MHP\'li Ersoy: "Kayseri-Niğde otobanının yapılarak, Adana-Mersin otobanına bağlanmasını talep ediyoruz"

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde yaptığı konuşmasında Kayseri için taleplerini dile getirdi. Kayseri'nin Türkiye'nin orta noktasında bir konumda olmasına rağmen otoyol bağlantısı bulunmadığını söyleyerek, "Kayseri için Ankara- Niğde Otoyolu'na, Nevşehir Acıgöl Kavşağı'ndan 100 kilometrelik bir bağlantı yapılmasını ve bunun yanında, Kayseri-Niğde otobanının yapılarak, Adana- Mersin otobanına bağlanmasını talep ediyoruz" dedi.

Kayseri'nin her türlü kara ulaşımına elverişli olmasına rağmen, otoyol bağlantısı olmadığını söyleyen Baki Ersoy, "17 Aralık 2016 tarihinde, Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerimizin, çarşı iznine çıktıkları esnada bindikleri halk otobüsünün, hain terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen saldırı sonucu, 15 kahraman Mehmetçiğimizin şehit, 54 Mehmetçiğimizin gazi olduğu elim olayın yıl dönümünde, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Seçim Bölgem olan Kayseri'nin bazı önemli taleplerini yüce Meclis'te sizlerle paylaşmak istiyorum. Kayserimiz, doğu ve batı, kuzey ve güney illerini birbirine bağlayan, coğrafi olarak ülkemizin tam orta noktasında bir konuma sahip olmasına ve bulunduğu konum gereği her türlü kara ulaşımına elverişli olmasına rağmen maalesef hala bir otoyol bağlantısı bulunmamaktadır. Bizler, Kayseri için Ankara-Niğde Otoyolu'na, Nevşehir Acıgöl Kavşağı'ndan 100 kilometrelik bir bağlantı yapılmasını ve bunun yanında, Kayseri-Niğde otobanının yapılarak, Adana- Mersin otobanına bağlanmasını talep ediyoruz. Bu bağlantılar Kayseri'yi sadece Batıya ve güneye değil, ülkemizin kuzey ve doğu illerine de entegre ederek, ticari ve sosyal anlamda avantaj sağlayacaktır. Aynı zamanda mevcut otoyolun da daha verimli kullanılmasını mümkün kılacaktır" dedi.

"Hızlı tren projesinin 3 yıl içerisinde bitirilmesi elzemdir"

Ersoy, hızlı tren sürecinin hızlandırılmasının Kayserililerin ortak beklentisi olduğunu söyleyerek, "Bunun yanı sıra, Kayseri'nin uzun yıllardır beklediği hızlı tren projesi başlamış olup, bu projenin en geç 3 yıl içerisinde bitirilmesi elzemdir. Bu imalat süreçlerinin hızlandırılması tüm Kayserili aziz hemşerilerimizin ortak beklentisidir. Bu anlamda, Sivas ve Yozgat'a ulaşan hızlı tren ağının, Kayseri'ye de ulaştırılması hem vatandaşlarımızı rahatlatacak hem de şehir ekonomisini güçlendirecektir. Düz ova yapısı sayesinde Kayseri, bu projeyi en hızlı şekilde hayata geçirebilecek coğrafi şartlara sahiptir. Ulaşım altyapısının bu şekilde geliştirilmesi, sadece şehirler arası ticareti kolaylaştırmakla kalmayacak; tarım ve sanayi ürünlerimizin pazar erişimini hızlandırarak üreticilerimize de büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Sulama projeleri çiftçimizin refahını yükseltecek"

Kayseri'nin tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek adına sulama projelerinin gerçekleşmesi gerektiğini söyleyen Ersoy, "Kayseri'nin tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek adına, Sarımsaklı Ovası Sulama Projesi'nin ihalesinin bir an önce gerçekleştirilmesini, Yemliha Kapalı Sistem Sulama Projesi'nde çelik boruların hızla döşenmesini ve 2024 yatırım programında yer alamayan Höbek Göleti'nin de projeye dahil edilmesini talep ediyoruz. Bu sulama projelerinin tamamlanması, tarımsal üretimde verimliliği artırarak hem çiftçimizin refahını yükseltecek hem de ülke ekonomimize katkı sağlayacaktır. Tarım sektöründeki bu iyileştirmeler, Kayseri'mizin üretim gücünü artırarak, çiftçilerimizin emeğinin karşılığını almasını sağlayacaktır. Kayseri'nin hem ulaşım hem de tarım alanındaki bu taleplerinin yerine getirilmesi, şehrimizin ekonomik, ticari, sosyal ve tarımsal potansiyelini açığa çıkaracak; Kayseri'yi hak ettiği konuma taşıyacaktır" dedi.

"Kayseri PİL OSB kurulabilecek potansiyele sahip"

Kayseri'nin ASPİLSAN'ın sahip olduğu altyapı sayesinde PİL OSB kurulabilecek potansiyele sahip olduğunu söyleyen Ersoy, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Diğer bir husus olan, Savunma sanayimizin en kritik konularından biri olan batarya ve şarj edilebilir pil konusunda 1981 yılında Kayserili hayırseverler tarafından yaptırılarak Türk ordusuna bağışlanan ASPİLSAN, lityum iyon pil üretimi konusunda da Kayserimizi Türkiye'nin merkezi konumuna getirecek yatırımlar yapmış ve fabrikasını devreye almıştır. Kayseri'miz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan HIT-30 Türkiye projesi kapsamında ASPİLSAN'ın sahip olduğu altyapı sayesinde HIT Pil teşviklerinin merkezi olabilecek durumdadır. Bu konuyu da hem Cumhurbaşkanımızın hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın dikkatine sunuyor Kayseri'nin HİT 30 kapsamında PİL OSB'si kurulabilecek potansiyeline işaret etmek istiyorum. Bu vesile ile 2025 yılının hem ülkemiz hem de sevdamız Kayserimize refah, sağlık, huzur, mutluluk getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Sevdamız Kayserisporumuz ve Erciyes 38 Futbol takımlarımıza ayrı ayrı başarılar diliyor, 2025 yılının hepimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 2025 yılı bütçe teklifini olumlu değerlendiriyor, Genel Kurulumuzu saygılarımla selamlıyorum." - KAYSERİ