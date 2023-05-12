Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Samsun'da gerçekleştirilen mitingde geniş bir kalabalığa seslendi - Son Dakika
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Samsun'da gerçekleştirilen mitingde geniş bir kalabalığa seslendi

12.05.2023 18:17

CHP'nin 2018 genel seçimlerinde yüzde 17 oy aldığı Samsun'da yeni bir miting düzenleyen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun güvenlik önlemleri altında geniş bir kalabalığa hitap etti. Alanı hınca hınç dolduran vatandaşların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Samsun'da vatandaşlarla buluştu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Millet İttifakı'nın Samsun mitinginde Kılıçdaroğlu, geniş bir kalabalığa seslendi

BAYILANLAR OLDU

13.30 olarak ilan edilen mitingin 1 saat geç başlaması ve saat 16.10'a kadar sürmesi birçok vatandaşın baygınlık geçirmesine yol açtı. Baygınlık geçiren vatandaşlara doktor olan CHP Milletvekili Adayı Murat Çan müdahale etti. Fenalık geçiren birçok vatandaş ise sağlıkçılar ulaşana kadar miting alanında yerde yatarak bekledi.

Millet İttifakı'nın Samsun mitinginde Kılıçdaroğlu, geniş bir kalabalığa seslendi

KALABALIK DİKKAT ÇEKTİ

Mitingde sırasıyla Ekrem İmamoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu birer konuşma yaptı. Mitingdeki kalabalık gözlerden kaçmazken, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Millet İttifakı'nın Samsun mitinginde Kılıçdaroğlu, geniş bir kalabalığa seslendi

SUİKAST İDDİALARI SONRASI YOĞUN GÜVENLİK ÖNEMLERİ

Mitingde son konuşmayı yapan ve emeklilere 15 bin TL bayram ikramiyesi vereceğini yineleyen Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki Suriyelileri de 2 yıl içerisinde memleketine göndereceğini ifade etti. Diğer liderlerin aksine yoğun güvenlik önlemleri altında sahneye çıkan Kılıçcaroğlu, sahnede konuştuğu esnada arkasındaki korumalar da uzun namlulu silahlarla beklerken, 2 koruma da elindeki siyah çanta ile hazır bulundu.

Millet İttifakı'nın liderleri Samsun'daki mitingin ardından Ankara'da yapacakları mitinge katılmak üzere yine geniş güvenlik önlemleri altından Samsun'dan ayrıldılar.

YORUMLAR (1)
  • tolga karabulut: BEN KEMAL GELİYORUM !!!!! Cevap Yaz 40 15 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Samsun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Samsun'da gerçekleştirilen mitingde geniş bir kalabalığa seslendi - Son Dakika


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