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Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'e büyük şok! Partilerinden istifa edenler CHP'ye katıldı - Son Dakika

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'e büyük şok! Partilerinden istifa edenler CHP'ye katıldı

01.02.2022 19:39

Örgütlenme çalışmalarını devam ettiren Muharrem İnce'nin partisi Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül'ün partisi Türkiye Değişim Partisi'nden istifa eden 66 kişi CHP'ye katıldı. Yeni üyelere rozetlerini CHP Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı taktı.

CHP'den ayrılarak kendi partilerini kuran Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün partisinde istifa depremi yaşanıyor. Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nde aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 66 kişi partilerinden istifa ederek CHP'ye katıldı.

TÖRENDE CHP'NİN ÜST DÜZEY İSİMLERİ YER ALDI

Rozet törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Ali Öztunç katıldı.

MEMLEKET PARTİSİ'NİN KURUCUSU DA İSTİFA ETTİ

Rozeti takılan siyasetçiler arasında TDP Genel Sekreter Yardımcısı Gizem Bilgin, Ankara İl Başkan Vekili Alper Bilgin, Mersin İl Başkanı Savaş Pınarbaşı; Memleket Partisi Parti Meclisi Üyesi Özlem Kaya ile parti kurucularından Çiğdem Bayraktar Ör, Alper Karaoğlan da yer aldı.

SALICI: BURASI BABA OCAĞI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, yeni üyelere seslenerek bir konuşma yaptı. Salıcı şunları söyledi: "Sizleri de bu mücadelenin bir neferi, bir parçası olarak görmek bizi mutlu edecek. Burası baba ocağı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şu anda, iktidarın yürütmüş olduğu bu yanlış siyasete karşı doğru bir politika izliyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde kurulan Millet İttifakı, yerel seçimlerde önemli bir siyasi başarı elde etti. Bundan sonraki seçimlerde de el birliği ile hiç kimseyi dışarıda bırakmadan, bütün arkadaşlarımızla beraber bu mücadeleyi vermekte karalıyız. O yüzden sizlerin bugün burada olması, varlığı bizim için çok kıymetli. Türkiye'nin farklı farklı yerlerinden arkadaşlarımız CHP'ye katılıyor.

"CHP'YE OY VERMEMİŞ İNSANLAR DA BİZE KATILIYOR"

Daha önce CHP'ye oy vermemiş insanlarımız da bize katılıyor, geçmişte CHP ile beraber olan arkadaşlarımızdan da katılan oluyor. Bu bize mutluluk veriyor. Baba ocağına, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılımınızdan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz."

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Son Dakika Politika Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'e büyük şok! Partilerinden istifa edenler CHP'ye katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'e büyük şok! Partilerinden istifa edenler CHP'ye katıldı - Son Dakika
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