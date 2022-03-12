MHP'li Yıldırım, İzmir'de "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Aliağa İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'na katıldı.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, iktidar ve muhalefetin mevzu ülke menfaatleri olduğunda birlik olması gerektiğini ancak bugün muhalefet partilerinde böyle bir duyarlılık göremediklerini belirtti.

Millet olarak kendilerini bölmek isteyenlere fırsat vermemekte kararlı olduklarını aktaran Yıldırım, "İç siyasette muhalefet yapabilirsiniz fakat ülkenin menfaatleri söz konusu olduğunda hepimiz bir olmalıyız. Ama bugün görüyoruz ki bu uygulanmıyor. Bizim kimseden korkumuz yok. Kim ne derse desin sonuna kadar toprağımıza, vatanımıza, devletimize sahip çıkacağız. Bölgenin en güçlü devletiyiz. Fırsat verdiğimizde bizi bölmeye çalışacaklar. Fırsat vermeyeceğiz." dedi.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da konuşmasında dünyanın çok önemli süreçten geçtiğini, kişisel hırsların insani değerlerin önüne geçtiği bir dönemde Türk milletinin birlik içinde bir duruş sergilemesinin her şeyden daha önemli olduğunu vurguladı.

Partinin İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın da birer konuşma yaptığı toplantıya İzmir milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, MYK Üyesi Seçkin Odabaşı, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Bekir Sıtkı Hastürk, MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir, partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.