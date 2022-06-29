NATO Liderler Zirvesi dahilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi başladı! İşte açıklamalar

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden zirve kapsamında bir araya geldi. Kritik görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

"ÜLKELERİMİZE DOLU DOLU DÖNECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşmesinin başında yaptığı konuşmada, uzun bir aradan sonra tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. NATO Zirvesi'nin gündemi itibarıyla çok güçlü bir zirve olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Zirvede yarın devam edecek çalışmalarımızla inanıyorum ki ülkelerimize dolu dolu dönme fırsatını bulacağız. Sizlerin özellikle ABD olarak bu işte ön alışınız, NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar özellikle Rusya- Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir." dedi.

"UKRAYNA SAVAŞINDA DENGE POLİTİKASI YÜRÜTÜYORUZ"

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle son dönemde hububat ve akaryakıt konusunda olumsuz gelişmeler yaşandığına işaret eden Erdoğan, "Bu konuda denge politikasıyla süreci çözmenin gayreti içindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım. Bir an önce de hububat konusunda şu anda bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

BIDEN'DAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Joe Biden ise Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO başvuruları hakkında yaptıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Biden, "Harika bir iş yapıyorsunuz. Size teşekkür etmek istiyorum." dedi.

BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Madrid'de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Biden'ın Türkiye-İsveç- Finlandiya arasında varılan memorandumu memnuniyetle karşıladığı kaydedildi. Liderlerin, Rusya'nın saldırganlığına karşın Ukrayna'ya yönelik desteğinin devam edeceğini yinelediği aktarılan açıklamada, Erdoğan ve Biden'ın Ukrayna'dan tahıl ihracatının önündeki Rus engellerinin kaldırılmasının önemini ele aldığı aktarıldı. "İki lider Ege ve Suriye'de istikrarın önemini ele aldı" denilen açıklamada, "Biden, ikili ilişkilerin sürdürülmesi konusundaki isteğini yineledi ve liderler hükümetler arasındaki yakın istişarelerin önemi noktasında mutabık kaldı" denildi



