler geçmişte hava şartlarına bağlı olarak güçlükte geçilen pek çok güzergahta yolculuk şartlarını iyileştirmiştir. Evladını başka bir şehirde okutmakta olan ailemiz de sabah erkenden yükünü alıp yola çıkan şoför kardeşimiz de bu değişimin ne ifade ettiğini çok iyi biliyor. Kara yollarındaki iyileşmenin ekonomimize katkısı da büyüktür. Yılbaşı fiyatlarıyla yapılan hesaplamalara göre, bölünmüş yollarımız sayesinde akaryakıt ve iş gücünden yıllık toplam 408 milyar lira tasarruf sağlanmaktadır. Yakıt tüketimindeki azalma taşımacılık maliyetlerini düşürürken ulaşımdan kaynaklanan emisyonların azaltılmasına da katkıda bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde ana güzergahlarda ulaştığımız yol standardının, ilçelerimizi bu güzergahlara bağlayan yollara da yayılmasını önemli görüyoruz. Özellikle yerleşim yeri geçişlerinde vatandaşlarımızın karşıdan karşıya güvenli geçebilmesi, bir mahalleden ana yola çıkan sürücünün kavşağa güvenli katılabilmesi büyük önem taşıyor. Bazen bir kavşakta yapılacak düzenleme, bir yaya geçidinin doğru yere alınması ya da aydınlatmanın iyileştirilmesi, orada yaşayan insanlarımız için en öncelikli ulaşım yatırımı olabiliyor. Bu ihtiyaçların belirlenmesinde belediyelerimizin, muhtarlarımızın ve o yolu her gün kullanan vatandaşlarımızın görüşlerinden yararlanılmasını önemsiyoruz. Aynı şekilde, ömrü yollarda geçen şoför esnaflarımızın tecrübesine de kulak vermek gerekir; yolcu ve yük güvenliği için getirilen kuralların sahada nasıl uygulandığını en iyi bilenler arasında onlar vardır. Mesleki belgelendirmeden araç yenilemeye, dinlenme imkanlarından işletme giderlerine kadar sektörün gündemindeki konuları meslek kuruluşlarıyla istişare içinde ele alınmasını çok değerli buluyoruz. Direksiyon başındaki insanımızın çalışma şartlarında sağlanan her iyileşmenin o yolu paylaşan bütün vatandaşlarımızın güvenliğine katkısı vardır. Şehirler arası yolculukta vatandaşlarımıza daha fazla seçenek sunan demir yolları ağımız bugün 14 bin 272 kilometreye ulaşmıştır. Mevcut hatlarda elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarının yaygınlaştırılması, aynı altyapı üzerinde daha güvenli ve düzenli seferler yapılabilmesi bakımından değerlidir. Hızlı tren hatlarının yaygınlaşmasıyla birbirine yakınlaşan şehirlerimiz arasında iş, eğitim ve turizm amaçlı seyahatler kolaylaşmaktadır. Ankara'dan Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak ve Manisa üzerinden İzmir'e uzanan güzergahta çalışmalar devam ediyor. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hattı, Yerköy-Kayseri hattı ve Halkalı-Çerkezköy kesimi de yapımı süren önemli yatırımlarımız arasındadır. Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu ve Dörtyol Hassa demir yolu bağlantılarında yapım çalışmalarının başlamasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Her biri farklı bir bölgenin ihtiyacına cevap veren bu projelerin tamamlanmasıyla üretim merkezlerimiz arasında bağlar daha da güçlenecektir. Demir yoluyla yapılan bir seyahatin rahatlığı, yolcunun gardan çıktıktan sonra şehir içinde yoluna nasıl devam ettiğine de bağlıdır. Bu açıdan, şehirlerimizde bin kilometreyi aşan raylı sistem ağı önemli bir imkandır. Metro, tramvay ve otobüs seferleri birbirleriyle uyumlu planlandığında vatandaşımız bir araçtan diğerine geçmek için uzun süre beklemez. Özellikle sabah işe gidiş ve akşam eve dönüş saatlerinde yapılacak iyi bir sefer planlaması her gün aynı güzergahı kullanan binlerce insanımızın hayatını kolaylaştırır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak her vatandaşımızın evinden durağa, duraktan araca kadar yolculuğun her aşamasında güvenle ve bağımsız hareket edebilmesini önemsiyoruz. Bu amaçla, Bakanlığımız ve yerel yönetimlerimiz istasyon çevrelerini erişilebilir hale getirmek ve güvenli yaya ve bisiklet bağlantıları kurmak için birlikte çalışmalıdır diye düşünüyoruz" dedi.

Üretilen bir malın limana hangi sürede ve hangi maliyetle ulaşacağı dış pazardaki rekabet şartlarını da doğrudan etkilediğinin altını çizen Ersoy; "Ülkemizde liman tesisi sayısının 218'e ulaşması, limanlarımızda yük ve konteyner taşımacılığının geldiği seviye deniz ticaretimizin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Deniz taşımacılığında sistematik açıdan iç bölgelerimizde üretilen bir malın limana hangi sürede ve hangi maliyetle ulaşacağı dış pazardaki rekabet şartlarını da doğrudan etkiler. Liman kapısında beklemeyi azaltan, yükün demir yolundan terminale kolayca aktarılmasını sağlayan düzenlemeler bu yüzden önemlidir. Limanların kapasitesi planlanırken yükün geldiği üretim bölgelerini ve bu bölgelerle kurulan bağlantıları da birlikte ele almalıyız. Dış pazarlara erişimde deniz yolunun yanında teslim süresinin belirleyici olduğu ürünler bakımından hava kargo taşımacılığımız da öne çıkıyor. Kargo uçaklarımızın taşıma kapasitesindeki artış, yüksek katma değerli veya raf ömrü kısa ürünleri uzak pazarlara gönderen firmalarımıza önemli bir imkan sağlamaktadır. Anadolu'daki bir üreticinin bu imkandan faydalanabilmesi için ürünün havalimanına zamanında ulaşması ve orada uygun şartlarda muhafaza edilebilmesi gerekir. Hava kargo yatırımlarının planlanmasında bölgelerimizin üretim yapısının dikkate alınmasını bu sebeple önemsiyoruz. Havacılıkta sağlanan gelişmeyi yolcu taşımacılığında da açıkça görüyoruz. Bugün ülkemizde 58 aktif havalimanı bulunuyor. Yurt dışı uçuş ağımızın genişlemesiyle vatandaşlarımız, iş insanlarımız ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimiz çok daha fazla noktaya ulaşabiliyor. Geçtiğimiz yıl havalimanlarımızdaki toplam yolcu trafiği 247 milyonu aşmıştır. Bu yılın ilk dokuz ayında da geçen yılın aynı dönemine göre bu artış sürmüştür. Anadolu şehirlerimiz açısından bu talebin karşılığı sefer saatlerinin ihtiyaca uygun olması ve havalimanına şehir merkezinden, çevre ilçelerden kolayca ulaşılabilmesidir. Turizm bölgelerinde mevsime göre değişen yolcu talebinin sefer planlarına yansıtılması da yapılan yatırımlardan alınacak faydayı artıracaktır. Bugün bir ihracatçımız yola çıkan yükünün nerede olduğunu anlık olarak takip edebiliyor, bir yolcumuz biletini telefondan alıyor, seferindeki değişikliği daha evinden çıkmadan öğrenebiliyor. Ulaştırmayla haberleşme arasındaki bağ günlük hayatımızda bu kadar somut hale gelmiştir. Dolayısıyla, ulaşım ağlarımızı geliştirirken ülkemizin her tarafında güvenilir ve vatandaşımızın karşılayabileceği maliyette sunulan bir haberleşme altyapısını da aynı kararlılıkla güçlendirmeliyiz. Fiber optik kablo uzunluğumuz 720 bin kilometreye ulaşmış, sabit geniş bant aboneliklerinde fiberin payı ilk defa yarıyı geçmiştir. Mobil haberleşmede 5G'nin hizmete sunulmasıyla sanayide, lojistikte ve kamu hizmetlerinde yeni uygulamaların önü açılmıştır. Vatandaşımız açısından ise bağlantı kalitesinin en anlaşılır ölçüsü ihtiyaç duyduğu anda işini kesintisiz görebilmesidir. Bir öğrencimizin dersini takip edebilmesi, küçük bir işletmenin sipariş alabilmesi, çiftçimizin başvurusunu köyünden yapabilmesi bu yatırımların günlük hayattaki karşılığıdır. Özellikle, nüfusun seyrek olduğu yerleşimlerde devletimizin üstlendiği sorumluluğu kıymetli buluyoruz. Evrensel hizmet kapsamında, köy ve mezralarda kurulan baz istasyonları sayesinde 3.800'ü aşkın yerleşim yerine mobil haberleşme hizmeti ulaştırılmıştır. Kışın yolu kapanan bir köyde vatandaşlarımızın sağlık ekibine ulaşabilmesi, arazide çalışan bir üreticimizin ihtiyaç anında ailesine haber verebilmesi bakımından bu hizmetin değeri büyüktür. Kapsama ihtiyacının devam ettiği yerlerin tespitinde de sahadan gelen bildirimlerin dikkate alınmasını önemsiyoruz. Bağlantı imkanları genişledikçe devletimizin sunduğu hizmetler de vatandaşlarımıza yakınlaşıyor. Bugün 69 milyon kullanıcıya ulaşan e-devlet kapısı sayesinde vatandaşlarımız geçmişte farklı kurumlara giderek temin ettiği birçok belgeye bulunduğu yerden erişebiliyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak kamu hizmetlerinde yerli yazılımların geliştirilmesini, yapay zekadan işlemleri sadeleştirecek alanlarda yararlanılmasını ve kişisel verilerin titizlikle korunmasını destekliyoruz. Bu hizmetlerin güvenle sürdürülebilmesi için kamu kurumlarımızın güçlü bir bilişim altyapısına ihtiyacı vardır. Temeli atılan TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi kurumlarımızın bilişim ve bulut altyapısını tek çatı altında toplama hedefi bakımından çok önemli bir yatırımdır. Merkezin enerji verimliliği gözetilerek planlamasını da değerli buluyoruz. Kamu hizmetleri dijital ortama taşındıkça vatandaşlarımızın bilgisini koruma, sistemleri siber tehditlere karşı güçlendirme ve olağanüstü şartlarda hizmetin devamını sağlama sorumluluğumuz da artmaktadır" ifadelerini kullandı.

TÜRKSAT 6A'nın bir iftihar meselesi olduğunun da altını çizen Ersoy; "Bu sorumluluğun bir diğer boyutu ise uydu haberleşmesidir. İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'nın Türk mühendislerin emeğiyle üretilip hizmete alınmasını milletimiz için bir iftihar vesilesi olarak görüyoruz. Burada kazanılan mühendislik tecrübesinin yeni nesillere aktarılması ve TÜRKSAT 7A Projesi'yle uydu haberleşme kapasitemizin artırılması, ülkemizin teknolojik bağımsızlığı bakımından önemlidir. Özellikle afet anlarında karasal altyapının zarar gördüğü bir bölgede ekipler arasındaki irtibatın sürdürülmesi, yardımın nereye yönlendirileceğinin bilinmesi ve vatandaşımıza zamanında ulaşılması açısından bu kabiliyet hayati değer taşımaktadır" dedi.

Kayseri'deki ulaşım yatırımlarına da değinen ve hızlı tren hattının biran evvel hizmete açılmasının önemini bildiren MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; "Seçim bölgem olan Kayseri'de ulaştırma ve altyapı alanında bugüne kadar yapılan yatırımların toplamı 110 milyar lirayı aşmıştır. Kayseri, sanayisiyle, ticaretiyle, tarımsal üretimiyle ülkemizin ekonomisine güç veren bir şehirdir. Biz bu yatırımların karşılığını, ürettiği malı limana ulaştıran sanayicimizin taşıma maliyetinde, ürününü pazara götüren çiftçimizin kazandığı zamanda, hastaneye gitmek için yola çıkan hemşehrilerimizin yolculuğunda görüyoruz. İlçelerimizi ziyaret ettiğimizde hemşehrilerimizle en çok konuştuğumuz konulardan biri, her gün kullandıkları yolların durumudur. Kayseri Kuzey Çevre Yolu, Boğazköprü-Himmet Dede, Hacılar-Develi il yolunda, Kermelik üzerinde, Özvatan ve Felahiye'ye ulaşan güzergahta ve Boğazlıyan-Felahiye-Kayseri yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Kayseri-Niğde yolunda ve Pınarbaşı'nın doğu bağlantısında yürütülen çalışmalar da şehrimizin çevre illerle ticareti bakımından önem taşıyor. Çiftçimizin mahsulünü vaktinde pazara ulaştırması, kışın hastaneye gitmek üzere yola çıkan bir ailenin güvenle şehir merkezine varması için bu projelerin her birini yakından takip ediyoruz ve bu projelerin devamındaki desteğiniz için sizlere de ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Kayseri'mizin uzun zamandır beklediği yatırımların başında ise Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi geliyor. Pek çok kez dile getirdiğimiz bu projede, bugün çalışmaların yarıdan fazlasının tamamlanmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Hat hizmete girdiğinde Kayseri ile Ankara arasındaki tren yolculuğunun 1 saat 45 dakikaya inmesi hedefleniyor. Kayserili hemşehrilerimiz adına hattın bir an evvel hizmete açılması için desteğinizin devamını çok önemli buluyoruz. Hızlı trenle şehrimize gelecek yolcular açısından şehir içi ulaşım da önem taşıyor. Tamamlanan Anafartalar Yüksek Hızlı Tren Tramvay Hattı'nın faydasını hemşehrilerimiz bugünden görüyor. Öğrencilerimiz fen lisesine, hastalarımız ve yakınları şehir hastanemize, şehirler arası yolculuk yapacak vatandaşlarımız otogara tramvayla ulaşabiliyor. Hızlı tren hizmete girdiğinde, sefer saatlerinin tramvayla uyumlu planlanması da yolcularımıza büyük bir kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum. Kayseri gibi ürettiğini dünyanın dört bir yanına gönderen bir şehir için demir yolunun yük taşımacılığında da ayrı bir yeri var. Kayseri Kuzey Geçişi Varyantı ile Boğazköprü Lojistik Merkezi'nin tamamlanması bu bakımdan çok önemli bir kazanımdır. İncesu Organize Sanayi Bölgemizi demir yolu ağına bağlayacak hatta da çalışmalar son aşamaya geldi. Bu bağlantı hizmete girdiğinde İncesu'daki sanayicimiz fabrikasında ürettiği malı demiryoluyla limanlara gönderebilecek. Bu imkan, nakliye maliyetlerinin ihracatta rekabet gücünü doğrudan etkilediği bir dönemde üreticimiz için son derece kıymetlidir. Kayseri Havalimanı'mızın da şehrimizin hem ticaretine hem turizmine hizmet etmesi açısından çok önemli bir yeri vardır. Yurt dışında yaşayan hemşehrilerimiz için Kayseri'ye doğrudan uçabilmek, özellikle çocuklarıyla veya yaşlı anne babalarıyla seyahat eden aileler açısından büyük kolaylık. Erciyes'te kış turizminin yoğunlaştığı dönemlerde de seferlerin talebe göre planlanmasını şehrimize gelecek ziyaretçilerimiz ve turizm esnafımız adına önemsiyoruz. İlçelerimizde ve kırsal mahallelerimizde takip ettiğimiz bir diğer konu da internet erişimidir. Kayseri'de fiber altyapı genişledi. Bakanlığınızın yürüttüğü çalışmalarla 68 yerleşim yerine mobil geniş bant internet hizmeti ulaştırıldı. Köyünde yaşayan bir öğrencimizin dersine erişebilmesi, bir üreticimizin ürününü internet üzerinden satabilmesi için bağlantı kalitesini artıracak çalışmaların sürdürülmesini de bekliyoruz. Özellikle sizin döneminizde yani son üç yılda Kayseri'mize kazandırılan her eserin, her hizmetin yanındayız çünkü Sayın Bakanım, bu, benim geçici bütçeyle beraber burada 10'uncu bütçem, 10 bütçede çok konuştuk ama son üç yılda yapılanlarla taleplerimiz karşılandı. Onun için Bakanlığınıza, ekibinize çok teşekkür ediyorum özellikle. Bir Kayseri Milletvekili olarak da ilçelerimizin ve mahallelerimizin ihtiyaçlarını dile getirmeye, devam eden projeleri sahada takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.