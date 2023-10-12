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MSB kaynakları: "(Türk İHA'sının düşürmesi) Uçağın İncirlik'ten kalktığı tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil." - Son Dakika

MSB kaynakları: "(Türk İHA'sının düşürmesi) Uçağın İncirlik'ten kalktığı tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil."

Son Güncelleme: 12.10.2023 12:05

MSB kaynakları: "(Türk İHA'sının düşürmesi) Uçağın İncirlik'ten kalktığı tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil."

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye ait F-16 savaş uçağının İncirlik'ten kalktığı iddiasının tamamıyla spekülasyon olduğunu belirterek, uçağın Ürdün'den kalktığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşüren ABD uçağının İncirlik'ten kalktığına dair iddiaları yalanlayarak "Uçağın İncirlik'ten kalktığı tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil" cevabını verdi. Kaynaklar, uçağın nereden kalktığına ilişkin soruya, "Uçak Ürdün'den kalktı" yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye-Romanya- Bulgaristan arasında kurulan üçlü girişimin nasıl işleyeceğine dair soru üzerine şunları kaydetti:

" Karadeniz'e kıyısı bulunan NATO üyesi üç ülkenin, deniz mayınlarıyla mücadeleye yönelik üçlü girişim kurması konusunda bir mutabakat söz konusu. Bunun çalışma usulleri ve kapsamının belirlenmesine yönelik önümüzdeki günlerde toplantılar yapılacak. ve çok uzak olmayan bir zamanda bunlar kamuoyuyla paylaşılacak."

Bakanlık kaynaklarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'e yardım gönderilmesine ilişkin açıklamaları hatırlatılarak, bu yönde bir hazırlık olup olmadığı da soruldu. Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek direktifler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır olduğunu belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, İhlas Haber Ajansı, İncirlik, SİHA, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MSB kaynakları: '(Türk İHA'sının düşürmesi) Uçağın İncirlik'ten kalktığı tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil.' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB kaynakları: "(Türk İHA'sının düşürmesi) Uçağın İncirlik'ten kalktığı tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil." - Son Dakika
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