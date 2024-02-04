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Murat Kurum kamerasını kapattığı iddia edilen TOKİ hak sahibiyle karşılaştı: O sen miydin? - Son Dakika
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Politika

Murat Kurum kamerasını kapattığı iddia edilen TOKİ hak sahibiyle karşılaştı: O sen miydin?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldiği toplantıda sosyal medyada "kamerasının kapatıldığı" iddialarıyla gündeme gelen Görkem Yavuz'la karşılaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Kurum, "O sen miydin?" diyerek Yavuz'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yavuz, "Murat Kurum, görüntü alan kamerayı kapattı" şeklindeki haberlere ilişkin de konuştu.

04.02.2024 12:34
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla'da Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldi. Kurum'a Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve TOKİ yetkilileri eşlik etti. Toplantıda sosyal medyada "kamerasının kapatıldığı" iddialarıyla gündeme gelen Görkem Yavuz'la karşılaşan Kurum, şaşkınlığını gizleyemedi. Kurum "O sen miydin?" dediği Yavuz ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

VATANDAŞLARA "SİZİN YANINIZDAYIM" MESAJI VERDİ

Toplantının açılışında konuşan Murat Kurum, bugüne kadar verdiği bütün sözleri tuttuğunu vurgulayarak, "Sizlerin sorunlarınızı, taleplerinizi, isteklerinizi dinlemek, çözüm bulmak üzere buradayım." dedi. Kurum, toplantıda vatandaşlara tek tek söz hakkı verdi ve onları dinledi. Hak sahipleri, indirim ve sabit fiyatla taksit ödemesi talebinde bulundu. TOKİ yetkilileri, sabit taksidin TOKİ ile değil bankalarla alakalı olduğunu ve mevzuatın TOKİ'ye bu konuda yetki vermediğini hatırlattı.Vatandaşlara "Sizin yanınızdayım" mesajı veren Kurum, süreci onlar adına takip edeceğini söyledi. TOKİ'nin önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

"'SEN İBB BAŞKANI OLAMAZSIN' SÖZLERİMDEN DOLAYI ÜZGÜNÜM"

Toplantıya sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Tuzla TOKİ Konutları hak sahiplerinden Yakup Tekin de katıldı. Yakup Tekin'i dinleyen Kurum, "Bugün buradan senin duanı, senin teşekkürünü almadan çıkmayacağım." dedi. Bunun üzerine daha önce kullandığı "Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsın." ifadelerini hatırlatan Tekin, o sözlerden dolayı üzgün olduğunu belirtti. Tekin, Murat Kurum'a "Algı yaratmaya çalışan insanlardan değiliz. Geldiğiniz ve bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim." dedi. Toplantı sonrası Murat Kurum ve Yakup Tekin birbirine sarılarak helalleşti. Ardından Kurum ve Tekin hatıra fotoğrafı çektirdi. Tekin, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, "Çok muazzam bir görüşmeydi. Murat Kurum geldi ve bizi dinledi, Allah razı olsun. Bugün buradan mutlu ayrılıyorum. Ben kendisine inanıyorum, onun arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum kamerasını kapattığı iddia edilen hak sahibiyle karşılaştı: O sen miydin?

KAMERASINI KAPATTIĞI SÖYLENEN HAK SAHİBİYLE KARŞILAŞTI

Toplantıya katılan isimlerden biri de hak sahiplerinden Görkem Yavuz'du. Toplantıda, sosyal medyada "kamerasının kapatıldığı" iddialarıyla gündeme gelen Yavuz'la karşılayan Kurum, şaşkınlığını gizleyemedi. Murat Kurum, "O sen miydin?" diyerek Yavuz'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Murat Kurum kamerasını kapattığı iddia edilen hak sahibiyle karşılaştı: O sen miydin?

"KURUM KAMERAYI KAPATTI" HABERLERİNE YANIT

Yavuz, sosyal medyaya yansıyan "Murat Kurum, görüntü alan kamerayı kapattı" şeklindeki haberlere ilişkin, "Arkadaşlarım da duysun diye çekim yapıyordum. Bakan Bey çekime gerek yok, ben zaten burada söyleyeceğim." dediğini, sonrasında görüşmeye devam ettiklerini anlattı.

Murat Kurum kamerasını kapattığı iddia edilen hak sahibiyle karşılaştı: O sen miydin?

HASSASİYETİNDEN DOLAYI KURUM'A TEŞEKKÜR ETTİ

Görüntünün 2020 yılına ait olduğunu belirten Yavuz, TOKİ Tuzla Konutları konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı Murat Kurum'a teşekkür etti. Kurum'la fotoğraf çektiren Yavuz, daha sonra salondan ayrıldı.

Murat Kurum kamerasını kapattığı iddia edilen TOKİ hak sahibiyle karşılaştı: O sen miydin?

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre Kılıç: Ne tesadüf koskoca istanbulda ikinci kez karşılaşmak eski akpartili olarak yemiyorum daha bunlari yaşım oldu 37 bazı seylere ayıkın 24 19 Yanıtla
  • Ahmet Bayrak: Muhalefetin de aynı şekilde hareket etmeye çalıştığını ama adami ikinci kez bulamadıkları için bulusamadiklarini görünce fikriniz değişebilir :) 0 3 Yanıtla
  • Alican Atmaca: 1 konuş 10 dinle bazen iki tarafta aynı şeyleri savunsalarda saygı ve sabır olmadığından çatışma olabiliyor 1 1 Yanıtla
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Murat Kurum, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Murat Kurum kamerasını kapattığı iddia edilen TOKİ hak sahibiyle karşılaştı: O sen miydin? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Murat Kurum kamerasını kapattığı iddia edilen TOKİ hak sahibiyle karşılaştı: O sen miydin? - Son Dakika
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