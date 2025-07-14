MHP'li Yıldız, tutuklu Ahmet Özer'i kaynak gösterdi: Doğru söylemiş - Son Dakika
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Politika

MHP'li Yıldız, tutuklu Ahmet Özer'i kaynak gösterdi: Doğru söylemiş

MHP\'li Yıldız, tutuklu Ahmet Özer\'i kaynak gösterdi: Doğru söylemiş
14.07.2025 08:03
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkler ile Kürtlerin tarihsel birlikteliğini anlattığı açıklamasında tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i "hoca" diyerek övdü ve "Doğru söylemiş" dedi. Özer ise Yıldız'a, "Şimdi kucaklaşma zamanıdır" cevabını verdi. Yıldız'ın Özer'i duruşmasından önce övmesi dikkat çekti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkler ile Kürtlerin tarihsel birlikteliğini anlattığı açıklamasında tutuklu bulunan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'i kaynak gösterdi.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Ahmet Özer Mecliste kurulan Komisyonda tarihsel perspektifi anlatırken, Türklerle Kürtlerin 1000 yıllık beraberliğinin 900 yılının Osmanlı Türk Devleti dönemine ait olduğunu söylemiş, doğru söylemiş…." dedi.

"ŞİMDİ KARDEŞLİK ZAMANI"

"Osmanlı Türk Devleti'nin egemenlik alanında 60'tan fazla devlet vardı. Fiilen 45 devlete hükmetti. Bu 45 devletin 27'si Asya, 13'ü Avrupa, 5'i de Afrika Kıtasındaydı. Hoca yaşadığımız son 20 yılı da bir dönem saydığı için sayıyı 7'ye çıkarıyor. Bize göre tarihte 6 önemli kesişme noktası bulunmaktadır" diyen Yıldız, şunları anlattı:

"1.) Malazgirt: Alparslan-Mervaniler

2.) Çaldıran: Yavuz Sultan Selim-İdris'i Bitlis'i

3.) Cizira-Botan: II. Mahmut/Abdulmecit - Bedirhan Bey

4.) Erzincan : İkinci Abdülhamit- Hamidiye Alayları

5.) Erzurum : Mustafa Kemal ve isyanlar dönemi.

6.) Erbil/Hewler: Özal-Barzani, Talabani"

Yıldız, açıklamasında şunları ifade etti: "Kürtlerle Türklerin tarihte ilk beraberliği Malazgirt'te gerçekleşmiştir. Bizans imparatoru Romen Diyojen'e karşı savaşa tutuşmadan önce Selçuklu Sultanı Alpaslan Gazi ünlü Veziri büyük devlet adamı NizamülmülkSilvan ilçesinde yaşayan Mervani Kürt Beyi Nizamettin'e göndermiş ve yardım almıştır. Şimdi kardeşlik zamanı…"

MHP'li Yıldız, tutuklu bulunan Ahmet Özer'i kaynak gösterdi: Doğru söylemiş

ÖZER'DEN YANIT: ŞİMDİ KUCAKLAŞMA ZAMANI

Tutuklu durumda bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise Feti Yıldız'ı da etkiletleyerek X üzerinden paylaşım yaptı.

Özer paylaşımda "Sn. Feti Yıldız'ın bugünki yargılama süreçleri için daha önce yaptığı değerlendirmelerin, ülkemizdeki yargı güvenliği için önemli olduğu kadar yargıya güvenin tesisi için de çok önemli olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Özer'in paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Sn. Feti Yıldız'ın çalışmalarıma atıfla yaptığı Türklerle Kürtlerin tarihsel beraberliği ve kardeşlik vurgusu içinden geçtiğimiz süreçte önemlidir. Şimdi kucaklaşma zamanıdır. Bu denli önemli bir süreçten geçerken demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işletilmesi, hukukun tarafsız ve bağımsız bir biçimde işlemesi hem iç barış hem de ülkemizin aydınlık geleceği için elzemdir. Bu anlamda MHP'nin hukukçu kurmayı Sn. Feti Yıldız'ın bugünki yargılama süreçleri için daha önce yaptığı değerlendirmelerin, ülkemizdeki yargı güvenliği için önemli olduğu kadar yargıya güvenin tesisi için de çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Son olarak söylemek isterim ki; barış huzuru da refahı da beraberinde getirir. Özgürlüğüme kavuşmak dahi bu temennimin yanında bir teferruat olarak kalır."

MHP'li Yıldız, tutuklu bulunan Ahmet Özer'i kaynak gösterdi: Doğru söylemiş

ÖZER'İN DURUŞMASI 14 TEMMUZ'DA

Öte yandan bu açıklama, Ahmet Özer'in kent uzlaşısı soruşturmasından yargılandığı davanın ikinci duruşmasından bir gün önce geldi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim 2024'te evine düzenlenen bir şafak baskınıyla gözaltına alındı ve aynı gece tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından yerine kayyum atandı.

Avukatlarının yaptığı tüm itirazlara rağmen tutukluluğu devam eden Özer hakkında, olaydan 113 gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Özer'in, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı, Feti Yıldız, Ahmet Özer, Politika, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Yıldız, tutuklu Ahmet Özer'i kaynak gösterdi: Doğru söylemiş - Son Dakika

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