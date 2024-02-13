Muharrem İnce, Memleket Partisi\'nin belediye başkan adaylarını açıkladı

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 10'u büyükşehir olmak üzere 17 il ve 62 ilçede partinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Genel Başkan Yardımcısı Zafer Burak Hasar aday oldu.
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Ankara'da 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki konuşmasına tepki gösterdi. İlk defa seçimde tehdit gördüklerini aktaran İnce, "O söz söylenmez; yaralıya, acılı insana, Hataylıya söylenmez. 'O söz nerede söylenmez' derseniz, Hatay'da söylenmez. Yerle bir olmuş bir şehir, gittiğimizde kalamıyoruz bile. Yatacak yer yok. Utanma duygusu kalktı mı böyle olur. Tuz kokunca çaresizlik kalır. Erdoğan'ın gerçekle bağı kopmuş durumda. Ayakta durduğuna bakmayın, onu ayakta tutan hırsı. Nezaket bitmiştir, demokratik tavır bitmiştir" dedi.
'TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ KURUMLARA İHTİYACI VAR'
Ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulunan İnce, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir ülkede ekmeğin, sütün ucuz olmayacağını, emeklilerin geçinemeyeceğini, gençlerde umut, mahkemede ise adalet olmayacağını söyledi.
İnce, Türkiye'nin dış politikasının ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygu durumuna göre şekillendiğini belirtti. Türkiye'nin acilen liyakati hatırlaması gerektiğini kaydeden İnce, "Belediye başkanı belirlerken de okul müdürü seçerken de şeffaflığa ihtiyaç var. Türkiye'nin bağımsız kurumlara, bağımsız Merkez Bankası'na, yargının bağımsız olmasına, medyanın özgür olmasına, nitelikli eğitime, özerk üniversitelere ve kuvvetler ayrılığına ihtiyacı var" diye konuştu.
'İSTANBUL'DA SÜRPRİZİMİZ VAR'
Memleket Partisi'nin Türkiye'nin 3'üncü yolu olduğunu vurgulayan İnce, "Bu seçimlerde 3A'lı (akıl, adalet ve ahlak), 3D'li (dürüst, denetleyen, demokrat) belediyeciliği göstermeye çalışacağız. Dirençli kentleri öneriyoruz; mavi, yeşil belediyeciliği, kent yoksulluğuyla mücadeleyi. Yapay zekayı öncelikli hale getireceğiz. Rant değil Memleket belediyeciliği. Haftaya cumartesi günü İstanbul ilçeleri İstanbul'da tanıtılacak. Büyükşehrin 3 aday adayı var, bugün karar vereceğiz. İstanbul'da arkadaşlarımızı açıklayacağız. İlçeler ile birlikte büyükşehir belediye başkan adayımızı açıklayacağız. Size bir sürprizimiz var, İstanbul İl Başkanlığımız duyurusunu yapacak" ifadelerini kullandı.
İnce, Memleket Partisi'nin 10'u büyükşehir olmak üzere 17 il ve 62 ilçedeki adaylarını açıkladı. Memleket Partisinin büyükşehirlerdeki başkan adayları; Adana'da Ahmet Özalp, Ankara'da Zafer Burak Hasar, Bursa'da Ruşen Sever, Denizli'de Mustafa Çağlayan, Kahramanmaraş'ta Cuma Akpınar, Kayseri'de Deniz Coşkun, Kocaeli'de Ünal Karasağız, Manisa'da Gülnur Efe, Samsun'da Seyit Ahmet Koçak, Tekirdağ'da Barış Tunca, Van'da Ali Ertuğrul Aybay oldu.
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